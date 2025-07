L’AI di Grok prevede il prezzo di SUI, XRP e SOL

Il modello di intelligenza artificiale di Grok, prevede che le tre altcoin potrebbero quadruplicare il loro valore entro il 2026.

Diverse altcoin stanno continuando la loro corsa al rialzo e vista la ripresa del segmento, ci siamo rivolti a Grok, il modello di intelligenza artificiale della società di Elon Musk, xAI, per individuare quelle che potrebbero registrare guadagni esplosivi.

Ci ha fornito 3 progetti crypto molto conosciuti che ,secondo l’AI, hanno il potenziale di quadruplicare il loro valore entro il prossimo anno.

Sui potrebbe toccare i 5 dollari? La previsione dell’AI

Il primo progetto analizzato dal modello AI di Grok è SUI, una blockchain che sta attirando sempre più attenzione. È estremamente veloce, con un design efficiente e con fees di transazione tra le più basse in circolazione.

Fonte: Grok

Sui è diventata una concorrente di Ethereum, Solana e Tron. Il suo ecosistema cresce giorno dopo giorno, sostenuto da oltre 1 miliardo di dollari in stablecoin già bloccati sulla sua chain. Un dato che indica una forte fiducia da parte degli investitori.

Il team punta a trasformare Sui nella casa della BTCFi, ovvero la finanza decentralizzata costruita attorno a Bitcoin. Il segmento è in forte espansione e potrebbe portare miliardi di dollari in Total Value Locked (TVL).

L’obiettivo è offrire ai titolari di BTC la possibilità di mettere in staking i propri asset, prestarli e ottenere rendimenti, senza doverli vendere.

Secondo il modello AI di Grok, il token SUI potrebbe toccare a breve i 10 dollari e arrivare fino ai 35 dollari, sempre che la chain continuerà a crescere con questo ritmo.

XRP raggiungerà i 5 dollari entro la fine dell’anno?

Il secondo progetto analizzato da Grok è XRP. Secondo l’intelligenza artificiale, i due fattori chiave che potrebbero spingerlo verso un guadagno di 10x sono la chiarezza normativa e la forte adozione da parte delle istituzioni.

Fonte: Grok

Il modello di intelligenza artificiale ha evidenziato i punti di forza della blockchain di Ripple, capace di gestire fino a 2.600 transazioni al secondo, e anche il lancio di Ripple USD (RLUSD), la prima stablecoin nativa dell’ecosistema, “peggata” al dollaro. Un asset pensato per rendere la chain di Ripple ancora più efficiente nei pagamenti internazionali.

Dopo le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, XRP ha messo a segno un rialzo di oltre il 300% e sta continuando la sua ascesa. Ora l’intelligenza artificiale stima un target di 5,25 dollari entro la fine dell’anno, con la possibilità che raggiunga i 20 dollari entro il prossimo anno, solo se la SEC approverà i gli Exchange-traded fund (ETF) spot su XRP.

Solana toccherà i 300 dollari nel 2026?

Infine, l’ultimo progetto esaminato da Grok è Solana. Per l’AI a spingere al rialzo l’asset verso aumenti 10x entro il 2026 saranno due importanti fattori: l’altissima capacità della sua blockchain e l’espansione continua del suo ecosistema DeFi.

Fonte: Grok

Solana è una blockchain Proof-of-Stake (PoS) in grado di elaborare fino a 700.000 transazioni al secondo (TPS), rendendola una delle blockchain più veloci e scalabili del settore.

La blockchain è vista come la “killer di Ethereum”. Il successo delle meme coin e delle migliori soluzioni decentralizzate come Raydium e Jupiter dimostra la solida architettura di Solana e la sua capacità di ospitare applicazioni TradFi di livello istituzionale.

Secondo il modello di intelligenza artificiale, Solana potrebbe raggiungere i 300 dollari entro la fine dell’anno e addirittura la soglia dei 1.750 dollari una volta che verrà approvato ETF spot basato sull’altcoin.

