ChatGPT prevede il prezzo di XRP, DOGE e Bitcoin Hyper in Bull Run

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato crypto è entrato nella sua fase più importante: quella dell’euforia. Bitcoin dà il ritmo, ma i riflettori ora sono su due protagonisti inattesi, XRP e Dogecoin, che stanno capitalizzando l’entusiasmo con performance da record.

Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di ChatGPT di fare il punto della situazione su questi due asset, con un occhio anche su Bitcoin Hyper, un nuovo layer-2 in fase di prevendita. Ecco cosa ne è venuto fuori.

Bitcoin Hyper: il nuovo layer-2 che punta in alto

Non è ancora stato lanciato sul mercato, ma già se ne parla. Bitcoin Hyper è un layer-2 costruito su Bitcoin, attualmente in fase di presale. Secondo l’IA, il suo debutto potrebbe arrivare nel momento perfetto: nel pieno della Bull Run, con la domanda istituzionale in crescita e una propensione al rischio sempre più evidente.

“Bitcoin resta il termometro del settore. L’halving, combinato con la domanda degli ETF spot – da BlackRock a Ark Invest – ha innescato una pressione rialzista strutturale”, spiega ChatGPT. “Il contesto macro, con tassi in calo negli USA, rafforza ulteriormente lo scenario. In queste condizioni, un target realistico per BTC è a 150.000 dollari entro l’inizio del 2026, a patto che il sentiment resti positivo“.

XRP: nuovo all-time high e prospettive di ETF

XRP non è mai stato così in forma. Dopo anni di battaglie legali e stagnazione, il token di Ripple ha raggiunto un nuovo massimo storico a 3,66 dollari, con volumi esplosivi e un ritorno d’interesse da parte delle istituzioni.

“Gli ETF in arrivo e l’adozione nei pagamenti bancari spingono il sentiment. I volumi sui derivati hanno superato i 10 miliardi di dollari. Gli indicatori tecnici segnalano ancora forza. Il prossimo target è a 4 dollari, poi 4,50, ma alcuni prevedono anche i 5 o 6 dollari in caso di continuità nei flussi istituzionali.”

Il punto chiave? Il lancio di un ETF spot su XRP potrebbe essere l’innesco definitivo.

Dogecoin: l’effetto Musk non è finito

DOGE continua a sorprendere. Dopo settimane di performance solide, il prezzo punta a nuovi traguardi, supportato da una community fedele e, naturalmente, dai post di Elon Musk.

“Gli analisti vedono un range tra 0,32 e 0,50 dollari da qui a fine 2025. Il supporto social e l’uso crescente nei pagamenti danno a DOGE un appeal speculativo unico, anche in assenza di una tokenomics deflazionistica.”

In soldoni? DOGE resta una scommessa, ma con fondamentali di adozione che lo rendono difficile da ignorare.