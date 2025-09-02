Il prezzo dell’oro raggiunge i 3.500 dollari e Bitcoin supera i 110.000 dollari

Il prezzo dell'oro sta raggiungendo oggi un nuovo traguardo, seguito dall'argento, dal prezzo di Bitcoin e da altri metalli, mentre il sentiment degli investitori diventa rialzista.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 2, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ora che entrambi stanno raggiungendo nuovi traguardi in termini di prezzo, oro e Bitcoin sono tornati di nuovo sotto i riflettori.

Il sentiment degli investitori in fermento per gli eventi macroeconomici in corso e le crescenti probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed, stanno rapidamente spingendo al rialzo questi asset.

Il prezzo dell’oro supera la soglia dei 3.500 dollari, il prezzo di Bitcoin recupera fino a 110.000 dollari

Il più importante metallo prezioso, l’oro, ha raggiunto un nuovo traguardo quando il suo prezzo spot ha superato per la prima volta nella storia i 3.500 dollari. Questo è avvenuto nelle prime ore di negoziazione di oggi, martedì 2 settembre, quando ha raggiunto il massimo storico di 3.508 dollari prima di attestarsi intorno ai 3.495 dollari.

Inoltre, anche i futures sull’oro statunitensi hanno registrato un forte trend rialzista, raggiungendo il prezzo di 3.552,00 dollari l’oncia.

Grafico del prezzo del contratto future sull’oro – Fonte: Google Finance

È interessante notare che si tratta di un aumento di oltre 100 volte rispetto al 1971, quando Richard Nixon pose fine al sistema di Bretton Woods, che fissava il prezzo dell’oro a 35 dollari l’oncia.

With gold now at $3,500 per ounce, we are at a price that is 100x (in dollars) gold's price of $35 per ounce when President Nixon fatefully closed "the gold window" in August 1971.



Is gold 100x better than it was in 1971?



Of course not.



Gold is the exact same, atomic number 79… pic.twitter.com/eAhnsZOfCU — David Sommers (@dgsommersmkts) September 1, 2025

Anche altri beni preziosi, tra cui l’argento e persino il bene digitale Bitcoin, stanno cavalcando l’onda rialzista. Come mostra il grafico sottostante di CoinMarketCap, oggi il prezzo di Bitcoin ha raggiunto un picco a 110.631 dollari.

Grafico del prezzo di Bitcoin al momento della stesura dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

Al momento della stesura dell’articolo, Bitcoin era scambiato a 109.220 dollari con un leggero aumento dello 0,12%. È interessante notare che il token si sta riprendendo dal crollo del mercato delle criptovalute di agosto, quando il prezzo di Bitcoin è sceso al minimo mensile di 108.000 dollari.

Tuttavia, le tendenze stanno cambiando in vista della riunione del FOMC e di altri eventi macroeconomici.

Anche il prezzo spot dell’argento ha registrato oggi un aumento di prezzo dell’1,6%, raggiungendo il suo massimo storico dal settembre 2011. Attualmente, il contratto future sull’argento viene scambiato a 41,62 dollari e si ritiene che l’aumento rispecchi il rialzo dell’oro.

Grafico del prezzo del contratto future sull’argento – Fonte: Google Finance

Le speranze di un taglio dei tassi da parte della Fed alimentano il rialzo dei prezzi dell’oro, dell’argento e di Bitcoin

Con l’avvicinarsi della riunione del FOMC, prevista per il 16-17 settembre, gli investitori guardano con attenzione alla potenziale decisione della Fed di un taglio di 25 punti base. I dati dello strumento CME FedWatch mostrano una probabilità dell’89,8% di un taglio dei tassi, mentre Polymarket e altri strumenti mostrano probabilità del 90% o superiori.

Probabilità di un taglio dei tassi durante il meeting della Fed del 17 settembre – Fonte: CME FedWatch

Questo ottimismo sta alimentando il rialzo del prezzo dell’oro oggi, trascinando con sé anche il prezzo di Bitcoin e di altri asset. In particolare, il discorso di Jerome Powell a Jackson Hole ha influenzato notevolmente l’ottimismo degli investitori, poiché ha segnalato l’apertura a un allentamento dei tassi.

Di conseguenza, gli operatori al dettaglio sono molto ottimisti sulle prossime decisioni della Fed. Inoltre, l’oro ha già guadagnato il 30% quest’anno a causa della crescente incertezza geopolitica e degli acquisti da parte delle banche centrali.

🔥Gold and Silver prices are SKYROCKETING:



Gold and Silver prices are up 31% and 38%, year-to-date.



Gold is having its best year since 1979.



Silver is trading above $41 FOR THE FIRST TIME IN 14 YEARS.



Both have beaten the S&P 500 by more than 3 TIMES. pic.twitter.com/hSBboVqLBI — Global Markets Investor (@GlobalMktObserv) September 1, 2025

Altri fattori, come la guerra commerciale di Trump, in cui la corte d’appello statunitense ha dichiarato illegali la maggior parte dei dazi, il calo del sostegno al dollaro e altri, stanno spingendo gli investitori verso questi asset.

Nel complesso, il rialzo del prezzo dell’oro a 3.500 dollari e quello del prezzo di Bitcoin a 110.000 dollari è alimentato dalle aspettative degli investitori nei confronti della Fed, dalle incertezze politiche, dall’indebolimento del dollaro e da altri fattori.