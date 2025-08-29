Legge sui mercati: 115 società crypto sostengono la DeFi

I leader delle principali società crypto hanno scritto al Senato degli Stati Uniti chiedendo maggiore chiarezza normativa e protezione per il settore.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

115 tra società, investitori e organizzazioni del settore delle criptovalute, hanno fatto fronte comune scrivendo una lettera indirizzata al Senato degli Stati Uniti, al fine di sollecitare l’inclusione, nella prossima legislazione sulla struttura del mercato, di protezioni esplicite per gli sviluppatori di software open source e i fornitori di servizi non custoditi.

Questa coalizione, guidata dal DeFi Education Fund, include sostenitori di alto profilo come Coinbase, a16z crypto e Ripple. Tutti loro sottolineano la necessità di una chiarezza normativa che favorisca l’innovazione invece di soffocarla.

Lettera storica dei leader del settore delle criptovalute

La lettera, firmata da 115 operatori chiave dell’ecosistema delle criptovalute, evidenzia l’impegno collettivo a preservare i diritti di coloro che costruiscono il panorama finanziario digitale:

“Ci rivolgiamo al Congresso con una sola voce: fornite protezioni solide e a livello nazionale per gli sviluppatori di software e i fornitori di servizi non custoditi nella legislazione sulla struttura del mercato. Senza tali protezioni, non possiamo sostenere una legge sulla struttura del mercato”.

I firmatari hanno messo l’accento sui vantaggi storici di cui gli Stati Uniti hanno goduto nello sviluppo di software che hanno portato la nazione all’avanguardia dell’innovazione tecnologica negli ultimi cinquant’anni. Per mantenere questa leadership nell’era finanziaria digitale, la legislazione deve riconoscere la tecnologia blockchain del mercato delle criptovalute come infrastruttura neutrale.

Inoltre, affermano che la legge dovrebbe garantire che gli sviluppatori di criptovalute e i fornitori di servizi non siano soggetti a quadri normativi obsoleti progettati per la finanza tradizionale.

Richieste di protezioni legislative

La lettera sottolinea anche alcune statistiche preoccupanti: la quota di sviluppatori di software open source negli Stati Uniti è diminuita dal 25% nel 2021 al 18% previsto nel 2025. Questo calo è in gran parte attribuito alle incertezze che circondano i quadri normativi per lo sviluppo di software.

Come osservato in un recente rapporto del Gruppo di lavoro del Presidente sulle risorse digitali, invertire questa tendenza è essenziale per rendere l’America la “capitale mondiale delle criptovalute”.

Mentre la Camera e il Senato hanno incluso nei loro progetti di legge disposizioni come il Blockchain Regulatory Certainty Act e il Keep Your Coins Act, che mirano a distinguere tra finanza intermediata e reti decentralizzate, la lettera sottolinea che è necessaria maggiore chiarezza.

I firmatari ritengono che la legislazione proposta debba garantire che gli sviluppatori di criptovalute non siano erroneamente classificati come trasmettitori di denaro e che possano svolgere le loro attività senza incorrere in sanzioni normative.

La richiesta di protezioni federali complete è inquadrata come una questione bipartisan, con una storia di sostegno al software open source che supera i confini di partito.

La legislazione passata, come il CLARITY Act, ha ricevuto un sostegno schiacciante, indicando un forte consenso sulla necessità di proteggere gli sviluppatori e i fornitori di servizi non custoditi. L’attuale coalizione mira a sfruttare questo slancio e a spingere per migliorare le protezioni legislative per gli sviluppatori.