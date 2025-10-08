L’Intelligenza Artificiale ha previsto il prezzo di BNB al 31 ottobre

L'algoritmo di machine learning ci ha permesso di stimare il prezzo della crypto BNB entro la fine del mese.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 8, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

BNB, la crypto principale dell’ecosistema Binance, è salita del 30% in una settimana, raggiungendo un nuovo massimo storico di 1.336 dollari martedì 7 ottobre. Si conferma così come l’opzione più interessante tra le criptovalute in rialzo in questo momento.

Il valore di mercato è cresciuto del 6,4% in una settimana e ora si posiziona a 181,5 miliardi di dollari, facendo di BNB la terza crypto più grande, superando Tether (USDT) e XRP.

Al momento, BNB si scambia intorno ai 1.304 dollari, con un guadagno giornaliero di quasi il 7%.

Previsione del prezzo di BNB per ottobre 2025

Il rialzo di BNB è avvenuto in parallelo a quello di Bitcoin (BTC), che ha toccato un nuovo massimo storico di 126.198 dollari lunedì 6 ottobre sulla spinta della crisi del governo statunitense.

Ottobre, spesso chiamato “Uptober”, è storicamente un mese positivo per le crypto e anche l’analisi tecnica di BNB suggerisce che questo slancio potrebbe continuare.

Per questo motivo abbiamo interrogato l’intelligenza artificiale per stimare il prezzo medio di BNB il 31 ottobre 2025.

Secondo le proiezioni AI, la crypto dovrebbe continuare la sua crescita, con un ulteriore aumento previsto del 9,45%, arrivando a 1.435,5 dollari entro la fine del mese.

Abbiamo consultato diversi modelli per ottenere una media bilanciata del possibile andamento del prezzo di BNB. Claude Sonnet 4 ha dato la stima più alta, 1.485,8 dollari (+13,28%), seguito da Grok 3 con 1.450,3 dollari (+10,57%) e GPT-4o con 1.370,5 dollari (+4,49%).

Profilo tecnico di BNB

L’analisi tecnica di BNB è solida. L’indicatore MACD è a 78,89, mentre il momentum è a 343,03, entrambi a supporto di un ulteriore potenziale rialzista.

Fonte TradingView

L’indice di forza relativa (RSI) di 78,83 si trova in zona neutra, ma il prezzo è nettamente sopra la media mobile semplice a 20 giorni (SMA) di 1.057,47 dollari, segnale di forza nel breve termine.

Anche le medie di lungo periodo rafforzano la visione positiva, e la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) si trova a 974,66 dollari.

Alternative ad alto potenziale per sfruttare Uptober

Non ci sono solo le crypto utili, il settore delle meme coin resta uno dei comparti più apprezzati dai trader e conta su una valutazione attuale di 700 milioni di dollari. La ripresa del mercato potrebbe portare l’intero comparto a superare la valutazione di un miliardo di dollari, per questo è utile scegliere con attenzione su cosa puntare adesso.

Chi vuole cogliere il momento senza esporsi direttamente può puntare su alternative che permettono di guadagnare meme coin come FARTCOIN in modo passivo grazie al nuovo progetto di mining di meme coin PepeNode (PEPENODE).

PepeNode è il primo progetto “mine-to-earn” nel settore delle meme coin, che permette di ottenere in modo passivo token come FARTCOIN, Pepe (PEPE) e la stessa PEPENODE, il token nativo della piattaforma. Questo crea un’opportunità unica per beneficiare sia dell’apprezzamento del valore del token sia di un reddito passivo che proviene da più asset meme.

Oltre al potenziale di guadagno, PepeNode propone una nuova idea di mining attraverso la gamification, trasformando un’attività tradizionalmente tecnica e costosa in un’esperienza interattiva e strategica.

Chi investe per primo può accedere alla prevendita a prezzi bassi: il round attuale prevede un costo di 0,0010918 dollari per token. Manca poco prima dell’aumento del prezzo nella prossima fase di raccolta.