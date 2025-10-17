L’Intelligenza Artificiale ha previsto il prezzo di Cardano al 31 ottobre 2025

L'intelligenza artificiale ci ha aiutati a stimare il prezzo di Cardano (ADA) entro la fine del mese. Le previsioni ci hanno sorpreso.

Cardano (ADA) resta in territorio negativo, senza riuscire a rialzarsi. Anche il resto del mercato crypto fatica a recuperare dopo un crollo improvviso che questa settimana ha cancellato circa 110 miliardi di dollari di valore in meno di 24 ore. Malgrado le forti difficoltà, ADA resiste all’interno della top 10 delle migliori altcoin.

Il crollo potrebbe essere stato causato anche dall’aumento della pressione di vendita da parte delle whale. Infatti, i grandi detentori sono diventati estremamente cauti, vendendo oltre 350 milioni di ADA nell’ultima settimana.

Di conseguenza, il prezzo di Cardano ha perso il 24% in una settimana e adesso si attesta intorno a 0,611.

Brusca battuta d’arresto anche per il volume del trading giornaliero che ha subito un duro colpo, calando quasi del 20% a 1,15 miliardi di dollari e riflettendo una diminuzione dell’attività di mercato.

A complicare il quadro c’è anche il calo dell’open interest sui futures di Cardano, sceso di quasi il 4% nelle ultime 24 ore, secondo i dati di CoinGlass. Il quadro conferma che i trader sono meno disposti a correre rischi sull’asset.

Inoltre, sembra che anche le possibilità di approvazione di un ETF su Cardano siano diminuite. Le probabilità di vedere un ETF su ADA nel 2025 sono passate dal 91% del 14 ottobre al 72% del 16 ottobre, secondo la piattaforma di previsione Polymarket.

Previsione dell’AI sul prezzo di ADA per ottobre 2025

A fatica, Cardano e il mercato crypto in generale stanno cercando di riprendersi. Abbiamo consultato diversi modelli di intelligenza artificiale per stimare una previsione dei prezzi. Abbiamo tenuto conto di fattori come il momentum e il quadro tecnico per stimare il prezzo medio di ADA al 31 ottobre.

Secondo queste proiezioni, il token dovrebbe restare su un percorso ribassista e potrebbe arrivare fino a 0,60 dollari entro la fine del mese.

Tutti i modelli LLM utilizzati per la previsione sono risultati decisamente pessimisti. Claude Sonnet 4 prevede il prezzo più basso a 0,59 dollari, mentre Grok 3 e GPT-4o stimano entrambi una discesa a 0,60 dollari.

La previsione degli esperti

Anche se lo scenario è chiaramente negativo, alcuni analisti pensano che la situazione potrebbe migliorare.

L’esperto di mercato Ali Martinez, ad esempio, ha condiviso la sua previsione il 15 ottobre, affermando che ADA potrebbe arrivare a 1,88 dollari se riuscisse a superare la soglia dei 0,9 dollari.

Nonostante queste ipotesi, considerando gli sviluppi più recenti, gli investitori sembrano più cauti. Di certo non aiuta la tensione legata alla guerra commerciale in corso e alle altre incertezze macroeconomiche.

Alternative a Cardano (ADA) ancora in prevendita: Snorter Bot

L’alternativa a Cardano si può cercare tra le migliori crypto presale, e la prevendita di Snorter Bot Token (SNORT) sta per entrare nella fase finale.

Costruito su Solana, Snorter ha trasformato la sua prevendita in una vera corsa all’acquisto, raccogliendo 4,8 milioni di dollari.

Ora si avvicina il lancio su exchange e Snorter è sostenuto da una forte domanda. In effetti, conta su alcuni punti di forza strategici. Velocità di Solana, compatibilità multichain e le commissioni più basse del mercato.

Snorter Bot si sta imponendo là dove i bot tradizionali non riescono ad arrivare. È costruito su Solana, il che significa che offre velocità ed efficienza fin dal primo utilizzo, lasciando i bot su Ethereum alle prese con costi elevati e lentezza. Banana Gun e Maestro si definiscono multichain, ma in realtà sono ancora legati ai blocchi lenti e alle alte commissioni di Ethereum.

Poi c’è Trojan, il rivale più vicino di Snorter in termini di performance su Solana. Entrambi offrono esecuzione rapidissima, ma Snorter fa un passo in più, essendo pronto per il multichain fin dall’inizio: si espande non solo su Ethereum, ma anche su Binance, Base e Polygon.

Chi compra ora ha ancora un’ultima possibilità di bloccare il prezzo di 0,1081 dollari per token, il minimo prima che SNORT venga quotato sugli exchange dove potrebbe sorprendere tutti con la sua performance.