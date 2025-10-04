L’Intelligenza Artificiale prevede una crescita enorme per XRP, PI e SHIB

Google Gemini, uno dei più agguerriti concorrenti di ChatGPT nel campo dell'AI, prevede che XRP, Pi Network e Shiba Inu potrebbero ottenere rendimenti superiori alla media molto prima di quanto molti investitori si aspettino.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Bitcoin, il gigante da 2 trilioni di dollari del settore delle criptovalute, è attualmente scambiato a circa il 4% al di sotto del suo massimo storico di 124.128 dollari. È salito del 2% durante la notte, compensando il 2% di aumento della capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute, che ora si attesta a 4,19 trilioni di dollari.

Ottobre, spesso definito “Uptober”, è storicamente uno dei mesi più forti per la principale criptovaluta, il che aumenta le possibilità che nuovi massimi storici per diversi asset leader siano all’orizzonte.

Nel frattempo, i responsabili politici statunitensi stanno fornendo ulteriore slancio. A luglio, il presidente Trump ha firmato il GENIUS Act, la prima legge federale che regola chiaramente le stablecoin, e ha richiesto una copertura completa delle riserve. Poco dopo, la SEC ha lanciato il Project Crypto, un aggiornamento completo che mira ad adattare la regolamentazione dei titoli agli asset digitali.

Con l’emergere di linee guida più chiare, gli analisti prevedono che questo prossimo rally delle altcoin potrebbe eclissare il ciclo del 2021. In questo contesto, Google Gemini prevede che XRP, Pi Network e Shiba Inu potrebbero ottenere rendimenti esplosivi.

XRP (Ripple): Gemini AI prevede un aumento significativo a 5 dollari

I modelli di Gemini prevedono che il token di Ripple potrebbe salire a 5 dollari entro la fine del 2025, con un aumento di circa il 68% rispetto al prezzo attuale di 2,98 dollari.

XRP ha già mostrato una notevole forza quest’anno. Il 18 luglio ha raggiunto i 3,65 dollari, superando il suo massimo del 2018 di 3,40 dollari, prima di scendere di quasi il 18% a causa delle difficoltà politiche ed economiche globali.

Ripple continua ad espandere la sua rete di pagamenti internazionali e sta guadagnando attrattiva istituzionale. Nel 2024, il Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite ha riconosciuto XRP come opzione di trasferimento di denaro conveniente per i paesi emergenti.

Fonte: Google Gemini

Ha anche ottenuto un’importante vittoria legale: la SEC ha ritirato la sua causa all’inizio del 2025, dopo che un tribunale aveva stabilito nel 2023 che le vendite al dettaglio di XRP non sono titoli.

Gemini prevede che un superamento del massimo di luglio potrebbe portare XRP a 5 dollari entro la fine dell’anno, anche se altri LLM come ChatGPT prevedono un rialzo più aggressivo che potrebbe portare XRP nella fascia compresa tra 7 e 20 dollari.

Negli ultimi 12 mesi, XRP è cresciuto del 404%, superando di quattro volte l’aumento di Bitcoin (94%) ed Ethereum (79%).

Grafico del prezzo e analisi tecnica di XRP – Fonte: TradingView

Anche i segnali tecnici lo confermano. Tre formazioni di bandiere rialziste quest’anno indicano una possibile forza nel quarto trimestre. I recenti tagli dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve e l’approvazione del primo ETF XRP non hanno ancora provocato un aumento sostanziale.

Le imminenti decisioni sull’ETF XRP a metà mese e la nuova legislazione statunitense sulle criptovalute entro Natale potrebbero fungere da forti catalizzatori.

Pi Network (PI): Gemini AI prevede una crescita esplosiva di 20 volte grazie al mobile mining

Pi Network (PI) è un pioniere del modello Tap-to-Mine, che consente agli utenti di minare monete direttamente dai loro smartphone semplicemente registrandosi e toccando lo schermo ogni giorno.

Fonte: Google Gemini

Attualmente scambiato a 0,266 dollari e Gemini delinea uno scenario in cui PI potrebbe salire a 5,20 dollari entro la fine dell’anno, il che corrisponderebbe a un aumento di 20 volte. Poiché il team sta lavorando attivamente allo sviluppo dell’ecosistema, diversi traguardi imminenti potrebbero sostenere questa valutazione ottimistica.

La rete ha rilasciato aggiornamenti continui ed è passata dalla versione 19 alla 23, con un possibile lancio della mainnet imminente, sviluppi che potrebbero agire come forti motori di prezzo.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di Pi Network – Fonte: TradingView

Dal suo debutto nel febbraio 2025, PI è stato molto volatile, registrando un aumento del 171% a maggio. L’indicatore RSI è sceso a 30, indicando una sottovalutazione e spazio per una ripresa, il che significa che per i credenti questo è il momento migliore per entrare.

Il raggiungimento del massimo di febbraio a 2,99 dollari è un obiettivo ambizioso ma plausibile. Anche se questo obiettivo non venisse raggiunto, la forza storica della criptovaluta potrebbe comunque spingere PI verso il livello di 1 dollaro tra ottobre e novembre, il che sarebbe un buon presupposto per un rialzo festoso.

Shiba Inu (SHIB): Gemini AI prevede un rialzo fino a 4 volte in condizioni rialziste

Shiba Inu (SHIB), lanciato nel 2020, si è posizionato come il più agguerrito concorrente di Dogecoin e ora ha una capitalizzazione di mercato di 7,4 miliardi di dollari.

Fonte: Google Gemini

Dopo un aumento del 2% durante la notte, SHIB viene scambiato a circa 0,00001242 dollari, in linea con il settore delle criptovalute nel suo complesso, anche se la sua elevata capitalizzazione di mercato non gli garantisce lo stesso successo del più ampio settore delle meme coin, che durante la notte è cresciuto dell’8,5% raggiungendo un valore totale di 81,7 miliardi di dollari.

Dal punto di vista tecnico, quest’anno SHIB ha già superato un cuneo discendente e una bandiera rialzista. Se SHIB supererà la soglia di 0,000025 dollari entro novembre, la previsione di Gemini di 0,000032-0,00005 dollari potrebbe essere raggiunta entro la fine dell’anno, il che corrisponderebbe a un aumento di 4 volte rispetto al livello attuale.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di SHIB – Fonte: TradingView

L’indicatore RSI di SHIB è attualmente a 51, riflettendo un acquisto che sta guadagnando slancio, mentre il resto del mercato delle criptovalute accende oggi candele verdi.

Al di là delle sue origini come meme coin, SHIB ha ampliato la sua utilità grazie a Shibarium, la sua blockchain di livello 2 che supporta transazioni veloci ed economiche, dApp e maggiore privacy, distinguendosi così dai token meme concorrenti.

