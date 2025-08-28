Jupiter e Raydium in crescita: continua la moda delle meme coin su Solana

Il mese di settembre si preannuncia battagliero per il mercato delle criptovalute, in particolar modo per le meme coin di Solana.

Ultimo aggiornamento: Agosto 28, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

In questo mese di settembre, il mercato delle criptovalute assisterà a una serrata lotta per la liquidità. A contendersi i capitali saranno i nuovi lanci di token e gli investitori istituzionali; nel frattempo, Jupiter e Raydium sono in crescita e le meme coin di Solana sono sul punto di surriscaldarsi.

Bitcoin (BTC) sta assistendo a una forte rotazione di capitali verso capitalizzazioni più piccole, come Ethereum e Solana, un cambiamento che potrebbe preparare il terreno per la prossima grande stagione delle altcoin.

Con le meme coin già in spinta e la liquidità che affluisce in Solana, il mercato sembra pronto per una frenesia guidata dal retail per tutto il mese di settembre.

Grafico del prezzo di Solana (SOL) al momento della stesura dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

Bitcoin e le istituzioni stanno preparando il terreno per la stagione delle altcoin: cosa dicono Jupiter e Raydium

La forza di Bitcoin rimane legata all’ingresso delle principali istituzioni, con BlackRock, JPMorgan e Goldman Sachs che continuano a guidare l’accumulo di BTC e gli afflussi negli ETF. Mentre lo slancio istituzionale si sposta verso Ethereum e Solana, i trader di altcoin stanno puntando gli occhi sulla prossima ondata di afflussi di capitale.

$130M+ has rotated from $ETH into $SOL over the past 30 days.



That’s not just noise – it’s the strongest rotation in crypto right now.

Solana is pulling liquidity its way.



Is this the start of a bigger flip in flows? 👀 pic.twitter.com/bhpBnJngcY — Kyledoops (@kyledoops) August 27, 2025

Questa transizione segna spesso l’inizio della stagione delle altcoin, in cui la liquidità si diffonde in token più piccoli. Un indicatore in tal senso è costituito dall’aumento dei parametri registrato dai principali DEX e AMM (Automated Market Makers), come appunto Jupiter e Raydium.

Le meme coin su Solana stanno già sperimentando l’effetto spinta dopo che i principali token meme sono stati lanciati nella stratosfera. Con Solana che punta a un nuovo breakout, e forse a un nuovo ATH entro settembre, questo potrebbe generare un forte surriscaldamento per tutte le meme coin e le criptovalute in generale.

Jupiter: l’aggregatore DEX di Solana che guida la liquidità e il prestito

Jupiter, che recentemente si è espanso nel settore dei prestiti, è l’aggregatore DEX di prestiti di Solana che gestisce la maggior parte degli swap on-chain.

Il 18 agosto 2025, Jupiter ha lanciato la sua versione beta privata della piattaforma Lend, introducendo l’ottimizzazione automatizzata del rendimento e liquidazioni ad alta efficienza progettate per ridefinire il prestito DeFi.

Jupiter Lend Public Beta is live 🥳



The most advanced money market on Solana has arrived, built with @0xfluid



After weeks of testing, audits, and feedback, we’re launching with 40+ vaults and $2m+ in incentives from Jup, Fluid, and partners.



Here’s what you need to know 🧵 pic.twitter.com/U3HfGyizcc — Jupiter (🐱, 🐐) (@JupiterExchange) August 27, 2025

La piattaforma ha anche messo in staking 580 milioni di dollari di SOL dal suo pool di liquidità, aumentando i rendimenti JLP e rafforzando la sicurezza di Solana attraverso i premi dei validatori.

Il recente sblocco di 53,47 milioni di token JUP (pari a un valore di 27 milioni di dollari) ha scatenato dibattiti sull’andamento dei prezzi, soprattutto con l’espansione dell’ecosistema Jupnet all’orizzonte.

Le integrazioni con Coinbase stanno aumentando la liquidità dell’USDC, mentre le funzionalità in arrivo, come i wallet desktop e la funzionalità cross-chain, indicano un dominio continuo. Con la liquidità di Solana ai massimi storici, Jupiter si pone come hub centrale dell’attività DeFi in questo mese di settembre.

🚨BREAKING🚨



Jupiter partners with Coinbase, adding liquidity for Jupiter Lend via a Coinbase stablecoin fund. pic.twitter.com/G6ZfMTZPPB — Jupiter Uplink (@jup_uplink) August 20, 2025

Nel complesso, questi sviluppi dal punto di vista dei prezzi indicano una cosa: con un valore di 1,5 miliardi di dollari, il token JUP ha sicuramente dei margini di crescita. Il consolidamento del prezzo di JUP al di sotto della resistenza che forma minimi più alti suggerisce che nel prossimo futuro si verificherà un violento breakout.

Con il prezzo del token a 0,5 dollari dopo che la resistenza è stata infranta a 0,7 dollari, la prossima fermata sarebbe molto probabilmente a 1,30 dollari. Inoltre, i 3 miliardi di dollari di valore totale bloccato (TVL), ovvero il 100% in più della capitalizzazione di mercato, attirano l’attenzione dei grandi operatori.

Metriche chiave di Jupiter – Fonte: DeFiLlama

Raydium: il titano AMM che alimenta l’ascesa delle meme coin di Solana

Raydium rimane il principale AMM di Solana, detenendo oltre il 35% della quota di liquidità della blockchain nonostante la forte concorrenza di Pump.fun. Il recente lancio della sua piattaforma di lancio di token evidenzia lo sforzo di catturare nuovi volumi, in particolare perché le meme coin dominano la narrativa di trading di Solana.

Con la liquidità che continua a fluire nelle meme coin e Raydium che si assicura il dominio nei pool chiave, il protocollo rimane una pietra miliare dell’ecosistema di trading di SOL.

La scorsa settimana il prezzo di RAY è balzato di oltre il 14% a 3,8 dollari, portando la capitalizzazione di mercato oltre il miliardo di dollari. Al momento della stesura dell’articolo, il token RAY ha raggiunto il prezzo di 3,91 dollari, con un volume di scambi superiore ai 341 milioni di dollari e un TVL di 2,26 miliardi di dollari, collocandosi sicuramente al vertice di Solana.

Grafico del prezzo di Raydium (RAY) al momento della stesura dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

Con l’avvicinarsi di settembre, il ruolo di Raydium nell’amplificare la liquidità di Solana e il boom delle meme coin potrebbe preparare il terreno sia per rialzi a breve termine che per una crescita a lungo termine.

Snorter: il cecchino che punta il suo fucile su Jupiter e Raydium

Dopo il recente caos del mercato, alcune meme coin si stanno distinguendo per la combinazione di utilità e cultura meme. Snorter (SNORT) è una di queste.

Questo bot di trading basato su Telegram è progettato per individuare con precisione i nuovi lanci sia su Solana che su Ethereum.

How it feels auto-sniping with $SNORT and catching pumps all day every day.

pic.twitter.com/Vesr1vzNSa — Snorter Token Customer Support (@SnorterTokenCS) August 11, 2025

Attualmente in prevendita a 0,1027 dollari per token SNORT, il progetto ha già raccolto più di 3,4 milioni di dollari, dimostrando un forte slancio iniziale.

I possessori possono ulteriormente puntare su un rendimento APY del 129%, aggiungendo un ulteriore incentivo per chi ha fiducia nel potenziale a lungo termine del progetto.

La caratteristica distintiva di Snorter è il suo mix di tecnologia e cultura. Strumenti avanzati di sniping con protezione MEV racchiusi in un’identità basata sui meme. Per i trader stanchi di essere superati, Snorter offre sia divertimento che un vantaggio competitivo.

Questo porterà sicuramente SNORT tra i migliori performer nei pool di liquidità Jupiter e Raydium.

Per gli ultimi aggiornamenti sul progetto, potete seguire la comunità Snorter su X (Twitter), Telegram e Instagram