Le 3 migliori meme coin del momento: BONK, FLOKI e TOKEN6900

L’attesa per le decisioni in merito alla “Crypto week” stanno portando il mercato delle criptovalute in alto, infatti gran parte degli asset sono in verde. Questo sentiment positivo riguarda anche le meme coin: ecco quali sono le migliori del momento.

Le 3 migliori meme coin del momento

Ecco perché BONK, FLOKI e TOKEN6900 sono le 3 migliori meme coin da monitorare in questo momento.

1. Bonk (BONK)

BONK oggi mantiene un guadagno superiore al 15% nelle 24 ore e viene scambiato a $0,00003801. A spingere in alto la meme coin ci ha pensato LetsBonk, il suo nuovo launchpad, che ha conquistato il 51,9% della quota di mercato di Solana riguardante le meme coin e superando il 39,5% di Pump.fun.

Questo cambiamento:

Convalida l’utilità di BONK oltre lo status di meme;

Collega direttamente la crescita della piattaforma alla domanda di token (il 35% delle commissioni finanzia i riacquisti di BONK);

Coincide con 8,25 milioni di dollari di ricavi dal protocollo in 7 giorni, rispetto ai 4,91 milioni di dollari di Pump.fun.

Per questa ragione è bene seguire da vicino l’andamento di BONK e valutarne l’investimento.

2. FLOKI (FLOKI)

FLOKI ha registrato un impressionante aumento del 30,31% nell’ultimo giorno, portandosi a $0,0001313. La motivazione principale di questo rally è l’impennata di adozione di Valhalla, il gioco play-to-earn di FLOKI, che ha superato 1 milione di transazioni e 125.000 mint di NFT dal suo lancio su opBNB il 1° luglio.

Questo successo:

Ha convalidato l’utilità di FLOKI oltre il semplice status di meme coin;

Ha coinciso con un picco del 335% nel volume in 24 ore a 816 milioni di dollari;

Appare in linea con il rally del 175% di FLOKI dai minimi di aprile.

Ecco perché FLOKI è una delle migliori meme coin del momento.

3. TOKEN6900 (T6900)

Includiamo nella terzina anche il nuovo TOKEN6900 ($T6900), una meme coin per eccellenza, in quanto priva di utilità o roadmap. TOKEN6900 è energia di Internet grezza e forte, un asset ispirato ai meme che abbraccia la sua essenza di pura speculazione.

Il progetto si basa sul caos di internet dei primi anni 2000 e sull’energia del “69”: l’idea non è quella di sistemare la finanza, ma piuttosto di capitalizzarla come fanno le meme coin. TOKEN6900 mette l’80% dell’offerta in prevendita, con un limite massimo di 5 milioni di dollari.

Il progetto si ispira anche a SPX6900, che è partito come una parodia dell’indice S&P 500 nel 2023, e per questo ha registrato guadagni interessanti: TOKEN6900 ha intenzione di replicarne il successo.

I detentori di TOKEN6900 possono bloccare nel protocollo di staking i propri token con un APY del 94%. Per acquistare $T6900 sarà sufficiente collegare il proprio wallet alla pagina di prevendita, scegliere il metodo di pagamento (ETH, BNB, USDT, USDC o carta di credito) e scegliere il numero di token da acquistare.