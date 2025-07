JPMorgan punta su crypto e stablecoin: prestiti garantiti in arrivo

La principale banca statunitense si prepara a una svolta epocale e già dal 2026 potrebbe concedere prestiti garantiti dalle crypto.

JPMorgan Chase, la più grande banca degli Stati Uniti, sta valutando la possibilità di offrire prestiti garantiti da crypto. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la banca potrebbe iniziare a concedere prestiti utilizzando asset come Bitcoin ed Ether come garanzia già entro il 2026.

Le fonti anonime citate dalla testata economica avvertono però che i piani potrebbero cambiare.

La maggiore banca USA potrebbe iniziare a offrire prestiti garantiti dalle crypto già nel 2026

JPMorgan gestisce asset per oltre 4.000 miliardi di dollari e serve clienti in più di 100 mercati in tutto il mondo. Ora sta studiando come permettere ai clienti di usare le loro crypto come collaterale per ottenere liquidità. Questa decisione segnala un possibile cambiamento nel modo in cui le banche americane vedono il settore crypto.

La notizia è stata riportata dal Financial Times ieri, martedì 22 luglio, citando fonti anonime. La stessa dirigenza della banca non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo.

Eppure è noto che l’interesse di JPMorgan per le crypto non si ferma qui.

Durante una recente call con gli investitori, il CEO Jamie Dimon, noto crypto-scettico, ha dichiarato che la banca vuole occuparsi di stablecoin per capirle meglio e imparare a gestirle.

Dichiarazione che arriva mentre anche Citigroup, un altro grande gruppo bancario, ha annunciato l’intenzione di entrare nel mercato delle stablecoin, valutando l’emissione di una propria moneta digitale per i pagamenti.

Un progressivo e inesorabile cambio di visione nei confronti delle crypto

Negli ultimi anni, Dimon era stato molto critico verso Bitcoin e il mondo crypto.

Nel 2017 aveva definito Bitcoin una “frode” e aveva affermato che avrebbe licenziato chiunque nella banca lo avesse usato per operazioni finanziarie.

Nel 2018 aveva definito le crypto una “truffa” e nel 2022 le aveva archiviate come “schemi Ponzi decentralizzati”. Nonostante queste affermazioni, Dimon aveva espresso opinioni positive sulla tecnologia blockchain e sugli smart contract.

Secondo il Financial Times, alcune delle vecchie dichiarazioni di Dimon su Bitcoin avevano allontanato potenziali clienti interessati alle crypto o che avevano costruito la propria ricchezza in questo settore.

Negli ultimi mesi, però, il CEO ha iniziato ad ammorbidire la sua posizione. Ha ammesso di difendere il diritto di comprare Bitcoin, anche se personalmente non lo raccomanda. Ha anche detto che JPMorgan permetterà ai clienti di acquistare Bitcoin, ma non gestirà direttamente la custodia delle crypto.

“Non penso che dovresti fumare, ma difendo il tuo diritto di farlo. Difendo anche il tuo diritto di comprare Bitcoin”, ha detto una volta Dimon. Altre grosse banche mondiali si aprono a Bitcoin e crypto

La mossa di JPMorgan arriva mentre altre grandi banche, come Bank of America e Citibank, stanno sviluppando le proprie stablecoin. Il tutto avviene in un momento in cui a Washington si discute di regole più favorevoli alle crypto.

JPMorgan è considerata dal Financial Stability Board una banca di importanza sistemica globale, ossia così rilevante da poter creare problemi a tutta l’economia mondiale in caso di difficoltà. Per questo motivo, le sue scelte sono sempre molto osservate e soggette a forti controlli regolamentari.

Proprio questo mese un’altra banca di importanza sistemica, Standard Chartered, ha annunciato il lancio di un desk di trading spot per Bitcoin ed Ethereum, diventando la prima banca di queste dimensioni a offrire questo servizio.

Il fatto che banche così grandi e rilevanti si interessino agli asset digitali mostra quanto il settore crypto stia diventando sempre più accettato anche dalla finanza tradizionale.