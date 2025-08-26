L’intelligenza artificiale ha previsto quando Ethereum raggiungerà i $5.000

Dopo il discorso dovish del presidente della Fed, Jerome Powell, a Jackson Hole, dove ha accennato alla possibilità di un taglio dei tassi di interesse, l’altcoin ha ripreso la corsa e domenica ha segnato un nuovo all time high di 4.948 dollari, superando finalmente quello precedente toccato nel 2021.

La prospettiva di una politica più accomodante ha spinto al rialzo non solo il mercato crypto ma anche le azioni. Inoltre, secondo i dati del CME FedWatch, la probabilità di un taglio dei tassi a settembre è balzata all’87%, rispetto al 75% registrato solo un giorno prima.

Oggi la seconda crypto per market cap sta scambiando al livello di 4.606 dollari, in calo del 3% dal suo picco, ma rimane a un passo dal raggiungere un importante traguardo: la soglia dei 5.000 dollari.

Ad alimentare la corsa al rialzo dell’asset non sono stati solo i fattori macroeconomici, ma anche dinamiche come l’aumento delle riserve in ETH da parte delle aziende.

Bitmine Immersion Tech è il maggior detentore e ha recentemente aggiunto 45 milioni di dollari in ETH al suo bilancio. L’azienda, presieduta dallo strategist di Wall Street Tom Lee, detiene attualmente 1,5 milioni di ETH, per un valore di oltre 7 miliardi di dollari.

Inoltre, gli Exchange-Traded Fund spot su ETH hanno registrato 3 miliardi di dollari di afflussi, superando quelli su Bitcoin.

Gli indicatori tecnici confermano il momentum rialzista, ma allo stesso tempo invitano alla prudenza.

Per esempio l’indice di forza relativa (RSI) di Ethereum ha raggiunto 75, un valore che segnala condizioni di ipercomprato, ma che potrebbe innescare ribassi nei prossimi giorni.

Altri elementi da considerare come possibili rischi sono i lunghi tempi per effettuare l’unstaking dell’altcoin e i sequestri normativi. Per ora, però, a sostenere il trend rialzista dell’altcoin sono soprattutto i fattori macroeconomici.

Ethereum raggiungerà i $5.000? La previsione dell’AI

Per capire quando l’altcoin toccherà il traguardo dei 5.000 dollari, abbiamo consultato l’ultimo modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT-5.

Secondo l’intelligenza artificiale, ETH ha già toccato i 4.948 dollari e per questo è a un passo dal raggiungere i 5.000. Inoltre, ha spiegato che il rally in corso non è spinto dall’hype speculativo, ma da”una domanda reale e costante, sostenuta dall’adozione concreta di applicazioni e infrastrutture funzionanti”.

“Al momento, ETH si muove nel range tra 4.600 e 4.950 dollari, con continui tentativi di superare i 5.000 dollari. I fattori trainanti (afflussi negli ETF, scalabilità con le soluzioni L2, tagli dei tassi da parte della Fed e l’aggiornamento Pectra) sono catalizzatori, non solo hype.

Questo significa che il movimento non è un semplice rimbalzo tecnico, ma è sostenuto da fondamentali solidi”, ha spiegato ChatGPT-5.

L’intelligenza artificiale ha anche detto di non aspettarsi un rialzo lineare:

“Con un RSI vicino a 75, Ethereum risulta teso nel breve termine, quindi non mi sorprenderebbe un calo nella zona 4.400-4.600 dollari prima di un netto breakout. Ma il fatto che ETH abbia già toccato i 4.948 dollari significa che la soglia dei 5.000 dollari è ormai vicina ”.

Per il modello di intelligenza artificiale Ethereum supererà i 5.000 dollari entro la fine di agosto. Se riuscisse a mantenere lo slancio anche a settembre, ETH potrebbe spingersi nel range tra 5.200 e i 5.600 dollari.

I prossimi giorni saranno decisivi. Se gli afflussi negli ETF continueranno e lo scenario macro resterà favorevole, il superamento della soglia potrebbe essere imminente.

Alternativa a Ethereum

Gli investitori stanno entrando nell’ecosistema di Ethereum puntando anche sui nuovi progetti di meme coin, come quelle in prevendita. Una di queste è Maxi Doge, un token ERC-20 che ha già raccolto 1,5 milioni dollari in prevendita.

Al momento è disponibile al prezzo di 0,000254 dollari sul sito ufficiale del progetto, ma aumenterà nella prossima fase.

La meme coin ha come mascotte uno Shiba Inu muscoloso e si rivolge a una community di nicchia che unisce la cultura della palestra, la volatilità del mercato e le meme coin.

Per partecipare alla prevendita, basta visitare il sito ufficiale di Maxi Doge e collegare il wallet, oppure seguire la guida passo passo.