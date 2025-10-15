L’Intelligenza Artificiale prevede i prezzi di XRP, Shiba Inu e Solana nel 2025

L'ultimo modello di intelligenza artificiale Claude rivela le previsioni di prezzo delle principali crypto entro fine anno.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Claude, l’intelligenza artificiale di Anthropic che sfida ChatGPT, ritiene che XRP, Shiba Inu e Solana possano rivelarsi le criptovalute con maggiore potenziale capaci di guidare la ripresa dopo il crash di venerdì scorso, con prospettive di forti rialzi in vista delle festività.

Nella storia delle crypto, il mese di ottobre (“Uptober”) spesso segna l’inizio di lunghi mercati rialzisti.

Solo una settimana fa, Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico, ma l’annuncio di Trump sui dazi del 100% alle importazioni cinesi ha interrotto il rally, causando una delle inversioni di prezzo più forti mai registrate in una singola giornata.

Molti investitori esperti sostengono che questo sia stato un reset salutare per il mercato. Nel corso degli anni, le crypto hanno sempre vissuto correzioni profonde prima di ogni grande bull run. Per molti si è trattato di una fase di pulizia che ha eliminato i trader più fragili e chi era troppo esposto.

XRP ($XRP): Claude prevede un salto fino a $20

Claude AI stima che XRP di Ripple possa arrivare a una fascia compresa tra $5 e $20 prima della fine dell’anno, cioè fino a otto volte il valore attuale di circa $2,46 se venisse raggiunto il target massimo.

Quest’anno Ripple, la società che sta dietro a XRP, ha ottenuto una storica vittoria dopo cinque anni di battaglia legale con la SEC statunitense. Questo successo ha spinto XRP fino a $3,65 il 18 luglio, segnando il suo primo massimo storico dal 2017.

Negli ultimi dodici mesi, il valore di XRP è salito del 355%, superando tutte le altre crypto a grande capitalizzazione non ancorate a valute fiat. Nello stesso periodo, Bitcoin è cresciuto del 72% ed Ethereum del 57%.

L’analisi dei grafici evidenzia tre formazioni di flag rialzista nel 2025, due delle quali si sono verificate in estate: si tratta di pattern che spesso anticipano forti breakout, che nel caso di XRP ancora non si sono realizzati.

Secondo molti osservatori, la stagionalità tipicamente positiva di ottobre, insieme a possibili approvazioni di ETF, nuove regolamentazioni crypto negli USA e nuove partnership di Ripple, potrebbero innescare una corsa di XRP verso il target di $20 previsto da Claude.

Shiba Inu ($SHIB): Claude vede potenziale per un rally da 10×

Shiba Inu ($SHIB), lanciata nel 2020, resta la rivale più vicina a Dogecoin, con una capitalizzazione superiore ai 6 miliardi di dollari.

Attualmente SHIB si conferma la migliore tra le crypto che costano poco, è scambiata a $0,00001043 e nelle ultime 24 ore il prezzo è rimasto stabile, riflettendo una pausa generale del mercato.

Dal punto di vista tecnico, SHIB non ha ancora confermato un breakout dai suoi pattern rialzisti di quest’anno.

Se il token riuscirà a superare la difficile resistenza a $0,000025 entro novembre, potrebbe aprirsi la strada al target ottimistico di Claude, tra $0,00005 e $0,0001 a fine anno, moltiplicando fino a dieci volte il valore attuale.

Oltre alle sue origini da meme coin, Shiba Inu si è evoluta in un ecosistema più ampio grazie a Shibarium, la sua rete Layer-2 che offre transazioni a basso costo, integrazione di app decentralizzate e funzioni di privacy avanzate, distinguendo SHIB dalle altre meme coin.

Solana (SOL): Claude prevede un superamento dei $1.000

Solana ($SOL) continua a rafforzare la sua reputazione tra le migliori reti di smart contract, con una capitalizzazione di oltre 105,5 miliardi di dollari e oltre 11,3 miliardi di TVL nel suo ecosistema.

Cresce l’attesa per una possibile approvazione di un ETF spot su Solana da parte delle autorità USA entro il mese, fatto che potrebbe portare nuovi ingressi istituzionali come già visto con Bitcoin ed Ethereum.

Solana potrà inoltre beneficiare della tokenizzazione degli asset reali e della crescita rapida delle stablecoin, due trend che stanno attirando sempre più interesse istituzionale. La sua rete resta più veloce ed economica rispetto a Ethereum, offrendo un vantaggio competitivo mentre l’adozione cresce.

A livello di prezzo, Solana ha toccato $250 a gennaio, è scesa a $100 in aprile e ora si trova intorno ai $196, pronta per un nuovo slancio. Il basso RSI di 43 e il fatto che sia poco sotto la media mobile a 30 giorni indicano che il prezzo è ancora relativamente conveniente.

Dopo aver rotto una formazione di flag rialzista, Claude prevede un possibile balzo tra $367 e $500 entro fine anno, cioè fino al 70% oltre il precedente massimo storico di $293,31.

