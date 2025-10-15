DOT pronto al decollo con il lancio di Polkadot Hub

La community di Polkadot attende con entusiasmo l’arrivo del nuovo Hub, visto come catalizzatore per il rialzo del token DOT.

In un post pubblicato su X la settimana scorsa, Polkadot ha annunciato che il 4 novembre consoliderà i suoi servizi di sistema principali nell’Asset Hub, trasformandolo nella superchain della rete, nota come Polkadot Hub.

Il prezzo del token DOT è aumentato del 4,62% nelle ultime 24 ore, ma rimane in calo del del 27% negli ultimi dodici mesi.

Secondo i dati di CoinMarketCap, al momento DOT occupa il 27° posto nella classifica globale delle criptovalute per capitalizzazione di mercato, con un valore di 5,31 miliardi di dollari, ma è in calo di oltre il 94% rispetto al suo massimo storico raggiunto nel novembre 2021.

Grafico del prezzo di DOT al momento della stesura dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

La comunità Polkadot spera che l’aggiornamento dell’Asset Hub possa invertire la tendenza al ribasso del prezzo del DOT, dopo quattro anni di trend ribassista.

Cosa porterà l’aggiornamento dell’Asset Hub a Polkadot?

Il 4 novembre, Polkadot consoliderà i suoi servizi di sistema principali nell’Asset Hub, un ambiente unificato e interoperabile alimentato da Elastic Scaling, trasformandolo nella superchain dell’ecosistema: Polkadot Hub.

Questo costituirà un ambiente coeso nel quale tutti i componenti lavoreranno insieme, nativamente interoperabili con i rollup di Polkadot, inclusi asset, staking, bridge e smart contract. Il design precedente portava alla frammentazione perché questi servizi erano distribuiti su più catene.

On November 4th, Polkadot is consolidating its core system services into Asset Hub, turning it into the ecosystem’s superchain: Polkadot Hub.



That's one coherent environment where all these work together, powered by Elastic Scaling, natively interoperable w/ Polkadot's rollups:… pic.twitter.com/r61qqsu7zd — Polkadot (@Polkadot) October 8, 2025

Oltre a unificare l’infrastruttura, Polkadot Hub fungerà da gateway per l’ecosistema più ampio, un mercato digitale in cui utenti, liquidità e applicazioni si connettono inizialmente prima di espandersi verso l’esterno.

Questo processo ha già dato prova di successo su Kusama, una blockchain sorella di Polkadot, grazie alle somiglianze nel codice e nelle tecnologie di backend. Dopo il successo dell’aggiornamento di Kusama, Polkadot è il prossimo della lista, con la speranza che possa invertire la tendenza ribassista del prezzo di DOT.

Il token DOT è pronto per un breakout con l’aggiornamento dell’Asset Hub?

Per più di tre anni, il prezzo di DOT ha oscillato tra i 3 e i 10 dollari con due brevi periodi di breakout sopra i 10 dollari, entrambi respinti abbastanza rapidamente.

Il token DOT è attualmente scambiato a 3,26 dollari, dopo un ulteriore calo ribassista che lo ha visto scendere del 22,16% negli ultimi sette giorni. Il prossimo aggiornamento di Asset Hub potrebbe rivelarsi un catalizzatore rialzista per il prezzo del DOT, qualcosa di cui il grafico ha bisogno da molti anni.

Su una panoramica a 4 ore, il prezzo di DOT sembra essere vicino a un breakout da un triangolo ascendente, che potrebbe portare a una spinta verso i 3,30 dollari. Attualmente, si trova in una chiara zona di domanda, con una forte zona di offerta al di sopra del livello di 3,30 dollari, a condizione che raggiunga quel punto.

Tuttavia, il livello dei 3 dollari ha agito a lungo come supporto per DOT, sia psicologico che tecnico, e se venisse perso Polkadot raggiungerebbe prezzi che non si vedono dal lancio di DOT nel 2020.

In sintesi, un rimbalzo del prezzo del DOT è fondamentale e, attualmente, il mercato sembra essere guidato nuovamente da Bitcoin e dai suoi movimenti di prezzo.

Idealmente, Bitcoin dovrebbe mantenersi sopra i 110.000 dollari per conservare la sua struttura rialzista su un arco temporale elevato, consentendo a sua volta a DOT e al mercato più ampio delle altcoin di compiere alcuni movimenti al rialzo.

Analisi tecnica del prezzo di DOT – Fonte: TradingView

Cos’è Polkadot?

Polkadot è un protocollo open source creato dal Dr. Gavin Wood, co-fondatore di Ethereum. Il suo obiettivo a lungo termine è sempre stato quello di far progredire la tecnologia blockchain concentrandosi su sicurezza, scalabilità e innovazione.

Il protocollo mira a costruire un’infrastruttura che supporti nuovi concetti garantendo al contempo l’interoperabilità, segnando un significativo passo avanti nell’evoluzione della tecnologia blockchain.

Le parachain sono sinonimo di Polkadot; agiscono come blockchain indipendenti create dagli utenti che si connettono alla Relay Chain, fornendo servizi specializzati ed elaborando le transazioni in parallelo.

L’interoperabilità è anche un principio fondamentale per Polkadot, che consente a diverse blockchain, anche quelle con design incompatibili, di trasferire dati e risorse tra loro in modo sicuro.

