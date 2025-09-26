BTC $109,454.30 -1.88%
ETH $3,933.50 -1.98%
SOL $196.02 -3.53%
SHIB $0.000011 -2.24%
BNB $947.83 -4.97%
DOGE $0.22 -2.81%
XRP $2.75 -3.47%
PEPE $0.0000092 -2.69%
Cryptonews Altcoin News

Shanghai porta lo Yuan digitale sui mercati mondiali

CBDC cina yuan digitale
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Il Centro Operativo Internazionale per lo Yuan digitale di Shanghai promuove l'ambizione della Cina nei sistemi di pagamento globali.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Aniello Raul Barone
Autore
Aniello Raul Barone
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Shanghai porta lo Yuan digitale sui mercati mondiali e sfida i sistemi globali

La Banca Popolare Cinese (PBOC) ha istituito un nuovo hub operativo per lo yuan digitale a Shanghai, centro finanziario della nazione, con l’obiettivo di promuovere l’internazionalizzazione dello yuan.

La notizia è stata diramata dall’agenzia di stampa statale Xinhua News Agency, la quale ha aggiunto che l’istituzione di questo hub costituisce una delle otto nuove iniziative annunciate dalla PBOC.

Il governatore della banca centrale cinese, Pan Gongsheng, ha presentato un piano ambizioso per creare un sistema monetario multipolare in cui più valute sostengano l’economia globale. Ha anche sottolineato l’importanza di promuovere l’internazionalizzazione dello yuan.

L’hub per lo yuan digitale si concentrerà sui pagamenti transfrontalieri e sui servizi blockchain

I media locali hanno riportato che l’hub operativo di Shanghai ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della tecnologia finanziaria e di sostenere l’innovazione nella finanza digitale.

Parallelamente, l’hub si concentrerà su tre piattaforme principali: un sistema di pagamenti transfrontalieri, servizi blockchain e una piattaforma crittografica.

Il pagamento digitale transfrontaliero esplorerà l’uso dello yuan digitale, denominato e-CNY, nelle transazioni internazionali. Inoltre, la blockchain e la piattaforma di asset digitali consentiranno pagamenti on-chain e trasferimenti crittografici quasi istantanei.

Il presidente dell’Istituto nazionale di ricerca finanziaria dell’Università di Tsinghua, Tian Xuan, ha affermato:

“Questo contribuisce a rafforzare l’influenza della Cina nel sistema finanziario globale e fornisce una soluzione cinese aperta, inclusiva e innovativa per migliorare il sistema di pagamenti transfrontalieri globali”.

Xuan ha poi aggiunto:

“Il lancio dell’hub segna un passo importante nello sviluppo della valuta digitale della banca centrale (CBDC)”.

La visione del presidente Xi Jinping per aumentare l’influenza della Cina nella finanza globale

La Cina ha trascorso anni cercando di internazionalizzare lo yuan, testando già lo yuan digitale attraverso programmi pilota nazionali. Durante le prove, l’e-CNY è stato utilizzato per piccoli pagamenti al dettaglio quotidiani, erogazioni governative, trasferimenti di stipendi e tariffe dei trasporti pubblici.

Sebbene Pechino sia stata cauta nei confronti delle criptovalute e del mining, ha deciso di abbracciare la tecnologia blockchain grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità e trasparenza.

Il lancio dell’hub dello yuan digitale avviene in un contesto di crescenti tensioni con gli Stati Uniti su questioni commerciali e tecnologiche. La decisione mira a ridurre la dipendenza della Cina da un sistema finanziario dominato dal dollaro statunitense.

Il vice governatore della banca centrale cinese, Lu Lei, in una conferenza stampa tenutasi mercoledì 24 settembre, ha dichiarato:

“In prospettiva, la PBOC continuerà a supportare lo sviluppo costante e sostenibile dell’hub operativo internazionale dello yuan digitale, fornendo un solido supporto per facilitare il commercio, gli investimenti e i finanziamenti transfrontalieri”.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$3,904,950,454,367
-7.67

Altri articoli in evidenza

Altcoin News
Gli ETF sono una minaccia per le DAT, le società di tesoreria crypto
Laura Di Maria
Laura Di Maria
2025-09-26 13:40:00
Previsione Prezzi
Il mercato di XRP registra forti afflussi che spingono il token verso un potenziale rally
Lucio Prosperi
Lucio Prosperi
2025-09-26 13:14:46
Aniello Raul Barone
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo