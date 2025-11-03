L’AI di Grok e gli analisti svelano il target di fine anno di Bitcoin

Per l'AI e un noto analista, la valuta di Satoshi Nakamoto potrebbe riprendere la corsa nelle prossime settimane e toccare un nuovo record.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Novembre 3, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Anche se Bitcoin ha aperto la settimana in rosso sotto la soglia dei 110.000 dollari, il modello di intelligenza artificiale Grok e gli analisti continuano a rimanere fortemente bullish.

Bitcoin chiuderà l’anno con un nuovo record?

Per l’AI, la valuta di Satoshi Nakamoto potrebbe riprendere la corsa nelle prossime settimane, sostenuto dal contesto macroeconomico.

La banca centrale americana ha effettuato di recete un taglio dei tassi di 25 punti base, mentre gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato un accordo. Tutti fattori che potrebbero alimentare la ripresa del comparto crypto.

Inoltre, le balene sono tornate ad accumulare l’asset e società di treasury crypto come Strategy (la più grande società pubblica per holding di Bitcoin) e American Bitcoin Corp. (società della famiglia di Trump attiva nel settore del mining) stanno continuando a inserirlo nei loro bilanci aziendali.

Per questo motivo, il modello di intelligenza artificiale prevede che l’asset ritornerà a metà mese al livello dei 120.000 dollari e chiuderà l’anno a 135.000 dollari.

Inoltre, stima una traiettoria rialzista anche per il prossimo anno, con Bitcoin che potrebbero spingersi fino ai 165.000 dollari a marzo.

Previsione di Grok. Fonte: Grok

Secondo l’intelligenza artificiale, Bitcoin è destinato a diventare un asset strategico non solo per le aziende, ma anche per i governi.

A differenza dei metalli preziosi, che restano riserve di valore statiche, Bitcoin crea valore grazie all’innovazione della blockchain e all’espansione dell’ecosistema crypto.

Anche macroeconomisti come Lyn Alden condividono la stessa prospettiva e lo descrivono come “oro con il vantaggio di un titolo tecnologico”.

Un noto analista è ancora più bullish su Bitcoin

In un suo post, Ali Martinez, ha notato che cinque delle sei riunioni del FOMC di quest’anno hanno coinciso con ribassi di Bitcoin, mentre solo una ha portato a un rialzo.

L’asset crypto è crollato dopo il meeting del FOMC della scorsa settimana e sta continuando a scambiare in rosso, ma Ali Martinez resta rialzista per i prossimi mesi.

L’analista sostiene che se i trend storici dovessero confermarsi ( in particolare le bull run del 2016-2017 e del 2020-2021), Bitcoin potrebbe raggiungere già nelle prossime settimane un target superiore a quello previsto dall’AI di Grok: i 250.000 dollari.

Dopo questi due cicli, l’asset è entrato in una fase di consolidamento, per poi registrare un breakout che ha coinciso con un crossover rialzista sul MACD (un indicatore di momentum).

Al momento Bitcoin mostra un andamento simile ai precedenti cicli rialzisti, e l’istogramma MACD, tornato in territorio positivo, lascia intendere l’arrivo di un rally esplosivo.

Be honest!



Does this look like $250,000 Bitcoin $BTC by December? pic.twitter.com/TQjYQBeNxE — Ali (@ali_charts) November 1, 2025

Bitcoin Hyper aumenta la velocità e la programmabilità di BTC

Un progetto che potrebbe seguire lo slancio della crypto di maggior valore è Bitcoin Hyper. Sta sviluppando un layer 2 sulla chain di BTC capace di superarne i limiti, come transazioni lente e fees elevate.

Basandosi sulla Solana Virtual Machine (SVM) e utilizzando il Canonical Bridge, la nuova soluzione layer-2 potrebbe rendere le transazioni sulla blockchain di Bitcoin molto più veloci ed economiche. Inoltre, porta smart contract, dApp e meme coin nel suo ecosistema.

Il token nativo HYPER è in fase di prevendita al prezzo di 0.013215 dollari (aumenterà di valore nel prossimo round). Serve per pagare le fees e partecipare alla governance. Inoltre può essere messo in staking fin da subito. Al momento è possibile ottenere un APY del 46%.

Per partecipare alla prevendita di Bitcoin Hyper, basta visitare il sito ufficiale del progetto e collegare il proprio wallet crypto.

$HYPER può essere acquistato utilizzando Solana, Ethereum, USDT, USDC, BNB o tramite carta di credito.

Gli utenti del wallet self-custodial Best Wallet possono comprarlo direttamente nell’app, nella sezione “Upcoming Tokens”, dove sono presenti le migliori crypto presale selezionate dal team.





