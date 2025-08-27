L’intelligenza artificiale di DeepSeek rimane bullish su XRP, Shiba Inu e Chainlink

Nonostante la correzione in corso, DeepSeek continua a prevedere forti rialzi per XRP, LINK e SHIB.

Il mercato è in fase correttiva e circolano previsioni ribassiste, ma il modello di intelligenza artificiale cinese di DeepSeek continua a puntare su XRP, LINK e SHIB, prevedendo guadagni esplosivi fino alla fine dell’anno.

All’inizio del mese, Bitcoin ha toccato un nuovo massimo sopra i 124.000 dollari e Ethereum non è rimasto indietro. Domenica ha raggiunto i 4.953 dollari, segnando un nuovo record e rafforzando il suo primato tra le altcoin.

Vista la chiarezza normativa, la crescita del settore e un presidente USA pro-crypto il sentiment rimane positivo per i prossimi mesi. Gli analisti e l’AI di DeepSeek prevedono un altro rally una volta che la correzione sarà finita.

XRP: DeepSeek prevede un’esplosione del 200%

Il 2025 è stato un anno di svolta per XRP, che ha vinto la sua lunga battaglia contro la SEC ed è cresciuto del 400%, superando la soglia dei 3 dollari. Secondo il modello di intelligenza artificiale di Deepseek, lo slancio dell’altcoin è destinato a continuare.

Sempre più utenti lo stanno utilizzando, anche grazie al debutto di XRP nel mondo delle carte di credito. Inoltre, potrebbe essere approvato un ETF a ottobre, che rende le previsioni ancora più rialziste. Anche il suo grafico lo conferma.

L’asset si è avvicinato al suo massimo storico prima di scendere a 3 dollari. Al momento sta attraversando una fase di consolidamento.

Il grafico suggerisce che XRP potrebbe salire a 10 dollari entro la fine dell’anno, sempre che il mercato riprenda slancio.

Il volume di trading è in aumento e, finché l’asset rimane sopra i 2,90 dollari, resta un forte margine di crescita, ma prima deve sfondare la resistenza a 3,66 dollari.

L’RSI è stabile intorno a quota 46: zona neutra, con margine di movimento in entrambe le direzioni. Il MACD resta negativo, ma l’istogramma mostra barre in diminuzione. Se le linee dovessero incrociarsi al rialzo, lo slancio potrebbe tornare a favore dei rialzisti.

L’AI prevede un obiettivo di 40 dollari per Chainlink

L’AI di DeepSeek prevedendo obiettivi importanti per Chainlink, dato che le istituzioni sembrano ottimiste sul progetto.

Bitwise ha appena presentato domanda per un ETF basato su Chainlink, il primo mirato esclusivamente all’esposizione spot di LINK (le domande precedenti lo includevano solo in un paniere misto).

Inoltre, LINK è già raddoppiato il suo valore in un anno partendo da meno di 10 dollari e potrebbe superare il massimo storico del 2021.

LINK sta scambiando intorno ai 24 dollari. Prima di raggiungere l’obiettivo di 150 dollari, l’asset deve superare una resistenza chiave: i 53 dollari.

L’RSI si attesta vicino a 55, quindi lo slancio è solido e potrebbe continuare a salire.

Anche il MACD sembra stabile, suggerendo un calo della pressione di vendite. Se i volumi dovessero aumentare, potrebbe scattare un nuovo movimento rialzista.

DeepSeek prevede un forte rialzo per la meme coin SHIB

Dopo essere stata una delle meme coin con le peggiori performance quest’anno, Shiba Inu potrebbe finalmente essere pronta per un forte rialzo.

La meme coin ha iniziato a salire dopo l’ascesa di Ethereum. Vista la ripresa e l’aumento dei volumi, SHIB potrebbe continuare ad aumentare. Soprattutto dopo un anno deludente, con SHIB in calo di oltre il 20% negli ultimi 365 giorni.

Shiba Inu è rimasto intrappolato in una fase di accumulo tra 0,00001 e 0,00012, con i trader in attesa di un breakout. Tutti gli occhi sono puntati sulla resistenza a 0,00013, che SHIB fatica a superare da tempo.

L’RSI è vicino a 45, segnale che il token si sta avvicinando alla zona di ipervenduto. I volumi restano contenuti, ma storicamente tendono a salire ogni volta che Ethereum si muove.

Se SHIB riuscisse a rompere quella soglia, il rialzo potrebbe essere deciso, proprio come suggerisce il modello AI di DeepSeek, con un target compreso tra 0,000035 dollari e 0,000045 dollari entro fine anno.

