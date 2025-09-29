La banca del Qatar QNB passa alla blockchain di JPMorgan

QNB, con sede a Doha, utilizzerà Kinexys Digital Payments, la blokchain privata di JPMorgan, che permette di effettuare i pagamenti in dollari in pochi minuti.

Qatar National Bank (QNB), uno dei principali istituti di credito del Medio Oriente, ha scelto la blockchain di JPMorgan Chase (grande banca statunitense) per velocizzare i pagamenti aziendali in dollari.

Pagamenti istantanei per i suoi clienti aziendali

Secondo quanto riferito da Bloomberg, QNB, con sede a Doha, utilizzerà Kinexys Digital Payments, la chain privata di JPMorgan, che permette di effettuare i pagamenti in dollari in pochi minuti, in ogni momento della settimana.

Un netto cambio rispetto ai sistemi tradizionali, che richiedono giorni per completare le transazioni e operano solo nei feriali.

“I clienti aziendali stanno richiedendo sempre più spesso pagamenti transfrontalieri più rapidi e affidabili”, ha spiegato Kamel Moris, vicepresidente esecutivo del settore transazionale di QNB.

“Ora possiamo offrire un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e garantire pagamenti in soli due minuti”, ha aggiunto. “È il sogno di ogni tesoriere”.

Le banche del Golfo stanno passando alla blockchain

Il Gruppo QNB non è il solo a preferire la tecnologia blockchain. Numerose banche del Golfo si stanno rivolgendo a partner globali come JPMorgan per modernizzare i pagamenti.

La regione, da sempre legata a petrolio e liquidità in dollari, sta potenziando la propria infrastruttura finanziaria per diversificare l’economia e attrarre capitali internazionali. Pagamenti veloci e a costi ridotti sono diventati una priorità strategica.

La piattaforma Kinexys di JPMorgan, lanciata nel 2019, elabora già circa 3 miliardi di dollari di transazioni al giorno. Una cifra che resta minima rispetto ai 10 trilioni gestiti dal ramo pagamenti della banca, ma la chain sta continuando a crescere con l’adesione di nuove istituzioni.

JPMorgan, la più grande clearing house in dollari al mondo, sta spingendo per far espandere Kinexys.

Per QNB, l’accesso immediato ai pagamenti in USD risponde alle richieste dei tesorieri e consente di competere nel corporate banking, sia sul mercato regionale sia su quello internazionale.

Anche altre grandi banche stanno investendo in soluzioni basate su blockchain per semplificare il back-office e aumentare la trasparenza. Ma dopo più di dieci anni di sperimentazioni, solo poche piattaforme (come Kinexys) sono riuscite a essere utilizzate su larga scala.

L’adozione da parte di QNB conferma che le banche del Golfo vogliono portare la blockchain oltre i test e passare a un’implementazione concreta. Una scelta spinta dalla competizione per modernizzare i servizi e dall’esigenza di garantire un accesso rapido e sicuro al dollaro.

Anche SWIFT entra nel settore blockchain

Anche SWIFT sta entrando nel settore blockchain. La rete che collega le banche di tutto il mondo ha annunciato che sta sviluppando un ledger condiviso basato su blockchain insieme a oltre 30 istituzioni finanziarie (tra cui JPMorgan) e a ConsenSys, la società dietro il wallet MetaMask.

L’obiettivo è lo stesso: rendere i pagamenti transfrontalieri immediati e sempre disponibili.

“Con questo primo modello di ledger, stiamo aprendo la strada alle istituzioni finanziarie per portare l’esperienza dei pagamenti a un livello superiore con la piattaforma collaudata e affidabile di Swift al centro della trasformazione digitale del settore”, ha affermato il CEO di Swift, Javier Perez-Tasso.

Tra i partner figurano, oltre a JPMorgan, anche altri giganti come HSBC e Bank of America. Nella prima fase, le banche testeranno il prototipo e forniranno feedback per definire le fasi successive.

Il ledger utilizzerà la tecnologia di Linea, la soluzione Layer 2 di ConsenSys, e integrerà smart contract per registrare, ordinare e validare le transazioni.