Shanghai porta lo Yuan digitale sui mercati mondiali
La Banca Popolare Cinese (PBOC) ha istituito un nuovo hub operativo per lo yuan digitale a Shanghai, centro finanziario della nazione, con l’obiettivo di promuovere l’internazionalizzazione dello yuan.
La notizia è stata diramata dall’agenzia di stampa statale Xinhua News Agency, la quale ha aggiunto che l’istituzione di questo hub costituisce una delle otto nuove iniziative annunciate dalla PBOC.
Il governatore della banca centrale cinese, Pan Gongsheng, ha presentato un piano ambizioso per creare un sistema monetario multipolare in cui più valute sostengano l’economia globale. Ha anche sottolineato l’importanza di promuovere l’internazionalizzazione dello yuan.
L’hub per lo yuan digitale si concentrerà sui pagamenti transfrontalieri e sui servizi blockchain
I media locali hanno riportato che l’hub operativo di Shanghai ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della tecnologia finanziaria e di sostenere l’innovazione nella finanza digitale.
Parallelamente, l’hub si concentrerà su tre piattaforme principali: un sistema di pagamenti transfrontalieri, servizi blockchain e una piattaforma crittografica.
Il pagamento digitale transfrontaliero esplorerà l’uso dello yuan digitale, denominato e-CNY, nelle transazioni internazionali. Inoltre, la blockchain e la piattaforma di asset digitali consentiranno pagamenti on-chain e trasferimenti crittografici quasi istantanei.
Il presidente dell’Istituto nazionale di ricerca finanziaria dell’Università di Tsinghua, Tian Xuan, ha affermato:
“Questo contribuisce a rafforzare l’influenza della Cina nel sistema finanziario globale e fornisce una soluzione cinese aperta, inclusiva e innovativa per migliorare il sistema di pagamenti transfrontalieri globali”.
Xuan ha poi aggiunto:
“Il lancio dell’hub segna un passo importante nello sviluppo della valuta digitale della banca centrale (CBDC)”.
La visione del presidente Xi Jinping per aumentare l’influenza della Cina nella finanza globale
La Cina ha trascorso anni cercando di internazionalizzare lo yuan, testando già lo yuan digitale attraverso programmi pilota nazionali. Durante le prove, l’e-CNY è stato utilizzato per piccoli pagamenti al dettaglio quotidiani, erogazioni governative, trasferimenti di stipendi e tariffe dei trasporti pubblici.
Sebbene Pechino sia stata cauta nei confronti delle criptovalute e del mining, ha deciso di abbracciare la tecnologia blockchain grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità e trasparenza.
Il lancio dell’hub dello yuan digitale avviene in un contesto di crescenti tensioni con gli Stati Uniti su questioni commerciali e tecnologiche. La decisione mira a ridurre la dipendenza della Cina da un sistema finanziario dominato dal dollaro statunitense.
Il vice governatore della banca centrale cinese, Lu Lei, in una conferenza stampa tenutasi mercoledì 24 settembre, ha dichiarato:
“In prospettiva, la PBOC continuerà a supportare lo sviluppo costante e sostenibile dell’hub operativo internazionale dello yuan digitale, fornendo un solido supporto per facilitare il commercio, gli investimenti e i finanziamenti transfrontalieri”.
