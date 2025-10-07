Report Esclusivo: le balene stanno accumulando queste meme coin su Solana

Le balene sono tornare ad accumulare le meme coin su Solana, puntando su progetti consolidati e nuovi.

Le memecoin continuano a resistere. Restano tra gli asset più seguiti e scambiati, mentre le whale non smettono di muovere capitali nel segmento, mantenendo viva la liquidità e lo slancio.

Solana è diventata la blockchain di riferimento per il lancio e il trading di meme coin. Il suo ecosistema genera forti entrate on-chain, con piattaforme come Pump.Fun che sono rapidamente diventati dei veri e motori di guadagni crypto, a fianco di giganti come Tether e Circle.

Tra il 29 agosto e il 29 settembre, il segmento delle meme coin su Solana ha registrato una forte attività.

Il 22 settembre un forte sell-off ha colpito l’intero comparto, spingendo i trader retail a muoversi con cautela. Le balene e gli investitori istituzionali, invece, hanno approfittato del calo per accumulare.

Su quali meme coin stanno puntando le balene?

Osservando i dati si nota subito che un asset sta guidando il segmento. Tra le cinque meme coin su Solana con il maggior volume di acquisti, la meme coin coin del tycoon $TRUMP domina la scena con più di 529 milioni di dollari di afflussi in 30 giorni, lasciando il resto del comparto molto indietro.

Le 20 memecoin su Solana più comprate negli ultimi 30 giorni: domina TRUMP con oltre 529 milioni di dollari di volume. – Fonte: Flipside / Cryptonews

FARTCOIN segue con 248 milioni, mentre TROLL chiude il podio con 148 milioni di dollari. Il divario tra $TRUMP e le altre è impressionante.

Al quarto posto troviamo USELESS, rivale di TROLL, con 131 milioni di dollari di volume in entrata. È una new entry, ma è già diventato un progetto centrale nell’ecosistema di Solana. USELESS ha assunto il ruolo di ambasciatore non ufficiale di LetsBonk.Fun, piattaforma di lancio che punta a competere direttamente con Pump.Fun.

Subito sotto, al quinto posto, troviamo BONK, una delle più note meme coin su Solana.

Il suo ritorno ai primi posti conferma che i progetti consolidati possono ancora catalizzare l’attenzione. Il ritorno dell’interesse per il progetto potrebbe essere legato a USELESS, dato che LetsBonk.Fun ha un collegamento evidente con BONK, sia nel nome che nello spirito della community.

Al sesto posto si trova POPCAT, un altro nome di lunga data. Rivederlo tra i leader sorprende, considerando che il token è ancora scambiato in calo del 90% dal suo massimo storico e non sta mostrando segnali di crescita. Resta da capire se si tratti di un accumulo silenzioso da parte delle whale o semplicemente di una rotazione verso i nomi storici.

PENGU, invece, occupa l’undicesimo posto con oltre 35 milioni di dollari di volume in acquisto. In molti sensi è diventato il simbolo del ritorno degli NFT, dopo aver moltiplicato il suo valore in estate.

Il progetto è riuscito a fondere la cultura NFT con la tendenza delle meme coin, mantenendo alta l’attenzione dei trader anche dopo il rally iniziale.

Oltre ai top performer, la classifica include anche numerosi token di nicchia, scambiati quasi esclusivamente su exchange decentralizzati. Continuano ad attirare flussi costanti, segno che gli operatori continuano a esplorare i progetti più speculativi del comparto delle meme coin su Solana.

Per esempio COPE è quattordicesimo per volume di acquisti. Si tratta di un piccolo token lanciato su Pump.Fun, con un market cap di circa 2 milioni di dollari, ridimensionata dopo la correzione di settembre.

Subito dopo compare SPX6900 (SPX), il token legato all’influencer Murad. Continua ad attirare l’attenzione e mantiene un seguito sostenitori nonostante la lunga permanenza sul mercato.

TRUMP domina nei volumi, ma mancano gli acquirenti

Guardando alla classifica per acquirenti unici, il quadro cambia radicalmente. TRUMP, pur dominando in termini di volume, scivola fuori dalla fascia alta quando si considerano i wallet effettivamente coinvolti. Una discrepanza che solleva dubbi sull’autenticità dell’attività di trading intorno al token.

Le memecoin Solana più popolari per numero di acquirenti unici: FARTCOIN guida con 64.700 wallet in 30 giorni. – Fonte: Flipside / Cryptonews

Schemi di questo tipo sono comuni negli asset gestiti da pochi grandi detentori. Il contrasto diventa ancora più evidente se si pensa che COPE, con una capitalizzazione inferiore ai 2 milioni di dollari, conta più acquirenti unici di TRUMP.

In testa per partecipazione restano FARTCOIN, BONK e PENGU, segno che trader e investitori tendono a preferire le meme coin più consolidate, già quotate sui CEX, che garantiscono un accesso rapido rispetto ai DEX.

TROLL e USELESS continuano lo stesso a essere ben posizionate, confermando la vitalità degli ecosistemi Pump.Fun e LetsBonk.Fun. Tra le due si inserisce POPCAT, che continua a catturare l’attenzione dei trader affezionati ai nomi storici piuttosto che ai nuovi progetti.

I dati sulle balene aggiungono un altro livello al quadro. Nei tre wallet più attivi per volume di acquisti compare TRUMP, segno che, nonostante le operazioni di trading controverse, continua ad attirare grandi holder.

Le balene Solana puntano su PEPEAI ($1,2M) e TRUMP (fino a $862K) tra le trade più pesanti. – Fonte: Flipside / Cryptonews

La prima balena è la più attiva, con più di 1,2 milioni di dollari investiti in PEPEAI, seguiti da posizioni minori in PENGU, FWOG, AOL e 67.

La posizione su PEPEAI è insolitamente più ampia e potrebbe indicare insider trading o entrata anticipata, dato che l’acquisto è avvenuto prima dei forti movimenti del token.

Nel complesso, il wallet privilegia token con forti narrazioni, segno di una chiara preferenza per liquidità e meme coin consolidate rispetto alla pura speculazione.

La seconda balena presenta un portafoglio più bilanciato, con gli acquisti distribuiti tra TRUMP, SPX, POPCAT, GOAT e FWOG. Un approccio che riflette un trading opportunistico, orientato alle meme coin di tendenza.

La terza balena, invece, si distingue per una strategia molto diversa: ha puntato quasi esclusivamente su TRUMP, con un singolo acquisto da circa 900.000 dollari e nessun’altra operazione rilevante nel corso di settembre. Un movimento che fa pensare a un’azione coordinata, più che a un accumulo organico.

Insomma, le balene si stanno muovendo su due fronti. Alcuni wallet accumulano meme coin note e consolidate, mentre altri puntano tutto su posizioni speculative e volatili. La maxi operazione su TRUMP ha alimentato molti dubbi sulla credibilità dei suoi volumi di trading.











