Hyperliquid stabile a 40 dollari. Il mercato si aspetta un movimento esplosivo!

Hyperliquid è sotto osservazione: il prezzo rimane stabile mentre gli investitori pianificano mosse decisive. Tutti i segnali da non perdere!

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 9, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Negli ultimi giorni, il recente crollo del mercato e la subitanea ripresa hanno messo in secondo piano i movimenti di molte altcoin, tra cui HYPE. La criptovaluta nativa di Hyperliquid è rimasta stabile al di sopra dei 40 dollari, si tratta del picco massimo o è in fase di accumulo in vista di un prossimo rialzo?

L’analisi tecnica rivela informazioni chiave in merito al prezzo e al rischio. Gli investitori potrebbero essere un po’ nervosi, dato che la concorrenza di Aster è stata agguerrita negli ultimi tempi, e ora si chiedono quale progetto avrà la meglio.

Hyperliquid has consolidated in this range for over 135 days.



In that time, the assistance fund has purchased over 347m worth of HYPE.



We all know HYPE is fundamentally undervalued by at least 2x.



But I think it's undervalued even looking at short term flows.



1. There will… pic.twitter.com/zbtZS5qaBh — arthur.hl (@ArthuronHL) October 8, 2025

Come risulta dal grafico riportato sopra, pubblicato su X dall’analista arthur.hl, il prezzo di HYPE si è consolidato in un canale ascendente per oltre 135 giorni. Per far combaciare tutti e 3 i massimi più alti, il limite della linea superiore andrebbe spostato più in alto, in modo da evidenziare il pattern a cuneo allargato che si sta formando sul grafico.

In ogni caso, arthur.hl ha spiegato la sua interpretazione sostenendo che il token HYPE è fortemente sottovalutato, ma che presto riceverà un ETF nel fondo indicizzato cripto di S&P, quindi ha concluso invitando i trader a non farsi scoraggiare.

Prezzo di Hyperliquid: l’analisi tecnica rivela i livelli chiave

Iniziamo l’analisi con il grafico del timeframe a sette giorni. Hyperliquid (HYPE) è ancora un progetto piuttosto nuovo ma ha già ottenuto risultati sorprendentemente buoni, continuando a generare entrate comprese tra i 10 e i 20 milioni di dollari ogni settimana, come riportano i dati di DeFiLlama.

Grafico del prezzo di HYPE, timeframe a 7 giorni – Fonte: TradingView

Considerando che ha un team di 4 persone, si tratta di cifre importanti! Per questo grafico, non abbiamo molti dati storici sui prezzi, anche se c’è questo livello di 30-32 dollari dal massimo precedente. Questo è il supporto HTF. L’RSI mostra invece una divergenza ribassista nascosta!

Grafico del prezzo di HYPE, timeframe a 1 giorno – Fonte: TradingView

Il grafico del prezzo di Hyperliquid mostra più dati storici da analizzare nel timeframe a 1 giorno. Qui l’indicatore RSI è stato azzerato e si trova nella metà inferiore del suo intervallo, mentre il prezzo risulta proprio intorno alla media semplice (MA) a 100 giorni, recentemente scesa sotto la MA a 50 giorni.

Guardando indietro, la MA50 non è stata realmente rispettata da agosto in poi. L’ordine della MA è ancora rialzista, così come la struttura del mercato. Abbiamo un chiaro livello di supporto ascendente. E con la linea blu che mostra potenzialmente una rottura della struttura di mercato (MSB).

HYPE: potenziale traiettoria futura

Infine, esaminiamo il grafico a 4 ore e vediamo cosa possiamo aspettarci nel prossimo futuro. La linea blu che sul grafico a 1 giorno indica una potenziale MSB, nel timeframe a 4 ore si sta insinuando dal lato sinistro.

Grafico del prezzo di HYPE, timeframe a 4 ore – Fonte: TradingView

Possiamo vedere che il prezzo è rimbalzato dal supporto con due candele engulfing rialziste, indicando forza. Inoltre, su questo lower timeframe (LTF) c’è una MSB seguita da una coppia di massimi e minimi più alti.

A questo punto, quello che i rialzisti vogliono vedere affinché il prezzo del token HYPE continui la sua ascesa, sono il mantenimento del supporto intorno ai 40 dollari, il recupero degli MA e il blocco di ordine da 57 a 59 dollari.