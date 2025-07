Le balene tornano a comprare: Bitcoin registrerà un breakout?

Bitcoin è in una fase di consolidamento, ma stanno emergendo diversi segnali che indicano un possibile cambio del trend.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Bitcoin potrebbe essere pronto per una nuova ascesa. Da due settimane si sta muovendo lateralmente in un range ristretto compreso tra 117.261 e 120.000 dollari, ma in questa fase di consolidamento stanno emergendo diversi segnali che indicano un possibile cambio del trend.

Bitcoin potrebbe sfondare la soglia dei 120.000 dollari nei prossimi giorni?

La pressione di vendita da parte delle whale appare sorprendentemente bassa. Lo conferma il sell side risk ratio di Bitcoin, attualmente pari a 0,24, il valore più elevato degli ultimi sei mesi. Si tratta di un indicatore che misura il rischio che i venditori stanno assumendo nel mercato.

Nonostante sia sotto la soglia neutra di 0,40, un valore basso suggerisce che è presente poca pressione di vendita. Detto in altri termini, gli investitori non sembrano disposti a liquidare i loro asset nel mercato.

Solitamente, livelli così bassi hanno anticipato periodi di forte crescita dell’asset. Potrebbe voler dire che molti investitori stanno preferendo tenere i propri Bitcoin, aspettando un altro momento per venderli.

Indicatore sell side risk ratio. Fonte: Glassnode

Un altro indicatore da considerare è l’accumulation trend score, che non si limita a misurare i volumi di acquisto, ma valuta se le whale stanno accumulando o liquidando l’asset.

Il punteggio si colloca su una scala da 0 a 1. Valori prossimi allo zero indicano una fase di distribuzione, in cui prevalgono le vendite. Al contrario, livelli vicini a 1 segnalano una fase di accumulazione marcata. Attualmente, l’indicatore si sta mantenendo al massimo da due settimane, segno che le balene stanno comprando con decisione.

Indicatore accumulation trend score. Fonte: Glassnode

L’attività dei grandi player, come fondi e investitori privati, ha sempre un impatto sull’andamento dell’asset. Se dovessero continuare ad accumulare Bitcoin potrebbero innescare una forte pressione di acquisto. In questo scenario, aumenta la probabilità che l’asset superi il livello dei 120.000 dollari.

Il comportamento delle whale rivela quindi una forte fiducia nel lungo termine. Agosto, un mese solitamente ostico per Bitcoin, potrebbe dunque rivelarsi diverso dal passato, quando registrava perlopiù performance negative.

Il rendimento mensile mediano di agosto per Bitcoin è storicamente pari a -8,3%. I dati attuali, però, suggeriscono che quest’anno lo scenario potrebbe cambiare. Se l’asset crypto dovesse trasformare il livello dei 120.000 dollari in un supporto, potrebbe spingersi fino ai 122.000 dollari.

Performance di Bitcoin

Grafico giornaliero di Bitcoin. Fonte: TradingView

Bitcoin sta oscillando intorno al livello dei 118.912 dollari, all’interno di un triangolo simmetrico, un pattern che spesso anticipa forti movimenti di prezzo. L’asset si sta dirigendo verso il vertice della struttura, mentre il supporto è posizionato a 117.441 dollari.

L’RSI è intorno al valore di 55,46, in zona neutra ma con un’inclinazione rialzista. Inoltre, Bitcoin sta rimanendo sopra la media mobile a 50 giorni, situata a 118.201 dollari.

Se riuscisse a sfondare i 120.000 dollari e poi i 121.000 dollari, potrebbe dirigersi verso i 125.645 dollari, mentre un calo sotto il supporto rischia di trascinare BTC verso i 114.500 dollari.

