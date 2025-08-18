L’AI di DeepSeek ha svelato i target di fine anno per XRP, PEPE e SHIB

Per il modello di intelligenza artificiale cinese DeepSeek, le tre altcoin potrebbero toccare nuovi massimi entro fine anno.

L’intelligenza artificiale di DeepSeek ha rilasciato le previsioni su tre altcoin che, secondo le sue stime, potrebbero mettere a segno forti guadagni nei prossimi mesi.

La scorsa settimana Bitcoin ha toccato un nuovo massimo storico sopra la soglia dei 124.000 dollari, esattamente un mese dopo il picco di 122.838 dollari. Il calo sotto i 118.000 dollari subito dopo il nuovo record non ha spento le aspettative e gli esperti prevedono un nuovo slancio per l’asset, con una nuova stagione delle altcoin all’orizzonte.

Inoltre, sul fronte normativo la situazione sta cambiando. Trump ha approvato il GENIUS Act, la prima legge che definisce le regole per le stablecoin. La SEC – Securities and Exchange Commission americana – ha lanciato il Project Crypto, un piano ambizioso per regolamentare gli asset crypto e chiarire, una volta per tutte, cosa rientra nella categoria delle security.

Tutte iniziative che mostrano una direzione precisa: fare degli Stati Uniti il centro globale dell’innovazione blockchain.

Cosa prevede DeepSeek per XRP a fine anno?

L’intelligenza artificiale è decisamente bullish su XRP e prevede un target di 10 dollari entro fine anno. Si tratta di un forte aumento rispetto al suo prezzo attuale di 2,97 dollari.

Nonostante il calo di oggi, durante l’anno l’asset ha registrato una buona performance, battendo Bitcoin. In 12 mesi ha segnato un +452%, mente BTC ha registrato un rialzo del 95% e Ethereum del 76%.

Inoltre, il token di Ripple continua a essere una delle soluzioni migliori per i pagamenti globali, vista la sua velocità, conformità e costi bassi. Anche il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale (UNCDF) ha riconosciuto i suoi punti di forza lo scorso anno.

Inoltre, la battaglia tra Ripple e la SEC è giunta alla conclusione dopo che entrambe le parti hanno ritirato i rispettivi ricorsi.

Se XRP dovesse riconquistare la soglia dei 3,65 dollari, secondo DeepSeek, potrebbe raggiungere il traguardo dei 5 dollari per poi toccare i 10 dollari. In caso di bull market prolungato, il target si sposta a 10 dollari.

Pepe ($PEPE) potrebbe quadruplicare entro fine anno?

Lanciata nel 2023, Pepe Coin è diventata rapidamente una delle prime meme coin per market cap. Attualmente la sua capitalizzazione di mercato si attesta a 4,8 miliardi di dollari.

La concorrenza nel segmento è forte, ma la sua community attiva e la liquidità elevata continuano a sostenere il progetto.

Attualmente l’asset sta scambiando a 0,00001067 dollari. Il calo del 5% nelle ultime 24 ore è in linea con il resto del mercato. DOGE ha registrato un ribasso del 4,64%, mentre l’intero comparto delle meme coin ha perso il 4%, scendendo a 77,3 miliardi di market cap.

Secondo le previsioni di DeepSeek, l’obiettivo di fine anno è il livello di 0,00005 dollari, circa cinque volte l’attuale prezzo e nettamente sopra il massimo storico di 0,00002803 dollari toccato a fine 2024.

Inoltre, sul grafico è comparso tra novembre e marzo un cuneo discendente, un pattern solitamente rialzista che potrebbe anticipare un breakout. In caso di ripresa del mercato, Pepe potrebbe persino spingersi oltre le stime di DeepSeek.

Per l’intelligenza artificiale Shiba Inu potrebbe aumentare di 76x

Lanciata nel 2020, Shiba Inu (SHIB) si è affermata come rivale di Dogecoin, con una capitalizzazione di mercato di circa 7,7 miliardi di dollari.

Oggi l’asset sta scambiando al livello di 0,00001255 e sta uscendo da due configurazioni considerate rialziste: un cuneo discendente e un pattern a bandiera formatisi all’inizio dell’anno.

Secondo le stime di DeepSeek, il superamento della resistenza di 0,000025 dollari potrebbe spingere l’asset verso il range di 0,0003-0,001 dollari, con un potenziale aumento tra 23x e 76x.

A sostenere il rialzo è anche il meccanismo di burning della meme coin, dato che aumenta la scarsità. In una sola settimana sono stati eliminati oltre 1,3 miliardi di SHIB, spingendo il burn rate oltre il 2.000%.

Shiba Inu ha ormai costruito un ecosistema vero e proprio. Il layer-2 Shibarium mira a migliorare la scalabilità, ridurre le fee e supportare le dApp, introducendo anche funzioni di privacy che lo distinguono dalle altre meme coin.

La prevendita di Maxi Doge raggiunge il milione di dollari

I trader alla ricerca di forti rendimenti stanno considerando le meme coin ancora in fase di prevendita, come Maxi Doge (MAXI), un nuovo progetto ispirato a Dogecoin, che ha già raccolto più di un milione di dollari.

Basato sullo standard ERC-20 di Ethereum, MAXI punta a costruire una vasta community attraverso i social media, come X e Telegram. Un quarto della sua supply totale di 150,24 miliardi di token è destinata al “Maxi Fund” per il marketing e le collaborazioni.

I titolari possono mettere in staking il token fin da subito, con la possibilità di ottenere un APY del 246%. Attualmente MAXI è disponibile al prezzo di 0,0002525 dollari, ma aumenterà durante la prossima fase di presale.

Per partecipare visitare il sito del progetto e collegare il proprio wallet crypto come MetaMask o Best Wallet.

