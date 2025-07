L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di HBAR per la fine di luglio

Per capire quale potrebbe essere l’andamento di Hedera a luglio, ci siamo rivolti all’intelligenza artificiale.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Luglio 18, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Hedera (HBAR) sta continuando la sua corsa. Da una settimana è in trend positivo, segnando un aumento del 40% nel grafico. La spinta arriva soprattutto dall’adozione da parte delle imprese e dalle partnership.

Attualmente il token HBAR sta scambiando al livello di 0,23 dollari e, secondo i dati di CoinMarketCap, la sua capitalizzazione di mercato è salita a 10,2 miliardi di dollari. Inoltre, grazie allo slancio, si è posizionata al 14° posto tra le prime crypto per market cap.

Per capire quale sarà il suo andamento fino alla fine del mese, ci siamo rivolti al modello di previsione dei prezzi basato sull’intelligenza artificiale di Finbold.

Hedera (HBAR) continuerà la corsa? La previsione dell’AI

L’intelligenza artificiale ha analizzato diversi indicatori tecnici per la sua analisi: il Moving Average Convergence Divergence (MACD), il Relative Strength Index (RSI), l’oscillatore stocastico (SO), l’inclinazione della linea MACD e la media mobile semplice a 50 giorni (SMA).

In seguito, ha fissato un obiettivo per l’asset di 0,250 dollari entro la fine di luglio. Si tratterebbe di un aumento del 4,44% rispetto al prezzo attuale. Nel breve termine, quindi, lo slancio resta positivo anche se con meno spinta.

L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di HBAR. Fonte: Finbold

Infatti, molti indicatori considerati dall’AI mostrano che il trend è ancora rialzista, mentre altri indicano un possibile rallentamento.

Dati tecnici di HBAR considerati dall’intelligenza artificiale per la sua previsione. Fonte: Finbold

L’istogramma MACD è in positivo e segna +0,0092. La sua linea insieme a quella di segnale stanno continuando a salire, ma la sua pendenza si sta appiattendo, segnalando un possibile rallentamento del momentum al rialzo.

Inoltre, l’indice Relative Strength Index relativo a 7 giorni si sta avvicinando al valore di 83,4, sopra la soglia di ipercomprato. Anche l’oscillatore stocastico suggerisce una possibile correzione o consolidamento, dato che si trova nell’intervallo 80-82. Si sta già formando un crossover ribassista.

Un segnale opposto arriva dalla SMA a 50 giorni, dato che ha ripreso a salire dopo un lungo calo. Il token HBAR resta ampiamente sopra la media, attualmente a 0,167 dollari.

Nel frattempo, secondo i dati di CoinMarketCap, il volume di trading di Hedera è sceso del 15% fino a 749 milioni di dollari. Ma l’interesse speculativo resta forte. L’Open Interest dei derivati, ovvero il valore complessivo dei contratti futures e opzioni, rimane invece elevato a 450 milioni di dollari.

Il rally di HBAR di questi giorni e la sua performance rispetto agli altri progetti crypto lascia intendere che il suo slancio non è ancora terminato. Anche se gli indicatori mostrano segnali contrastanti e non escludono una possibile un’inversione di tendenza.

Alternativa a Hedera (HBAR)

Lo slancio di HBAR potrebbe quindi non durare. Per questo motivo molti investitori stanno considerando i progetti in prevendita, come Bitcoin Hyper.

Il progetto nasce per risolvere i limiti della blockchain di Bitcoin, come transazioni lente e fees elevate. Per questo motivo, Bitcoin Hyper ha introdotto una soluzione layer 2, che elabora le transazioni velocemente e le rende meno costose. Il tutto senza compromettere la sicurezza della mainnet.

Il progetto ha introdotto Solana Virtual Machine (SVM), in modo da portare nell’ecosistema di Bitcoin la velocità e la scalabilità tipiche della chain di SOL. Inoltre, consente l’esecuzione di smart contract e DApp. Per collegare in modo fluido Bitcoin con la nuova soluzione L2 ha sviluppato un bridge decentralizzato, il Canonical Bridge.

Il token nativo del progetto, HYPER, è in fase di prevendita e sta riscuotendo molto interesse. Finora ha già raccolto più di 3 milioni di dollari. Gli investitori lo possono mettere in staking subito dopo averlo acquistato per ottenere un rendimento passivo. Al momento l’APY è del 273%.

Per rimanere aggiornati sul progetto, è possibile seguire i suoi canali social su X o Telegram, oppure visitare il sito.