Il piano di ristrutturazione di WazirX ottiene l’approvazione del 95% dei creditori

In attesa della sentenza dell'Alta Corte di Singapore, il piano di ristrutturazione di WazirX ottiene l'approvazione del 95% dei creditori su 149.559 votanti dopo l'hack da 230 milioni di dollari da parte del Lazarus Group.

Autore Aniello Raul Barone



Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’ultima proposta di ristrutturazione dell’exchange indiano di criptovalute WazirX ha ottenuto il sostegno schiacciante dei creditori, con oltre il 95% dei votanti a favore.

Questo significa che il piano ora richiede l’approvazione giudiziaria del tribunale dell’Alta Corte di Singapore, per autorizzare il nuovo Schema Modificato in seguito all’incidente di hacking della piattaforma.

📢 Update on Amended Scheme of Arrangement Revote



95.7% of voting Scheme Creditors supported the Amended Scheme of Arrangement. The Amended Scheme was also supported by 94.6% of associated Approved Claims. This outcome reaffirms the strong support shown in the first round of… pic.twitter.com/hVCZqRXIuZ — WazirX: India Ka Bitcoin Exchange (@WazirXIndia) August 18, 2025

Secondo una recente dichiarazione, il fondatore di WazirX, Nischal Shetty, ha sottolineato che il piano di ristrutturazione include i preparativi della piattaforma per riavviare le operazioni e ripristinare i servizi di trading per gli utenti “entro 10 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del piano”.

Risultati e processo di voto dei creditori di WazirX

Il processo di voto, coordinato dalla società madre Zettai Pte Ltd., si è svolto tramite Kroll Issuer Services tra il 30 luglio e il 6 agosto, con l’ammissibilità limitata ai titolari di conti con saldo positivo al 18 luglio 2024. Al processo hanno partecipato 149.559 creditori, che rappresentano 206,9 milioni di dollari in crediti convalidati.

Tra questi, 143.190 creditori, che rappresentano 195,7 milioni di dollari in crediti convalidati, hanno approvato la proposta, superando così la soglia legale stabilita dalla Sezione 210(3AB) del Singapore Companies Act 1967.

WazirX ha pubblicato i risultati della votazione sui social media, rivelando che esattamente il 95,7% dei creditori partecipanti al piano ha appoggiato il piano di concordato modificato.

L’exchange di criptovalute ha dichiarato:

“Questo risultato ribadisce il forte sostegno dimostrato nel primo turno di votazioni e riflette la continua fiducia della nostra comunità nel piano di ristrutturazione”.

Il piano di ristrutturazione propone la distribuzione degli asset attraverso Zanmai India, che opera sotto la supervisione dell’Unità di Informazione Finanziaria indiana, con l’obiettivo di mantenere la trasparenza e la conformità normativa.

Fonte: X/WazirX

In seguito all’accettazione della richiesta da parte del tribunale, Zettai informerà i creditori tramite comunicazioni ufficiali, comprese copie della documentazione legale pertinente.

Si tratta della seconda votazione sulla ristrutturazione, che ha avuto luogo dopo che l’Alta Corte di Singapore aveva precedentemente respinto la proposta iniziale.

Sebbene anche il primo piano avesse ricevuto il sostegno della maggioranza dei creditori, le autorità giudiziarie avevano espresso preoccupazioni in merito all’equità e alla fattibilità pratica della proposta.

Durante quel periodo, l’exchange ha dovuto affrontare le critiche dei creditori frustrati che hanno denunciato comportamenti fraudolenti a causa dei lunghi ritardi.

So basically WazirX fund recovery options are:



→ Trust another WazirX product with your money (again).



→ Wait until 2030 to maybe get your funds back in fiat.



Is this even real? Absolute joke. pic.twitter.com/WV3XYqyqNe — IshitaPandey.eth (@IshitaaPandey) February 4, 2025

La piattaforma si era inizialmente impegnata a ridistribuire le attività entro febbraio 2025, portando molti a sospettare che l’exchange stesse sfruttando le complicazioni legali per rinviare i rimborsi agli utenti.

Successivamente, a giugno, WazirX ha presentato istanza di riesame e il tribunale ha accolto ulteriori argomentazioni, prorogando la moratoria cautelare.

Entro agosto 2025, le autorità giudiziarie hanno disposto una seconda votazione sul piano di ristrutturazione modificato, offrendo a WazirX un’altra opportunità per portare avanti la sua proposta.

I creditori di WazirX restano incerti sui tempi di recupero dei fondi

Nel luglio 2024 si è verificato un disastro quando la piattaforma WazirX ha subito un attacco informatico presumibilmente orchestrato dal gruppo nordcoreano Lazarus, secondo le informazioni fornite dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

L’incidente ha causato perdite per oltre 230 milioni di dollari, circa il 45% del patrimonio totale della piattaforma, pari a 500 milioni di dollari.

La società madre di WazirX, Zettai Pte Ltd, registrata a Singapore, ha immediatamente richiesto la protezione dei creditori e ha ottenuto una moratoria di quattro mesi dall’Alta Corte di Singapore nel settembre 2024, che le ha concesso tempo per sviluppare una strategia di ristrutturazione globale.

Nonostante l’esito positivo della votazione, i clienti di WazirX rimangono scettici sulle prospettive di recupero dei fondi.

A febbraio, l’exchange di criptovalute ha rivelato che i rimborsi potrebbero subire ritardi, potenzialmente fino al 2030, a seconda dello stato di approvazione definitiva del piano di ristrutturazione.

La società ha delineato due scenari: uno nel caso in cui la ristrutturazione venga approvata e uno alternativo in caso di rifiuto.

In base al quadro pubblicato da WazirX, il successo della ristrutturazione consentirebbe di pianificare sistematicamente i rimborsi, permettendo ai creditori di recuperare i propri beni in modo più efficiente.

Two paths, two very different outcomes.



Here's a breakdown of what happens if the Scheme is approved versus if it isn't. Understand what to expect in both scenarios as we approach the voting process. pic.twitter.com/ZcXpC8g79Q — WazirX: India Ka Bitcoin Exchange (@WazirXIndia) February 4, 2025

Tuttavia, se il piano venisse respinto, i creditori potrebbero subire un prolungato periodo di incertezza, mentre le controversie sulla proprietà della società rimarrebbero irrisolte.

Se WazirX procedesse alla liquidazione, i creditori potrebbero subire una riduzione dei recuperi a causa delle spese di liquidazione e dell’assenza di meccanismi di miglioramento del recupero.

La società ha inoltre avvertito che il protrarsi del procedimento potrebbe comportare per i creditori la perdita di futuri aumenti di valore del mercato, poiché il valore delle attività potrebbe diminuire al momento della distribuzione finale.