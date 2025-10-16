L’Intelligenza Artificiale ha scelto 3 criptovalute con potenziale 100x nel 2026

Le AI ChatGPT e Gemini segnalano 3 criptovalute con potenziale di crescita 100x entro il 2026. Ecco i token da monitorare nei prossimi mesi.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Mentre i trader alle prime armi sono soliti percepire le fasi di ribasso come un pessimo presagio, accentuando la cautela o addirittura l’avversione nei confronti delle criptovalute. Agli occhi dei trader esperti appaiono come occasioni imperdibile.

Nei momenti di volatilità e di paura, infatti, alcuni progetti si preparano a esplodere. Abbiamo chiesto alle AI ChatGPT e Gemini di analizzare le prossimi altcoin con potenziale 100x prima del 2026, risultato: tre candidati si sono distinti dal resto.

Wall Street Pepe (WEPE): il meme che diventa un marchio

Wall Street Pepe (WEPE) non gioca nella stessa categoria delle altre meme coin. Questo token nato su Ethereum, è riuscito a riunire una comunità fedele ed entusiasta. Il suo concetto: mescolare l’umorismo dei meme all’estetica della finanza tradizionale.

Concept Art dell’avatar di Wall Street Pepe (WEPE) – Fonte: MidJourney

Nelle ultime settimane, WEPE ha registrato un balzo di oltre il 230%, trainato dall’annuncio di una collezione NFT esclusiva e dal lancio di un gruppo di trading comunitario “Alpha Chat”. Il volume delle transazioni supera ora i 2,7 milioni di dollari al giorno, a dimostrazione del fatto che il progetto attira sia gli speculatori che i sostenitori convinti.

Un altro importante vantaggio: WEPE brucia regolarmente parte della sua offerta. Più del 50% dell’offerta globale è già stata distrutta, rafforzando la rarità del token. Ma al di là dei token burn, l’espansione verso Solana è un passo importante che non mancherà di aumentare la visibilità di un token già emblematico.

WEPE è una scommessa ad alto rischio, ma anche ad altissimo rendimento. La sua tokenomics presenta argomenti seri per renderlo il Dogecoin 2.0 del ciclo 2025-2026.

Dogecoin (DOGE): il veterano pronto per una seconda ventata di successo

Dogecoin (DOGE) non ha più nulla da dimostrare: è stata la prima meme coin della storia ed è già sopravvissuta a diversi mercati ribassisti. Ma contrariamente a quanto molti pensano, DOGE non ha ancora detto l’ultima parola.

Immagine in stile pop art di Kabosu, cane simbolo di Dogecoin – Fonte: MidJourney

Quest’anno, il token torna alla ribalta grazie a diversi progetti di grande portata. Per esempio, Grayscale ha recentemente lanciato un ETF Dogecoin per investitori istituzionali. Si tratta di un segnale forte: la finanza tradizionale continua ad aprire le porte alla cultura meme.

Il motore principale rimane la sua comunità, sempre molto numerosa su X e Reddit. D’altra parte, il progetto manca ancora di un ecosistema DeFi o di una forte utilità, il che ne limita l’attrattiva per gli investitori istituzionali.

Dogecoin non è più una scommessa folle, ma un rifugio speculativo. Potrebbe fungere da catalizzatore per la prossima ondata di memecoin, soprattutto se Elon Musk rilancerà il token attraverso le sue piattaforme social. Un potenziale che varia da 5x a 10x entro il 2026 rimane credibile.

Polkadot (DOT): la tecnologia prima dell’hype

Polkadot (DOT) si basa su un modello unico di rete di parachain interoperabili, in grado di connettere più blockchain. È un anello essenziale nella futura architettura del Web3, dove gli ecosistemi dovranno comunicare tra loro.

Concept Art per la criptovaluta DOT – Fonte: MidJourney

Recentemente, il numero di parachain attive è aumentato e il TVL (valore totale bloccato) è tornato a crescere. Diverse partnership DeFi hanno anche rilanciato l’interesse intorno a DOT. Tuttavia, il prezzo ristagna ancora intorno ai 3,14 dollari, lontano dal suo record storico di 55 dollari.

Questa sottovalutazione potrebbe proprio diventare un’opportunità. Se il prossimo ciclo darà nuovamente impulso ai progetti infrastrutturali, Polkadot potrebbe tornare a ricoprire un ruolo centrale.

Il token DOT rimane una scommessa più “ragionata”, meno esplosiva di una meme coin, ma più solida dal punto di vista tecnologico. Il suo potenziale da 10x a 20x si basa sul successo delle sue parachain e sul ritorno degli investitori istituzionali verso progetti di reale utilità.