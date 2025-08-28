La meme coin di Kanye West lascia in rosso 50.000 wallet

Secondo Bubblemaps, circa il 74% degli investitori della meme coin è finito in rosso, per una perdita totale di 74,8 milioni di dollari.

Dopo mesi di rumors, il rapper americano Kanye West ( noto anche come Ye, nome che ha adottato ufficialmente nel 2021) ha lanciato la sua meme coin ufficiale, chiamata YZY o Yeezy Money, sulla chain di Solana alcuni giorni fa.

Il token è stato presentato come parte di un ecosistema crypto che include anche Ye Pay (un sistema di pagamento) e la YZY Card (una carta di debito). Ma nonostante le buone intenzioni, il lancio è stato tutto fuorché lineare.

Subito dopo il debutto la meme coin è esplosa del 1.000%, raggiungendo un market cap di 3 miliardi di dollari in pochissimi minuti.

Ma dopo il picco iniziale di 3,16 dollari, per i trader è arrivata una doccia fredda. Sono state 24 ore di pump, dump e puro caos. Dopo appena 40 minuti, molti hanno iniziato a prendere profitto e la meme coin è colata a picco, lasciando la maggior parte in rosso.

Solo pochi insider, entrati nelle primissime fasi, sono riusciti a generare profitti. Uno di loro ha registrato un guadagno di 3,4 milioni di dollari in poche ore, investendo 450.000 USDC nella meme coin e rivendendo al picco.

La tokenomics non ha aiutato. Anzi, sembrava fatta apposta per un rug pull: il 70% dell’offerta è nelle mani di Ye, il 20% agli investitori e solo il 10% riservato alla liquidità.

Il 74% dei trader finisce in rosso

Secondo Bubblemaps, la piattaforma di analisi on-chain, più di 51.000 wallet, su un totale di 70.201 trader, hanno registrato perdite. Si parla del 73,8% degli investitori, per una perdita totale di 74,8 milioni di dollari. Di questi, almeno 1.025 wallet hanno perso più di 10.000 dollari a testa.

The updated $YZY numbers are worse than we thought



70,000+ total traders



> 51,862 lost $1–$1k

> 5,269 lost $1k–$10k

> 1,025 lost $10k–$100k

> 108 lost $100k–$1M

> 3 lost $1M+



Meanwhile, 11 wallets made $1M+ pic.twitter.com/I9ZaBJepAM — Bubblemaps (@bubblemaps) August 27, 2025

Solo 18.333 wallet sono riusciti a chiudere in profitto, con guadagni complessivi per circa 66,6 milioni di dollari. L’86% dei quali ha incassato meno di 1.000 dollari. I veri profitti sono finiti nelle mani di pochi: circa il 30% del totale è stato concentrato in appena 11 wallet.

Insider e bot dietro il crollo della meme coin

Dopo il crollo, sono partite le accuse di insider trading. Secondo Bubblemaps e altri analisti, la meme coin YZY sarebbe stata manipolato dagli insider e anche dagli sniper, ovvero bot programmati per accaparrarsi grandi quantità di token nei primissimi secondi dal lancio.

Tra i primi a entrare figura il famigerato “Naseem”, lo stesso trader che ha incassato 100 milioni di dollari dalla meme coin TRUMP. Un altro nome emerso è Hayden Davis, coinvolto in Libra e in numerosi progetti crypto crollati subito dopo il debutto. Tramite la meme coin YZY avrebbe guadagnato circa 12 milioni di dollari.

“La scorsa settimana ha messo a nudo i fallimenti del nostro settore. Nonostante gli sforzi collettivi di investigatori, sviluppatori e community, gli stessi nomi continuano a replicare lo stesso copione: entrano nei lanci più attesi, entrano prima degli altri e incassano milioni. Il tutto sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno intervenga”, ha scritto Bubblemaps in un post su X.

Al momento, la meme coin YZY è in calo dell’82% dal suo picco e sta scambiando al livello di 0,55 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 166,63 milioni di dollari. Anche il suo volume di trading è sceso a 37,98 milioni di dollari.

Grafico settimanale della meme coin YZY. Fonte: CoinMarketCap





