Le balene sono tornate a puntare su Ethereum: sta per ripartire il rally?

Whale e aziende sono tornate ad accumulare l'asset. BitMine Immersion Technologies ha confermato di aver aggiunto circa 202.000 ETH al bilancio.

Durante il forte sell-off del fine settimana, scatenato dalle tensioni commerciali tra USA e Cina e le liquidazioni forzate, le whale sono tornate a comprare Ethereum.

Anche nelle ultime 24 ore gli acquisti sono stati frenetici e massicci. Oltre alle balene anche le società di treasury crypto stanno comprando la seconda crypto per market cap.

La società BitMine Immersion Technologies, specializzata nel mining, ha portato le sue riserve totali a oltre 3,03 milioni di ETH con gli ultimi acquisti, pari a circa il 2,5% dell’offerta complessiva dell’asset.

Stamattina Ethereum ha proseguito la ripresa partita ieri, ma nel pomeriggio è tornata a tingersi di rosso insieme al resto del mercato, che attende il discorso di Powell. Ora l’asset sta scambiando intorno al livello dei 4.000 dollari.

La società BitMine mira al 5% di Ethereum

Tra venerdì e domenica, il crollo ha provocato una raffica di liquidazioni forzate sugli exchange e Ethereum era precipitato a 3.500 dollari con una perdita del 20%.

In pieno sell-off, il presidente di BitMine Immersion Technologies, Tom Lee, ha confermato di aver aggiunto circa 202.000 ETH al bilancio aziendale, per un valore complessivo di 827 milioni di dollari a un prezzo medio di 4.154 dollari.

Ora la società detiene 3,03 milioni di ETH, pari a circa il 2,5% della supply totale dell’asset. Per BitMine il traguardo raggiunto rappresenta una tappa intermedia verso l’obiettivo di detenere il 5% della fornitura di ETH.

Anche altri grandi player si sono mossi. Una balena ha riacquistato 7.817 ETH (circa 32,5 milioni di dollari) a un prezzo medio di 4.159 dollari, poche ore dopo le vendite dettate dal panico.

Inoltre, un altro desk over-the-counter ha acquistato 14.165 ETH, pari a circa 55 milioni di dollari, attraverso canali di market making.

Alcune whale potrebbero aver comprato gli ETH immessi sul mercato dai fondi spot. Secondo i dati SoSoValue, lunedì gli ETF spot basati sull’altcoin sono tornati in rosso e hanno registrato forti deflussi.

A guidare gli outflow sono stati l’ETHA di BlackRock (-80 milioni di dollari) e il FETH di Fidelity (-30 milioni di dollari).

Intanto i mercati dei derivati stanno rimanendo stabili. Secondo i dati della società di analisi Glassnode, i founding rate dei grandi exchange sono scesi ai livelli più bassi dal 2022, un dato che riflette una forte riduzione della leva finanziaria dopo le pesanti liquidazioni.

Previsione prezzo: Ethereum sta per registrare un rally?

Nel grafico dell’asset si è formata una chiara configurazione rialzista.

Un grafico condiviso dall’analista TedPillows mette a confronto l’andamento di Ethereum con l’offerta monetaria globale M2. Dalla metà del 2024, si sono mossi in stretta correlazione.

Ora Ethereum si trova in una fase di accumulo di metà ciclo, nota come schema di Wyckoff, con un forte supporto intorno ai 2.836 dollari.

All’inizio dell’anno, sia ETH sia la liquidità globale hanno subito un calo, toccando il punto più basso alla fine della primavera.

Subito dopo, entrambi hanno messo a segno un rimbalzo: Ethereum ha superato i 4.000 dollari, mentre l’M2 è risalito oltre i 114,7 trilioni di dollari.

La dinamica conferma che la liquidità macro continua a influenzare i prezzi delle criptovalute, con Ethereum che si mostra più sensibile di Bitcoin ai movimenti monetari globali.

Sul fronte tecnico, Ethereum sembra pronta per un movimento rialzista. La seconda crypto per market cap si sta consolidando intorno ai 4.000 dollari dopo il rally, formando una possibile zona di riaccumulo.

Minimi crescenti e un range di prezzo sempre più stretto indicano un possibile breakout verso l’area 6.500–7.000 dollari, se il mercato dovesse riprendere slancio.

TedPillows resta bullish. Prevede che Ethereum potrebbe raggiungere la crescita dell’offerta M2 nel quarto trimestre e raggiungere un range di prezzo tra 8.000 e 10.000 dollari entro l’inizio del nuovo anno, a patto che la domanda istituzionale e le attività di staking restino solide.

Se la struttura di Wyckoff dovesse completarsi e la liquidità globale continuasse ad aumentare, Ethereum potrebbe avviarsi verso uno dei suoi cicli più rialzisti dal 2021.