Il rapper Kanye West lancia la meme coin “YZY” basata su Solana

I dati on-chain hanno rivelato che gli addetti ai lavori hanno rapidamente approfittato del lancio di YZY, assicurandosi ingenti profitti grazie alle prime operazioni di trading.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 21, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il noto rapper Kanye West ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo delle criptovalute presentando YZY, una nuova meme coin basata su Solana. Il lancio ha scatenato subito un trading estremamente volatile, che ha visto la capitalizzazione di mercato del token salire e precipitare in poche ore.

Secondo i dati di CoinGecko, a pochi minuti dal suo debutto, il token YZY è aumentato di quasi il 1.000% raggiungendo brevemente una capitalizzazione di mercato di circa 3 miliardi di dollari prima di scendere a circa 137 milioni di dollari.

In un video pubblicato sul suo account X collegato a Yeezy Money, un sito descritto come un “concetto per darti il controllo, libero dall’autorità centralizzata”, il rapper West ha annunciato:

“Il token ufficiale Yeezy è appena uscito”.

Oltre a YZY, il sito web del progetto ha introdotto un processore di pagamento crittografico chiamato Ye Pay e una carta di debito denominata YZY Card.

Gli addetti ai lavori si muovono rapidamente per guadagnare sulla frenesia di YZY

I dati on-chain hanno mostrato che gli addetti ai lavori hanno agito con rapidità per trarre profitto dalla frenesia scatenata dal nuovo token. La piattaforma di analisi Lookonchain ha riferito che un acquirente ha speso 450.000 USDC per acquisire 1,89 milioni di YZY a 0,24 dollari attraverso due wallet.

Lo stesso investitore ha poi venduto 1,59 milioni di token per 3,37 milioni di USDC a 2,12 dollari, assicurandosi un profitto di oltre 3,4 milioni di dollari, pur mantenendo circa 510.000 dollari in YZY. Un wallet ha persino pagato 24.000 dollari in commissioni prioritarie per assicurarsi un ingresso anticipato.

An insider spent 450K $USDC to buy 1.89M $YZY at $0.24 via 2 wallets, then sold 1.59M $YZY for 3.37M $USDC at $2.12.



He still holds 303,425 $YZY($510K), with a profit of over $3.4M (+760%).



To ensure he got in first, one wallet even paid 129 $SOL($24K) in priority fees.… pic.twitter.com/HaUeEjcmSC — Lookonchain (@lookonchain) August 21, 2025

Onda speculativa sulle memecoin guidata dai token politici

Nonostante il calo rispetto al picco massimo, l’attività di trading è rimasta intensa. YZY ha registrato un volume di scambi in 24 ore superiore ai 386 milioni di dollari e al momento della pubblicazione di questo articolo è scambiato a un prezzo di 1,19 dollari, con un’offerta in circolazione vicina ai 130 milioni di token.

I dati di mercato hanno anche rivelato che i primi sei indirizzi detentori controllano collettivamente più del 90% dell’offerta di token.

Il lancio di YZY è avvenuto in un momento in cui il mercato delle criptovalute è in ripresa, con il valore totale di mercato che ha raggiunto i 4.000 miliardi di dollari. Bitcoin ha raggiunto livelli record e le istituzioni di Wall Street stanno accelerando la loro esposizione alle risorse digitali.

L’ascesa dei token legati alla politica, tra cui la criptovaluta di Donald Trump, ha contribuito ad alimentare un’ondata di interesse speculativo per le meme coin.

Transazioni veloci e commissioni basse alimentano la popolarità di Solana

Come abbiamo accennato all’inizio dell’articolo, il lancio della meme coin YZY rappresenta per West il suo ingresso nel mondo delle criptovalute dopo una serie di legami indiretti con il settore.

Nel 2022, è stato tagliato fuori da JPMorgan Chase a seguito delle sue controverse dichiarazioni, un episodio che ha coinciso con l’erosione del suo status di miliardario. Forbes stima che il suo patrimonio netto sia ora di circa 400 milioni di dollari, in calo rispetto ai 2 miliardi di dollari precedenti.

Il lancio di YZY sottolinea anche il ruolo di Solana come hub per i token meme. Nota per le transazioni veloci e le commissioni basse, Solana è diventata la blockchain preferita per il trading speculativo e i progetti virali. Scegliendo Solana, West si unisce a un’ondata di emittenti di meme coin che stanno capitalizzando la crescente popolarità della rete.

Le meme coin, spesso create attorno a battute, cultura internet o personaggi famosi, stanno varcando sempre più i confini della finanza tradizionale. I loro prezzi tendono a riflettere l’attenzione e l’hype piuttosto che i fondamentali tecnici.