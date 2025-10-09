Nick Szabo contro Ryan Watkins: è scontro sul valore di Ethereum

Head of Content - Cryptonews Italy Christian Boscolo Head of Content - Cryptonews Italy Christian Boscolo Profilo dell'autore condividi Copiato Ultimo aggiornamento: Ottobre 9, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Bitcoin e le criptovalute sono un fenomeno recente e non si studiano a scuola. Eppure la blockchain, per essere compresa, richiede conoscenze in ambito crittografico, informatico e perfino filosofico.

Per capire al meglio queste complesse tematiche, a volte può bastare la lettura di un feed su X, a patto che a confrontarsi siano due mostri sacri del mondo crypto.

La pietra l’ha lanciata Ryan Watkins, co-fondatore di Syncracy Capital, ex ricercatore di Messari e oggi voce influente del mondo Ethereum, che in un post su X ha criticato la valutazione dei Layer-1 e in particolare di ETH.

A fundamental problem with ETH valuation is that ethereum's primary uses cases are largely external to ETH's market value. Ethereum can be very useful, its apps can garner great revenue, and ETH can still be low price — or vice versa — there is little link between them. OTOH,… — Nick Szabo (@NickSzabo4) October 7, 2025

A suo dire, il prezzo di Ethereum è passato da 1.400 dollari agli attuali 5.000 dollari (ma il post è di qualche giorno fa, ndr) non perché sia cambiato qualcosa nella sua struttura di base, ma solo perché è riuscito ad attirare l’interesse della finanza istituzionale.

Da piattaforma morente è passata ad essere la blockchain delle stablecoin e un asset di investimento simile a Bitcoin. Questo ha fatto salire il prezzo e non i suoi fondamentali.

Insomma, una riflessione intelligente che ha scatenato l’intervento di Nick Szabo. E qui siamo tra i pesi massimi del mondo crypto.

Nick è infatti uno dei nomi storici del movimento cypherpunk. Programmatore, giurista, crittografo, inventore del Bit Gold nel 1998, e considerato da molti come il precursore di Bitcoin, tanto che Szabo è stato più volte indicato come il vero Satoshi Nakamoto.

Il prezzo di Ethereum non ha nulla a che fare con la sua utilità

Per Nick Szabo, il problema principale di Ethereum è che quello che accade sulla sua blockchain non si riflette direttamente sul prezzo di ETH. Così, anche se su Ethereum nascono applicazioni di successo che generano miliardi, non è detto che il prezzo di ETH salga. Può succedere, ma non esiste un legame diretto e garantito.

Bitcoin è diverso: il suo scopo principale è quello di essere una riserva di valore, e questa funzione è intrinsecamente legata al prezzo. Più persone lo desiderano come bene rifugio, più il suo valore sale.

Per Ryan Watkins il prezzo di Ethereum (e degli altri Layer-1) non può essere calcolato con formule matematiche. Metriche come l’utilizzo della rete, ed altre astrusità, non servono a nulla perché il prezzo è dato da quelle che lui definisce la narrativa e il momentum, ovvero la percezione del mercato.

Perché il prezzo di ETH è triplicato da aprile?

Watkins va addirittura oltre, arrivando ad affermare che mancano metodologie di valutazione condivise, e questo porta alla ricerca di calcoli complicati e metriche discutibili.

Ad oggi, a suo dire, non è nemmeno ipotizzabile quale possa essere la forza trainante per Ethereum in futuro, se le sue gas fee o il suo blasone che lo rende una sorta di Bitcoin (intesa come riserva di valore, ndr) con i super poteri.

Anche il valore delle blockchain è a suo dire molto aleatorio. Se Bitcoin vale 2 trilioni, Ethereum dovrebbe valere almeno la metà di quella cifra, visto che offre delle funzionalità che Bitcoin non possiede.

Allo stesso modo, se Ethereum oggi vale 500 miliardi, anche Solana dovrebbe avere un valore simile, visto che, per alcuni aspetti tecnici, è addirittura superiore.

A suo dire si tratta di valutazioni goffe, al livello delle chiacchiere da bar, e finché i fondamentali non diventeranno centrali nella valutazione di una blockchain è anche inutile parlarne. Chi ha già conquistato un posto nell’immaginario collettivo (come Bitcoin o Ethereum) parte avvantaggiato: la gente ci crede, ci resta, e questo ne sostiene il valore.