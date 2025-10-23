Le 3 notizie più importanti di oggi dal mondo crypto

Head of Content - Cryptonews Italy Christian Boscolo Head of Content - Cryptonews Italy Christian Boscolo Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 23, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

In questo articolo analizzeremo il problema stablecoin, rilanciato anche dal Financial Stability Board, che necessita di normative chiare e comuni a livello globale, ma anche dell’ulteriore stretta sugli exchange nel Regno Unito.

Infine, ci occuperemo della tassazione crypto in Italia, inserita nella Legge di Bilancio 2026, che si appresta ad arrivare al Senato.

Regolamentazione crypto 2025: i “buchi neri” del sistema

Il Financial Stability Board (FSB) ha lanciato l’allarme: il mercato crypto, oggi vicino ai 4 trilioni di dollari, rimane un far west normativo. Le lacune nella regolamentazione, definite “significative”, minacciano infatti la stabilità finanziaria internazionale.

Il problema non è la mancanza delle leggi ma la loro frammentazione geopolitica: Stati Uniti, Europa e Asia stanno procedendo a velocità differenti e con approcci totalmente diversi. Questo genera uno spostamento delle sedi delle società verso i Paesi con meno controlli e regole.

Il Financial Stability Board (FSB) chiede regole globali uniformi per le stablecoin



Le stablecoin sono al momento il problema più critico perché ogni Paese ha le su regole. Gli Stati Uniti le hanno recentemente regolamentate con il Genius Act ma in Europa è ancora tutto da definire. Ecco perché Tether è uscita di fatto dagli exchange europei mentre negli USA soddisfa tutti i requisiti.

FSB propone un quadro di regole uguali per tutti, che garantisca trasparenza e cooperazione tra Stati. Ma resta una domanda di fondo: come si può creare un sistema di controllo senza snaturare la decentralizzazione, che è la base del mondo crypto?

FCA, continua la stretta britannica sugli exchange: Londra alza il tiro

La Financial Conduct Authority (FCA) inglese ha emesso centinaia di avvertimenti a piattaforme crypto, accusate di campagne pubblicitarie ingannevoli e offerte non conformi, con l’obiettivo di evitare un nuovo caso FTX.

A partire da ottobre, ogni exchange che promuove servizi a clienti britannici deve seguire le regole del Financial Promotions Regime, con obblighi identici a quelli di banche e broker. Il risultato è che molti operatori hanno deciso di cancellare le loro campagne promozionali e limitare i servizi nel Regno Unito.

La Financial Conduct Authority (FCA) ha emesso centinaia di avvertimenti a exchange crypto

Il caso FCA rischia di diventare un precedente europeo. La Consob e le autorità di altri Stati membri stanno osservando da vicino la strategia di Londra.

Resta da capire se questa rigidità servirà a consolidare il settore o se finirà per soffocarlo.

Il Regno Unito, che un tempo voleva essere il “porto franco” della finanza digitale, oggi manda un messaggio opposto: chi resta, deve essere impeccabile.

Italia, conto alla rovescia per la Legge di Bilancio 2026

Arriverà oggi al Senato italiano la nuova legge di Bilancio 2026, che contiene anche un aggiornamento in ambito tassazione crypto di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi.

Se non ci saranno emendamenti, nel 2026 la tassazione sulle plusvalenze crypto verrà confermata al 33%, rimane invece da chiarire cosa significa la riduzione al 26% per i token ancorati all’euro, che si presta a diverse interpretazioni.

La Legge di Bilancio 2026 introduce un’aliquota del 33% sulle plusvalenze crypto, ridotta al 26% solo per i token ancorati all’euro

Come già abbiamo avuto modo di commentare, un’aliquota del 33% non sarebbe solo spaventosamente elevata ma anche iniqua, visto che prodotti similari ma offerti con il patrocinio delle banche (ovvero gli ETF, Ndr) rimangono tassati al 26%, con uno squilibrio evidente.