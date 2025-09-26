Shanghai porta lo Yuan digitale sui mercati mondiali

Il Centro Operativo Internazionale per lo Yuan digitale di Shanghai promuove l'ambizione della Cina nei sistemi di pagamento globali.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 26, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La Banca Popolare Cinese (PBOC) ha istituito un nuovo hub operativo per lo yuan digitale a Shanghai, centro finanziario della nazione, con l’obiettivo di promuovere l’internazionalizzazione dello yuan.

La notizia è stata diramata dall’agenzia di stampa statale Xinhua News Agency, la quale ha aggiunto che l’istituzione di questo hub costituisce una delle otto nuove iniziative annunciate dalla PBOC.

Il governatore della banca centrale cinese, Pan Gongsheng, ha presentato un piano ambizioso per creare un sistema monetario multipolare in cui più valute sostengano l’economia globale. Ha anche sottolineato l’importanza di promuovere l’internazionalizzazione dello yuan.

L’hub per lo yuan digitale si concentrerà sui pagamenti transfrontalieri e sui servizi blockchain

I media locali hanno riportato che l’hub operativo di Shanghai ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della tecnologia finanziaria e di sostenere l’innovazione nella finanza digitale.

Parallelamente, l’hub si concentrerà su tre piattaforme principali: un sistema di pagamenti transfrontalieri, servizi blockchain e una piattaforma crittografica.

Il pagamento digitale transfrontaliero esplorerà l’uso dello yuan digitale, denominato e-CNY, nelle transazioni internazionali. Inoltre, la blockchain e la piattaforma di asset digitali consentiranno pagamenti on-chain e trasferimenti crittografici quasi istantanei.

Il presidente dell’Istituto nazionale di ricerca finanziaria dell’Università di Tsinghua, Tian Xuan, ha affermato:

“Questo contribuisce a rafforzare l’influenza della Cina nel sistema finanziario globale e fornisce una soluzione cinese aperta, inclusiva e innovativa per migliorare il sistema di pagamenti transfrontalieri globali”.

Xuan ha poi aggiunto:

“Il lancio dell’hub segna un passo importante nello sviluppo della valuta digitale della banca centrale (CBDC)”.

La visione del presidente Xi Jinping per aumentare l’influenza della Cina nella finanza globale

La Cina ha trascorso anni cercando di internazionalizzare lo yuan, testando già lo yuan digitale attraverso programmi pilota nazionali. Durante le prove, l’e-CNY è stato utilizzato per piccoli pagamenti al dettaglio quotidiani, erogazioni governative, trasferimenti di stipendi e tariffe dei trasporti pubblici.

Sebbene Pechino sia stata cauta nei confronti delle criptovalute e del mining, ha deciso di abbracciare la tecnologia blockchain grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità e trasparenza.

Il lancio dell’hub dello yuan digitale avviene in un contesto di crescenti tensioni con gli Stati Uniti su questioni commerciali e tecnologiche. La decisione mira a ridurre la dipendenza della Cina da un sistema finanziario dominato dal dollaro statunitense.

Il vice governatore della banca centrale cinese, Lu Lei, in una conferenza stampa tenutasi mercoledì 24 settembre, ha dichiarato: