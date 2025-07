L’IA cinese DeepSeek prevede il prezzo di XRP, DOGE e ADA entro la fine del 2025

DeepSeek, la principale intelligenza artificiale della Cina, prevede che numerose altcoin di rilievo raggiungeranno nuovi massimi storici nella seconda metà del 2025, spinte dalla straordinaria traiettoria ascendente di Bitcoin.

Lunedì scorso, Bitcoin ha toccato un picco di 122.838 dollari, stabilendo un nuovo record. Secondo gli analisti, se questo slancio dovesse mantenersi, potrebbe accelerare l’adozione delle criptovalute su scala globale.

Questo impressionante rally ha riacceso l’ottimismo nell’intero settore crypto, con molti che ipotizzano che il prossimo mercato rialzista potrebbe superare di gran lunga lo storico boom del 2021, portando le principali altcoin a livelli di prezzo mai visti prima.

Ecco quali sono le criptovalute che, secondo DeepSeek AI, avranno un forte potenziale di crescita entro Natale.

XRP: Potenziale raddoppio nei prossimi cinque mesi

Secondo DeepSeek AI, il valore di XRP potrebbe salire fino a 7 dollari entro la fine del 2025, segnando un raddoppio rispetto al prezzo attuale di circa 3,52 dollari. Questa prospettiva rialzista deriva dall’impressionante rally di XRP di quest’anno. Il 18 luglio, la criptovaluta ha registrato un nuovo massimo storico a 3,65 dollari, superando il precedente picco del 2018 di 3,40 dollari, con uno slancio al rialzo ancora evidente.

L’adozione da parte delle istituzioni, una maggiore chiarezza normativa e le speculazioni su un possibile ETF spot su XRP stanno inoltre rafforzando la fiducia, con la possibilità di attrarre ingenti flussi di capitale sia da investitori retail sia istituzionali.

XRP continua a distinguersi come una soluzione rapida, economica e conforme alle normative per i pagamenti globali. Nel 2024, il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale (UNCDF) ha riconosciuto XRP per la sua capacità di abilitare trasferimenti istantanei transfrontalieri senza dipendere dalle banche tradizionali.

Una decisione giudiziaria fondamentale nel 2023 ha stabilito che le vendite al dettaglio di XRP non rientrano nella categoria delle transazioni di titoli, indebolendo l’approccio aggressivo precedentemente adottato dalla SEC nei confronti di Ripple e di altre altcoin.

A marzo, il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, ha annunciato che la loro battaglia legale con la SEC si era ufficialmente conclusa, rimuovendo un ostacolo importante e rafforzando il sentiment degli investitori nei confronti di XRP e del mercato crypto in generale. Al momento la parola “fine” alla causa non è stata ancora messa ma i tempi dovrebbero essere maturi…

Attualmente, XRP si aggira appena sotto la zona di resistenza dei 3,60 dollari. Una rottura netta di questo livello potrebbe rendere realistica la proiezione conservativa di DeepSeek di 7 dollari entro fine anno.

Non va dimenticato, in questo contesto, che un’altra IA – ChatGPT – ritiene che XRP potrebbe facilmente triplicare le proiezioni di DeepSeek, basandosi sulla performance registrata finora. Un obiettivo così ambizioso richiederebbe però un catalizzatore importante, come una riforma normativa favorevole negli Stati Uniti.

Negli ultimi 12 mesi, XRP è aumentato del 480%, superando ampiamente la crescita del 78% di Bitcoin nello stesso periodo.

DOGE: Un imminente breakout per il pioniere delle meme coin

Dogecoin, creato originariamente come parodia nel 2013, è diventato un colosso delle criptovalute con una capitalizzazione di mercato superiore ai 40 miliardi di dollari, sostenuto da una comunità appassionata e da un’utilità in costante crescita. Seguendo generalmente i movimenti di prezzo di Bitcoin, DOGE unisce l’entusiasmo da meme a una presenza stabile nel mercato.

Attualmente scambiato a 0,2669 dollari, Dogecoin ha guadagnato il 40% negli ultimi sette giorni e l’80% negli ultimi trenta. Il suo RSI (Relative Strength Index) di 80 suggerisce una possibile correzione a breve termine, poiché i trader potrebbero prendere profitto dopo questo movimento rialzista. Ma niente paura: un simile ritracciamento permetterebbe alla moneta di consolidarsi prima del prossimo impulso verso l’alto.

L’analisi grafica mostra la formazione di un pattern a cuneo discendente da novembre ad aprile, tipicamente un segnale che anticipa un breakout rialzista.

DeepSeek AI prevede che DOGE potrebbe salire fino a 1 dollaro in un mercato rialzista prolungato, il che rappresenterebbe un potenziale ritorno di quattro volte rispetto al suo valore attuale.

Sul fronte dell’adozione, Dogecoin continua a guadagnare terreno nel mainstream. Tesla accetta pagamenti in DOGE per alcuni articoli selezionati, mentre piattaforme di pagamento come PayPal e Revolut ora integrano transazioni in DOGE, rafforzandone i casi d’uso nel mondo reale.

ADA: DeepSeek AI prevede un aumento di undici volte per questa blockchain sostenibile

Cardano ($ADA) è aumentato del 20% negli ultimi sette giorni grazie a una domanda costante. Di recente ha attirato l’attenzione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha accennato alla possibilità di includere ADA in una Riserva Strategica di Criptovalute tramite la sua piattaforma Truth Social.

Sebbene la sua proposta fosse principalmente incentrata sull’acquisto di Bitcoin da parte del governo, eventuali acquisizioni di Cardano avverrebbero solo tramite asset sequestrati. In ogni caso, il fatto che sia stata menzionata evidenzia la sua importanza nel panorama crypto.

Fondata dal co-fondatore di Ethereum, Charles Hoskinson, Cardano è nota per il suo sviluppo scientificamente rigoroso, la scalabilità e l’approccio eco-sostenibile. Con una capitalizzazione di mercato di 31,9 miliardi di dollari, ADA resta un forte concorrente di Ethereum e sta guadagnando terreno rispetto ad altre piattaforme ad alta crescita come Solana.

DeepSeek AI prevede che ADA possa raggiungere i 10 dollari entro la fine del 2025, oltre undici volte il suo prezzo attuale di 0,8823 dollari.

Dal punto di vista tecnico, ADA sta consolidando all’interno di un cuneo discendente sin dalla fine del 2024. Un breakout sopra il livello di resistenza di 1,10 dollari potrebbe innescare un rally verso 1,50 dollari entro l’autunno.

Anche senza un mercato rialzista completo — condizione necessaria per arrivare fino a 10 dollari — raggiungere l’obiettivo conservativo di 5 dollari fissato da DeepSeek entro Capodanno significherebbe comunque superare comodamente il precedente massimo storico di ADA, pari a 3,09 dollari.

TOKEN6900: la nuova meme coin che punta a rendimenti da 1000x

Mentre DeepSeek AI prevede una crescita sostanziale per le principali altcoin, le loro elevate capitalizzazioni di mercato potrebbero limitare i guadagni estremi. Per i trader in cerca di rendimenti esponenziali, sta emergendo una nuova ondata di meme coin con un potenziale di profitto straordinario.

Una di queste è TOKEN6900 (T6900), una meme coin ERC-20 che ha iniziato la sua prevendita la scorsa settimana.

Finora, TOKEN6900 ha raccolto oltre 989.510 dollari da investitori, segno di una forte domanda iniziale e prospettive promettenti per il periodo post-listing. A differenza di altre meme coin che cercano di spostarsi verso l’utilità, TOKEN6900 abbraccia pienamente la sua identità basata esclusivamente sull’hype, facendo leva su ironia, marketing aggressivo e FOMO per alimentare la crescita.

TOKEN6900 fa riferimento a SPX6900, un’altra meme token radicata nell’umorismo assurdo, in stile bolla tecnologica della fine degli anni ’90. La sua fornitura totale è fissata a 930.993.091 token, esattamente uno in più rispetto a quella della prevendita di SPX6900, rafforzando il suo approccio ironico al branding.

Questa strategia sembra efficace, come dimostrano i rapidi traguardi di raccolta fondi. Anche se TOKEN6900 non offre utilità concreta, include funzionalità di staking che permettono guadagni aggiuntivi oltre al trading speculativo. Gli acquirenti interessati possono partecipare alla prevendita tramite il sito ufficiale al prezzo attuale di 0,006575 dollari.