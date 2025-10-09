Hyperliquid stabile a 40 dollari. Il mercato si aspetta un movimento esplosivo!
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Negli ultimi giorni, il recente crollo del mercato e la subitanea ripresa hanno messo in secondo piano i movimenti di molte altcoin, tra cui HYPE. La criptovaluta nativa di Hyperliquid è rimasta stabile al di sopra dei 40 dollari, si tratta del picco massimo o è in fase di accumulo in vista di un prossimo rialzo?
L’analisi tecnica rivela informazioni chiave in merito al prezzo e al rischio. Gli investitori potrebbero essere un po’ nervosi, dato che la concorrenza di Aster è stata agguerrita negli ultimi tempi, e ora si chiedono quale progetto avrà la meglio.
Come risulta dal grafico riportato sopra, pubblicato su X dall’analista arthur.hl, il prezzo di HYPE si è consolidato in un canale ascendente per oltre 135 giorni. Per far combaciare tutti e 3 i massimi più alti, il limite della linea superiore andrebbe spostato più in alto, in modo da evidenziare il pattern a cuneo allargato che si sta formando sul grafico.
In ogni caso, arthur.hl ha spiegato la sua interpretazione sostenendo che il token HYPE è fortemente sottovalutato, ma che presto riceverà un ETF nel fondo indicizzato cripto di S&P, quindi ha concluso invitando i trader a non farsi scoraggiare.
Prezzo di Hyperliquid: l’analisi tecnica rivela i livelli chiave
Iniziamo l’analisi con il grafico del timeframe a sette giorni. Hyperliquid (HYPE) è ancora un progetto piuttosto nuovo ma ha già ottenuto risultati sorprendentemente buoni, continuando a generare entrate comprese tra i 10 e i 20 milioni di dollari ogni settimana, come riportano i dati di DeFiLlama.
Considerando che ha un team di 4 persone, si tratta di cifre importanti! Per questo grafico, non abbiamo molti dati storici sui prezzi, anche se c’è questo livello di 30-32 dollari dal massimo precedente. Questo è il supporto HTF. L’RSI mostra invece una divergenza ribassista nascosta!
Il grafico del prezzo di Hyperliquid mostra più dati storici da analizzare nel timeframe a 1 giorno. Qui l’indicatore RSI è stato azzerato e si trova nella metà inferiore del suo intervallo, mentre il prezzo risulta proprio intorno alla media semplice (MA) a 100 giorni, recentemente scesa sotto la MA a 50 giorni.
Guardando indietro, la MA50 non è stata realmente rispettata da agosto in poi. L’ordine della MA è ancora rialzista, così come la struttura del mercato. Abbiamo un chiaro livello di supporto ascendente. E con la linea blu che mostra potenzialmente una rottura della struttura di mercato (MSB).
HYPE: potenziale traiettoria futura
Infine, esaminiamo il grafico a 4 ore e vediamo cosa possiamo aspettarci nel prossimo futuro. La linea blu che sul grafico a 1 giorno indica una potenziale MSB, nel timeframe a 4 ore si sta insinuando dal lato sinistro.
Possiamo vedere che il prezzo è rimbalzato dal supporto con due candele engulfing rialziste, indicando forza. Inoltre, su questo lower timeframe (LTF) c’è una MSB seguita da una coppia di massimi e minimi più alti.
A questo punto, quello che i rialzisti vogliono vedere affinché il prezzo del token HYPE continui la sua ascesa, sono il mantenimento del supporto intorno ai 40 dollari, il recupero degli MA e il blocco di ordine da 57 a 59 dollari.
