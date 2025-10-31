La versione di Sam Bankman-Fried: “FTX non è mai stata insolvente!”

In un documento del 30 settembre 2025, SBF e il suo team sostengono che gli $8 miliardi dovuti ai clienti al momento del fallimento di FTX nel novembre 2022 “non sono mai spariti”.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 31, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ci va giù pesante Sam Bankman-Fried quando sostiene che FTX ha sempre avuto risorse sufficienti per rimborsare i clienti. Dal suo punto di vista, l’exchange ha affrontato una crisi di liquidità e non un vero squilibrio patrimoniale. Ne sarebbe una prova il fatto che gli attuali rimborsi stiano avvenendo regolarmente.

In un documento datato 30 settembre 2025, Bankman-Fried e il suo team sostengono che gli 8 miliardi di dollari dovuti ai clienti al momento del fallimento di FTX nel novembre 2022 “non sono mai spariti”.

In pratica, sostiene che i clienti riceveranno tra il 119% e il 143% di quanto spettava loro al momento del fallimento di FTX. Di questi, circa il 98% è già stato rimborsato al 120%.

Dopo aver coperto 8 miliardi di dollari di richieste e 1 miliardo di spese legali, la massa fallimentare possiede ancora circa 8 miliardi di dollari.

Nel documento si legge: “In realtà, FTX non è mai stata insolvente”.

“Ci sono sempre stati abbastanza asset per rimborsare tutti i clienti, per intero e in kind, sia a novembre 2022 che oggi” ribadisce Bankman-Fried.

SBF descrive il crollo di FTX come la classica corsa agli sportelli scatenata dal panico

Secondo lui, il crollo è stato causato da una corsa agli sportelli.

In pochi giorni i clienti hanno prelevato miliardi di dollari, mentre l’azienda cercava di vendere asset, ottenere finanziamenti e continuava a generare commissioni di trading.

Gli autori del memorandum affermano che erano in corso trattative per colmare il deficit già a fine novembre 2022.

La ricostruzione contesta le prime dichiarazioni del team fallimentare sui deficit.

I curatori fallimentari sostenevano allora che gli attivi di FTX e Alameda superavano le passività nel 2021 e fino alla metà del 2022.

Mentre i materiali relativi alla massa fallimentare di gennaio 2023 mostravano asset pari o superiori alle richieste dei clienti alla data del deposito.

Per concludere, SBF e il suo team attribuiscono alle decisioni prese durante la procedura fallimentare la colpa di aver provocato perdite di valore e il lungo ritardo nei pagamenti.

Il valore di Solana, Sui e Anthropic sarebbe salito dopo la liquidazione di FTX

Insomma, secondo il team di Bankman-Fried le svalutazioni sarebbero da imputare alle vendite al momento sbagliato.

Molti token liquidati in fretta e furia, valgono oggi molto di più che al momento del crac di FTX e delle successive svendite.

Si citano come esempio Solana, Sui e Anthropic che avrebbero avuto un valore ben maggiore se fossero rimasti in deposito fino alla ripresa del mercato.

Nel memorandum si punta il dito anche contro la presenza di insider che avrebbero interferito con le corrette valutazioni degli asset, oltre alla speculazione da parte dei professionisti coinvolti le cui parcelle elevate avrebbero prosciugato la massa fallimentare.

Un’altra critica mossa dal team di FTX è la scelta di rimborsare in dollari.

I creditori stanno ricevendo il valore in dollari del loro patrimonio crypto in data 11 novembre 2022, e non le stesse crypto. Secondo il documento, questo metodo nega ai clienti i vantaggi legati alla successiva crescita del mercato, e che il passare degli anni ha accentuato la differenza tra i prezzi alla data della richiesta e il valore attuale.

FTX valeva oltre 30 miliardi di dollari prima del crollo nel 2022

Il contesto è importante. FTX era valutata oltre 30 miliardi di dollari e aveva più di un milione di utenti.

Dopo lo scandalo legato alle interazioni tra l’exchange e la società di investimenti crypto Alameda si sono susseguiti in rapida sequenza l’impennata dei prelievi e un fallito tentativo di salvataggio da parte di Binance.

Dopo il processo del 2023, Bankman-Fried è stato dichiarato colpevole di sette capi d’accusa e, a marzo 2024, ha ricevuto una pena di 25 anni più la confisca di 11 miliardi di dollari. Sentenza contro cui ha presentato ricorso.

Secondo i curatori fallimentari, i recuperi di capitali sono stati massimizzati, citando la monetizzazione degli asset e le vittorie legali che hanno permesso di alzare le previsioni di rimborso.

I creditori, soprattutto quelli con piccoli saldi, hanno preferito ottenere il rimborso prima possibile anche rinunciando ai benefici di un rialzo delle crypto.

Gli azionisti, invece, stanno recuperando solo una frazione del capitale investito.

Il caso FTX crea un precedente raro per i casi di fallimento in ambito crypto a livello globale

Per i mercati crypto, il recupero quasi totale dei fondi dei clienti al valore della data della richiesta rappresenta un risultato raro in caso di crollo di un grande exchange.

Il dibattito sui rimborsi in crypto anziché in dollari, e se i curatori fallimentari abbiano venduto gli asset troppo presto, resterà un caso di studio su come gestire la liquidazione di una piattaforma di trading durante un ciclo rialzista volatile.

Il documento di Bankman-Fried cerca di riscrivere quella storia. “La risposta è che [i capitali dei clienti] non sono mai spariti” e conclude che FTX avrebbe potuto pagare tutti già nel 2022 se il controllo non fosse passato a consulenti esterni e al tribunale.

Sarà la giustizia a stabilire se questa tesi regge, ma la portata dei risarcimenti ha già cambiato la percezione dell’insolvenza nei crolli crypto.