L’AI cinese Deepseek prevede il prezzo di Ethereum, Cardano e Ripple entro il 2025

Deepseek utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere i prezzi futuri di Ethereum, Cardano e Ripple entro il 2025.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’AI cinese DeepSeek ha pubblicato un’ambiziosa previsione secondo la quale, con l’avvicinarsi del nuovo anno, XRP, Cardano ed Ethereum potrebbero generare guadagni rapidi ed esplosivi per gli investitori.

Tradizionalmente, “Uptober” ha segnato l’inizio di un prolungato momentum rialzista nel settore delle criptovalute. Anche quest’anno ha seguito questo schema, con Bitcoin che ha raggiunto un massimo storico lunedì 6 ottobre, alimentando un diffuso ottimismo nel settore delle risorse digitali.

Tuttavia, l’entusiasmo è svanito rapidamente quando l’annuncio di Donald Trump di dazi del 100% sulle importazioni cinesi ha scatenato uno dei più forti sell-off in un solo giorno nella storia delle criptovalute.

Un breve rimbalzo all’inizio di questa settimana ha fatto intravedere una potenziale ripresa, ma è stata rapidamente cancellata quando i trader sono diventati cauti in vista della prossima riunione del FOMC della Federal Reserve, sperando in segnali di un allentamento della politica monetaria.

Nondimeno, gli investitori esperti rimangono calmi, molti considerano la correzione come un naturale riassetto del mercato. Storicamente, i forti ribassi hanno spesso aperto la strada a potenti rialzi, contribuendo ad eliminare le posizioni eccessivamente indebitate e ponendo le basi per una crescita più sostenibile.

Ethereum (ETH): DeepSeek punta a 10.000 dollari per la piattaforma leader di smart contract

Come spina dorsale delle applicazioni decentralizzate e dei protocolli DeFi, Ethereum (ETH) vanta una capitalizzazione di mercato di 543 miliardi di dollari con oltre 85,16 miliardi di dollari di valore totale bloccato nel suo ecosistema.

DeepSeek AI prevede che ETH potrebbe salire a 15.000 dollari entro la fine dell’anno, con un aumento del 280% rispetto al suo attuale prezzo di 3.849 dollari.

Ulteriori venti favorevoli potrebbero emergere se l’amministrazione Trump portasse avanti riforme globali favorevoli alle criptovalute, in grado di infondere la fiducia normativa necessaria per una più ampia partecipazione istituzionale.

ETH sta attualmente lottando contro la resistenza vicino alla fascia superiore dei 4.000 dollari; un breakout riuscito potrebbe aprire la strada verso i 6.000 dollari o più.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di Ethereum – Fonte: Tim Hakki su TradingView

Anche se i prezzi rimangono al di sotto dei 4.000 dollari, Ethereum mantiene un solido supporto tra i 3.500 e i 3.700 dollari. Un forte rally in ottobre potrebbe spingere ETH fino a 6.500 dollari e potenzialmente stabilire un nuovo massimo storico, con 12.000 dollari che rimangono l’obiettivo di fine anno in uno scenario rialzista a tutti gli effetti.

Cardano (ADA): DeepSeek prevede una crescita fino al 1.200% in questo trimestre

Nel panorama DeFi, Cardano (ADA) continua a posizionarsi come un formidabile sfidante di Ethereum, attirando una vivace base di sviluppatori e alimentando applicazioni blockchain innovative.

Fondato dal co-fondatore di Ethereum Charles Hoskinson, Cardano si differenzia attraverso un approccio peer-reviewed e orientato alla ricerca che enfatizza la scalabilità, la sostenibilità e la verifica formale.

Con una capitalizzazione di mercato attuale di 24,8 miliardi di dollari, Cardano rimane una delle principali piattaforme di smart contract, anche se avrebbe bisogno di un’espansione quadrupla per rivaleggiare con Solana e contestare seriamente il dominio di Ethereum.

Le previsioni ottimistiche di DeepSeek prevedono che ADA salirà a 7-10 dollari entro la fine del 2025, con un aumento del 1.370% rispetto al suo livello attuale di circa 0,6801 dollari.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di Cardano – Fonte: Tim Hakki su TradingView

Tecnicamente, ADA ha già superato il pattern rialzista a bandiera stabilito durante l’estate, affrontando una resistenza iniziale intorno a 1,10 dollari.

Se il rally di ottobre dovesse guadagnare slancio, ADA potrebbe avvicinarsi a 2 dollari nel breve termine, mentre un momentum rialzista sostenuto potrebbe spingerlo ben oltre il suo massimo storico del 2021 di 3,09 dollari.

XRP (XRP): DeepSeek prevede un rialzo verso i 10 dollari

Le proiezioni basate sull’intelligenza artificiale di DeepSeek indicano che il token di Ripple potrebbe essere pronto per un breakout significativo, con potenziali guadagni che potrebbero portare il prezzo di XRP tra i 5 e i 10 dollari prima della fine dell’anno, quadruplicando approssimativamente il suo valore attuale di circa 2,51 dollari.

Ripple ha ottenuto una vittoria storica all’inizio di quest’anno dopo cinque anni di stallo legale con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, riaccendendo la fiducia degli investitori e portando XRP a 3,65 dollari il 18 luglio, il suo livello più alto dal 2017.

Negli ultimi dodici mesi, XRP ha registrato un rialzo del 359%, superando i giganti del mercato Bitcoin (+67%) ed Ethereum (+46%).

L’analisi dei grafici evidenzia tre formazioni rialziste emerse nel 2025, due delle quali apparse durante l’estate, modelli che in genere precedono forti movimenti al rialzo.

Grafico del prezzo e analisi tecnica di XRP – Fonte: Tim Hakki su TradingView

Poiché le tendenze stagionali di ottobre sono in linea con le potenziali approvazioni degli ETF, il miglioramento della chiarezza normativa e le nuove partnership di Ripple, DeepSeek suggerisce che XRP potrebbe raggiungere l’ambito traguardo dei 10 dollari.

