L’AI ha individuato 3 criptovalute pronte a esplodere a ottobre

ChatGPT-5 e Grok hanno individuato tre progetti crypto che potrebbero esplodere durante il mese.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Settembre si è chiuso senza sorprese, ma l’ultimo trimestre parte con il tradizionale “Uptober”. Il mercato crypto ha già ripreso slancio, con Bitcoin sopra i 116.000 dollari e diversi progetti emergenti già in corsa.

ChatGPT-5 e Grok hanno individuato tre progetti che potrebbero esplodere durante il mese.

Il primo progetto selezionato dai modelli AI è Aster

La sorpresa dell’anno è Aster, l’exchange decentralizzato (DEX) multi-chain che in poche settimane ha superato HyperLiquid con 64 miliardi di dollari di volumi di trading, contro appena 7,6 miliardi. Un divario che sta ridisegnando la gerarchia dei DEX.

Specializzato nei perpetual contracts, Aster ha conquistato i trader grazie a una leva estrema fino a 300×, ben oltre i 40× del rivale.

La piattaforma è già al terzo posto per ricavi, dietro solo a Tether e Circle, e conta sul supporto di CZ, cofondatore di Binance, come consulente.

Il suo token ASTER è esploso in valore la scorsa settimana, ma in seguito ha perso il 20% dai massimi.

Le critiche riguardano velocità e robustezza del protocollo, anche se i numeri restano solidi: oltre 700 milioni di Total Value Locked (TVL) e entrate consistenti.

Al momento il token sta scambiando in rosso al livello di 4,69 dollari, con un calo del 4% nelle ultime 24 ore. Nel grafico mensile rimane in positivo con un forte guadagno del 1908%.

Grafico mensile di Aster. Fonte: CoinMarketCap

MaxiDoge potrebbe esplodere dopo il listing?

MaxiDoge (MAXI) si ispira a Dogecoin ma punta a spingersi oltre, incarnando lo spirito più “degen” del mercato. Si rivolge a una community amante del rischio: trader appassionati di operazioni con leverage estremo fino a 1000x.

Il progetto è in piene fase di prevendita e ha già raccolto più di 2,6 milioni di dollari in poco tempi. Un risultato che dimostra l’interesse degli investitori per la nuova meme coin.

Per quanto riguarda la tokenomics, l’accento è posto sul marketing (40% dell’offerta). Un ulteriore 25% confluisce nel “Maxi Fund”, un fondo pensato per finanziare collaborazioni strategiche, sostenere lo sviluppo del progetto e potenziare le iniziative di marketing.

Un altro elemento di forza è lo staking, che offre attualmente un APY del 128%. Un rendimento che attira i primi acquirenti, anche se la sostenibilità dipende dal flusso costante di nuovi investitori.

Il progetto ha già una forte community su X e Telegram. Al momento il token è disponibile al prezzo di 0.00026 dollari.

L’ultima scelta dei modelli AI è BNB

BNB dimostra che non serve una forte volatilità per garantire rendimenti elevati. Pur mantenendo una certa stabilità, il token ha sorpreso con una serie di nuovi massimi storici, proprio mentre il mercato affrontava il “settembre rosso”.

Da sempre criticato per la sua centralizzazione, BNB ha mostrato invece resilienza, chiudendo settembre sopra la soglia dei 1.000 dollari. Un traguardo raggiunto nello stesso mese in cui altri asset faticavano a reggere la pressione.

Gli analisti stimano un target tra 1.100 e 1.200 dollari, spinti dai dati on-chain. BNB Chain ha registrato il più alto afflusso giornaliero di stablecoin. Una liquidità che alimenta la DeFi e consolida la posizione dominante della blockchain.

Anche l’ascesa di Aster ha contribuito a rafforzare il momentum. In alcuni giorni, i ricavi di Binance hanno superato persino quelli di Solana, confermando la solidità del suo ecosistema.

Al momento il token sta scambiando al livello di 1,024 dollari, con un rialzo dell’1,37% nelle ultime 24 ore. Anche negli altri grafici domina il segno verde: in quello settimanale ha segnato un + 0,58%, mentre in quello mensile ha registrato un rialzo del 20%.