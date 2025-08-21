Il prezzo di Solana mantiene il supporto a 187 dollari, ma il CMF rimane negativo

Il prezzo di Solana è intorno ai 187 dollari. Il numero di detentori a lungo termine è in aumento, ma l'indicatore Chaikin negativo segnala un afflusso debole e una pressione al ribasso.

Nonostante abbia provato più volte a superare questo importante livello, finora il prezzo di Solana non è riuscito a superare la soglia dei 200 dollari. Nel frattempo, i dati on-chain mostrano un incremento dei token che vengono detenuti per lunghi periodi. Questo potrebbe portare a una ripresa del prezzo di Solana nel breve termine?

L’aumento dei detentori a lungo termine sostiene il prezzo di Solana

Negli ultimi giorni i dati di Glassnode mostrano che oltre 5 milioni di token SOL, per un valore di circa 905 milioni di dollari, sono entrati nella categoria dei 6-12 mesi di inattività. Questo significa che sempre più investitori stanno conservando i propri token più a lungo.

Quando i token vengono detenuti per periodi più lunghi, la circolazione attiva diminuisce. Una minore disponibilità di token sul mercato può influenzare positivamente l’andamento dei prezzi. Questo sviluppo indica che gli investitori mostrano maggiore fiducia nel lungo termine della rete Solana.

Grafico dell’attività dell’offerta totale di SOL negli ultimi 6-12 mesi – Fonte: Glassnode

Il Chaikin Money Flow indica un afflusso debole

L’indicatore Chaikin Money Flow (CMF), che misura i flussi di capitale in entrata e in uscita, è attualmente sotto lo zero. Questo significa che da Solana esce più denaro di quanto ne entri.

Un valore CMF negativo indica una crescente pressione di vendita. Finché l’afflusso rimarrà limitato, il prezzo di Solana avrà difficoltà a salire ulteriormente. Questo dimostra che il sentiment a breve termine è ancora fragile, nonostante il crescente gruppo di detentori a lungo termine.

Grafico dell’indicatore CMF di SOL – Fonte: TradingView

Livelli importanti di supporto e resistenza per SOL

Al momento della stesura dell’articolo, Solana era scambiato intorno ai 187 dollari. Ciò significa che il prezzo è aumentato di quasi il 5% nelle ultime 24 ore. Su base settimanale, il prezzo è ancora inferiore di circa il 7% e nell’ultimo mese è sceso di quasi il 5%.

Se il prezzo continua a salire verso i 189 dollari, Solana potrebbe tornare ad attaccare la resistenza dei 201 dollari. Questo limite è già stato testato due volte nell’ultimo mese, ma è rimasto intatto. Un superamento di questo livello sarebbe un nuovo segnale di forza.

L’equilibrio tra detenzione e pressione di vendita

L’attuale situazione del prezzo di SOL mostra un campo di tensione tra due forze. Da un lato ci sono i detentori a lungo termine che riducono l’offerta e mostrano fiducia.

Grafico del prezzo di SOL – Fonte: TradingView

Dall’altro lato, i flussi di capitale in uscita e un CMF debole esercitano una pressione di vendita a breve termine. La direzione che prenderà il prezzo di Solana dipenderà principalmente da quale di queste forze prevarrà.

