Errore shock di Paxos: 300 trilioni di PayPal USD distrutti

L'emittente della stablecoin PayPal ha involontariamente aggiunto sei zeri in più durante il conio della PYUSD, creando 300 trilioni di dollari invece di 300 milioni.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 16, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Mercoledì scorso, l’emittente di stablecoin Paxos ha rivelato di aver erroneamente coniato 300 trilioni di dollari della stablecoin PYUSD di PayPal, per poi correggere l’errore pochi minuti dopo bruciando i token in eccesso.

I registri blockchain visibili su Etherscan hanno confermato la raffica di transazioni di conio e burning, evidenzianto un errore raro ma drammatico nel mondo dell’emissione di stablecoin che, secondo quanto riferito, è strettamente controllato.

Le transazioni hanno rivelato che l’azienda aveva accidentalmente aggiunto sei zeri in più durante il conio. In pochi minuti, Paxos ha distrutto i 300 trilioni di dollari PYUSD emessi in modo errato e ha coniato nuovamente l’importo corretto di 300 milioni di dollari.

Paxos(@Paxos) accidentally minted 300T $PYUSD 7 hours ago — they added six extra zeros by mistake! 😅



The error was quickly corrected as they burned the 300T $PYUSD and properly re-minted 300M $PYUSD instead.https://t.co/RJeWtSnW9R pic.twitter.com/ktQQ88RfHw — Lookonchain (@lookonchain) October 16, 2025

Le società emittenti di stablecoin hanno già affrontato incidenti simili in passato

Errori di questo tipo non sono rari nel mondo delle criptovalute. Spesso, i trasferimenti di token inviati all’indirizzo sbagliato non possono essere annullati. Tuttavia, gli emittenti di stablecoin hanno un maggiore controllo e possono intervenire per correggere gli errori.

L’errore di Paxos rievoca altre simili “défaillance” commesse in passato dal settore. Nel 2019, per esempio, Tether ha emesso per errore circa 5 miliardi di dollari in USDT e successivamente ha bruciato l’eccedenza.

Nel maggio 2021, BlockFi ha accidentalmente accreditato agli utenti ingenti quantità di Bitcoin invece di una stablecoin promozionale, costringendo a complicate operazioni di storno. E nel dicembre 2022, un errore di aggiornamento di DeversiFi ha provocato un pagamento di gas Ethereum pari a 23,7 milioni di dollari, che gli sviluppatori hanno recuperato in gran parte con il supporto della comunità.

Le stablecoin rafforzano la loro presa sull’ecosistema crypto

Questi incidenti dimostrano quanto possa essere fragile l’infrastruttura delle criptovalute, soprattutto quando i sistemi automatizzati gestiscono transazioni su larga scala.

A metà ottobre 2025, la capitalizzazione di mercato del settore delle stablecoin era pari a circa 306,18 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 47% dall’inizio dell’anno. La crescita si basa in gran parte su operatori importanti come USDT di Tether (che detiene circa il 59% della quota di mercato) e USDC di Circle.

La stablecoin PayPal USD (PYUSD), sebbene più piccola, attira l’attenzione. A ottobre 2025, la sua capitalizzazione di mercato è di circa 2,32 miliardi di dollari, in linea con la sua offerta di token di 2,32 miliardi, con prezzi di negoziazione saldamente ancorati a circa 0,9997 dollari.