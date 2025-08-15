L’FBI lancia l’allarme sulle truffe dei falsi avvocati nel settore crypto

L'FBI avverte che alcuni truffatori si fingono avvocati e prendono di mira le vittime di frodi nel settore delle criptovalute con schemi fraudolenti di recupero dei fondi, mentre gli anziani perdono 2,83 miliardi di dollari a fronte di un aumento del 66% delle perdite.

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti ha emesso un avviso aggiornato in cui mette in guardia da finti studi legali che prendono di mira le vittime di frodi nel settore delle criptovalute con schemi di recupero fraudolenti. In questi casi, i truffatori si spacciano per avvocati legittimi ed enti governativi per sfruttare le persone vulnerabili, compresi gli anziani.

Queste sofisticate truffe combinano diverse tattiche di sfruttamento, offrendo false speranze alle vittime disperate di recuperare i fondi persi in precedenti frodi nel settore delle criptovalute, mentre rubano ulteriori dati personali e denaro.

Fonte: IC3

L’allerta aggiorna un precedente avviso del giugno 2024, fornendo ulteriori indicatori di pericolo, dato che i truffatori prendono sempre più di mira le vittime che hanno perso denaro in frodi di criptovalute.

L’FBI ha ricevuto più di 149.000 denunce di frodi legate alle criptovalute nel 2024, registrando perdite per 9,3 miliardi di dollari, con un aumento del 66% rispetto ai 5,6 miliardi di dollari del 2023.

Gli americani a partire dai 60 anni di età hanno subito le perdite più elevate, pari a 2,83 miliardi di dollari, che rappresentano quasi il 30% del totale dei danni causati dalle frodi legate alle criptovalute.

La vulnerabilità degli anziani li rende bersagli privilegiati per una vittimizzazione secondaria attraverso servizi di recupero falsi.

Sofisticate tattiche di impersonificazione prendono di mira vittime disperate

I truffatori si fingono avvocati reali e studi legali legittimi, presentando documenti fittizi con carta intestata e sigilli autentici.

Dichiarano falsamente di collaborare con diversi enti governativi statunitensi e stranieri, nonostante nessun studio legale sia ufficialmente autorizzato a tali collaborazioni.

I truffatori, facendo riferimento a organismi di regolamentazione fittizi come la International Financial Trading Commission, dimostrano una conoscenza dettagliata dei precedenti bonifici bancari delle vittime, compresi gli importi esatti e le date, e affermano che le vittime figurano in elenchi governativi di vittime di truffe che hanno diritto al recupero dei fondi attraverso “canali legali”.

Le vittime ricevono riferimenti a “studi legali specializzati nel recupero di criptovalute” e istruzioni per registrare conti presso banche estere con siti web apparentemente legittimi ma fraudolenti.

I truffatori inseriscono le vittime in chat di gruppo WhatsApp con presunti funzionari di banche estere e avvocati che richiedono commissioni bancarie per la verifica dell’identità.

Questi schemi sfruttano lo stato emotivo e la disperazione finanziaria delle vittime, fornendo loro una falsa sicurezza grazie all’usurpazione dell’identità di enti governativi.

I truffatori richiedono pagamenti in criptovaluta o carte regalo prepagate, rifiutando la verifica video o la documentazione della patente, mantenendo la segretezza delle comunicazioni.

In un’intervista con Cryptonews, Navin Gupta, CEO di Crystal Blockchain Analytics, ha identificato una crescente sofisticazione nelle tattiche di frode nel settore delle criptovalute, con l’intelligenza artificiale che consente attacchi iper-personalizzati utilizzando dati trapelati e profili delle vittime.

🔒 How are scammers stealing billions in crypto? We sat down with @CrystalPlatform CEO Navin Gupta as he breaks down the psychology, AI-powered tactics, and the #1 mindset shift that could prevent most fraud.#CryptoScam #Deepfakehttps://t.co/9WQQvGSuED — Cryptonews.com (@cryptonews) June 24, 2025

Come difesa definitiva contro le frodi nel settore delle criptovalute, Gupta ha consigliato:

“Considerate ogni messaggio non richiesto come un potenziale attacco. Questo cambiamento mentale, da solo, filtra l’80% dei vettori di minaccia”.

Inoltre, Gupta ha avvertito che i truffatori sfruttano l’urgenza, la segretezza e l’adulazione per manipolare le vittime, e ha sottolineato che il dubbio deliberato è la migliore difesa in un settore in cui le soluzioni tecniche, da sole, non possono proteggere dalla manipolazione psicologica umana.

Le frodi sugli investimenti dominano il crescente numero di crimini nel settore delle criptovalute

Le frodi sugli investimenti, compresi gli schemi di “pig butchering”, rimangono la categoria più importante di truffe nel settore delle criptovalute, con vittime prese di mira attraverso relazioni online prima dell’introduzione di opportunità di investimento fraudolente.

Fonte: Chainalysis

I dati di Chainalysis mostrano che le truffe di pig butchering sono aumentate di 85 volte dal 2020, con singole vittime che hanno perso tra i 2 e i 4 milioni di dollari.

L’FBI ha segnalato 4.323 vittime di frodi sugli investimenti in criptovalute, ottenendo un risparmio stimato di 285 milioni di dollari.

Tuttavia, 42 vittime hanno richiesto un intervento di prevenzione del suicidio, il che dimostra il devastante impatto psicologico delle perdite causate dalle frodi nel settore delle criptovalute.

La California ha subito le perdite maggiori, con oltre 1,39 miliardi di dollari, seguita dal Texas con 738 milioni di dollari. L’FBI ha confermato che le cifre riportate probabilmente sottostimano le perdite effettive, poiché molte vittime non denunciano mai i reati.

Oltre agli obiettivi individuali, anche la criminalità organizzata è in crescita. Nel 2024, gli hacker nordcoreani hanno rubato 1,34 miliardi di dollari dalle piattaforme di criptovalute. La portata degli attacchi è enorme e sistematica, proprio come l’hack da 1,4 miliardi di dollari ai danni di Bybit all’inizio di quest’anno.

Allo stato attuale, le minacce stanno crescendo oltre i singoli truffatori che prendono di mira vittime minori, per arrivare ora alle piattaforme e alle infrastrutture istituzionali.

Nel 2023 le denunce relative al ransomware sono aumentate del 9%, confermandosi la minaccia più diffusa per le infrastrutture critiche. Tra gennaio 2024 e aprile 2025 l’FBI ha segnalato oltre 5.400 vittime mirate, la maggior parte delle quali all’oscuro dei tentativi di attacco in corso.

L’agenzia raccomanda modelli “zero trust”, basati sul presupposto che nessun contatto non richiesto debba essere considerato affidabile per default, proprio come consigliato da Gupta.

Le vittime dovrebbero richiedere una verifica video, la documentazione delle licenze legali, prove di identità autenticate e la verifica delle dichiarazioni di impiego presso enti governativi prima di procedere con qualsiasi transazione o comunicazione.