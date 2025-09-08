Grok AI, di Musk, fa previsioni sulle prossime criptovalute 1000x

Ci siamo rivolti all'intelligenza artificiale Grok, di Elon Musk, per andare a caccia delle prossime criptovalute che aumenteranno di 1000 volte il loro valore.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 8, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Negli ultimi mesi il mercato delle criptovalute sta attraversando un periodo contraddittorio. Infatti, nonostante le grandi aziende di tesoreria continuino a fare incetta di Bitcoin, Ethereum e Solana, i prezzi delle criptovalute non hanno reagito in modo positivo come molti speravano.

A settembre le cose non sono cambiate di molto, fatta eccezione per una nuova ondata di entusiasmo alimentata dalla possibilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

Secondo Polymarket, le probabilità che la Fed tagli i tassi hanno superato il 95%, scatenando tra gli investitori un clima di propensione al rischio che potrebbe spingere alle stelle i prezzi, proprio come è successo l’ultima volta.

Limitarsi ad accumulare BTC, ETH e SOL potrebbe apparire come la scelta più sicura, ma molti trovano che questo approccio sia troppo avverso al rischio, soprattutto con le aspettative di un rally parabolico.

Naturalmente, vorresti andare a caccia delle prossime criptovalute che aumenteranno di 1000 volte il loro valore. E per farlo, ci siamo rivolti all’intelligenza artificiale Grok di Elon Musk.

Abbiamo scelto Grok perché, grazie alla sua integrazione diretta con X, ha accesso immediato agli aggiornamenti in tempo reale sulle criptovalute, a partire dagli annunci delle società fino ai movimenti dei prezzi e alle chiacchiere della comunità.

1. Snorter Token (SNORT) – Alimenta un bot di trading su Telegram che consente ai rivenditori di acquistare meme coin

Non confondere Snorter Token (SNORT) con l’ennesima meme coin che cerca di attirare i crypto degens con una mascotte carina. Si tratta invece di un’altcoin orientata all’utilità che consente ai trader al dettaglio di accaparrarsi la liquidità dei nuovi token meme.

Finora, gli operatori istituzionali hanno accaparrato quasi tutta la liquidità disponibile nei nuovi listing, costringendo i trader quotidiani a rimanere fuori da quelle massicce spinte iniziali.

L’esecuzione automatica di Snorter ribalta la situazione. Ora è possibile inserire in anticipo ordini di acquisto/vendita con limite o stop e lasciare che la velocità fulminea del bot faccia la magia per voi.

Ancora meglio, effettuare operazioni di trading, gestire il proprio wallet e persino copiare i professionisti esperti con il bot Snorter è un gioco da ragazzi. Tutto quello che devi fare è inviare comandi, come messaggi, in una chat di Telegram.

Un altro motivo per cui Grok ritiene che il token SNORT potrebbe essere la prossima criptovaluta a esplodere è la sua infrastruttura di sicurezza di prim’ordine.

Snorter è attrezzato per gestire ogni minaccia on-chain, a partire da rug pull e honeypot fino a truffe sofisticate e persino attacchi Maximal Extractable Value (MEV).

Secondo la nostra previsione sul prezzo di SNORT, il token potrebbe aumentare di oltre l’800%, raggiungendo potenzialmente 0,94 dollari entro la fine del 2025.

Acquistando i token SNORT non solo otterrai potenziali rendimenti alle stelle, ma sbloccherai anche una serie di vantaggi esclusivi, tra cui:

Nessun limite giornaliero di sniping

Analisi avanzate

Commissioni di trading ridotte: solo lo 0,85%, rispetto all’1,5% addebitato ai non possessori

APY dinamico di staking che attualmente rende il 123%

Attualmente in prevendita, il token SNORT ha già raccolto più di 3,7 milioni di dollari dai primi investitori, con i token al prezzo unitario di soli 0,1037 dollari.

Per ulteriori informazioni basta visitare il sito web ufficiale di Snorter Token.

2. Maxi Doge (MAXI) – Il nuovo token meme a tema Dogecoin con un potenziale 1.000x

Vuoi dare al tuo wallet quella spinta degenerata di cui ha tanto bisogno? Oggi Grok ha evidenziato Maxi Doge (MAXI) come una delle poche monete a bassa capitalizzazione che potrebbe avere un andamento parabolico nel prossimo ciclo.

Per raggiungere questo obiettivo, Maxi Doge ha riservato ben il 40% dell’offerta totale di token per campagne di pubbliche relazioni, collaborazioni con influencer e promozioni sui social media.

In combinazione con eventi regolari riservati ai possessori, come competizioni di trading settimanali e premi in classifica, Maxi Doge ha abbozzato un piano generale per diventare virale.

E non finisce qui. Oltre alle quotazioni CEX e DEX, Maxi Doge sta anche valutando una collaborazione con una piattaforma di futures.

Questo non solo aumenterebbe il volume di trading del token MAXI, ma consentirebbe anche ai trader quotidiani di inseguire rendimenti incredibili con opportunità di leva finanziaria 1.000x.

Vuoi partecipare? Puoi unirti alla tribù acquistando MAXI a soli 0,000256 dollari l’uno. Attualmente è in prevendita, con più di 1,92 milioni di dollari di finanziamenti da parte dei primi investitori.

Per ulteriori informazioni basta visitare il sito web ufficiale di Maxi Doge.

3. MemeCore (M) – Come rivoluzionare il panorama delle meme coin con un esclusivo livello Proof of Meme (PoM)

La criptovaluta più in voga al momento è senza dubbio MemeCore (M), visto che ha registrato un aumento di oltre il 2.800% dal suo lancio a luglio e di oltre il 160% solo negli ultimi sette giorni.

Gran parte di questa crescita esplosiva coincide con la missione rivoluzionaria di MemeCore: trasformare le meme coin da semplici token speculativi a veri e propri motori di cultura, valore e coordinamento della comunità.

Essendo la prima blockchain di livello 1 costruita per Meme 2.0, ovvero la prossima era delle meme coin, MemeCore introduce un livello di consenso Proof of Meme (PoM) mai visto prima, che premia sia i contributi culturali che l’attività on-chain.

Grafico del prezzo di Memecore (M) – Fonte: CoinMarketCap

La rete offre anche generosi incentivi ai creatori, agli amplificatori e ai contributori affinché partecipino e aggiungano valore al ciclo di vita dei meme.

Tutto sommato, non sorprende che il token M sia diventato il fulcro del mercato delle meme coin e che il fuoco non sembri destinato a spegnersi presto.

Attualmente scambiato a 1,71 dollari, il token M sta raggiungendo nuovi massimi quasi ogni giorno. E dato che è ancora fresco di conio, oltre al fatto che la stagione delle altcoin deve ancora iniziare, il token potrebbe impazzire nelle prossime settimane.

MemeCore è già disponibile su MEXC.

Conclusioni

Il taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, il crescente sostegno istituzionale e i cambiamenti politici a favore delle criptovalute sono tutti fattori che convergeranno a settembre, creando un’opportunità potenzialmente irripetibile per gli investitori in criptovalute.

Se vuoi ottenere il massimo rendimento, prendi in considerazione l’idea di investire in criptovalute a basso prezzo e ad alto potenziale di crescita come Snorter Token (SNORT), Maxi Doge (MAXI) e MemeCore (M), tutte identificate grazie alla ricerca esperta di Grok.

Detto questo, ricorda che gli investimenti in criptovalute sono intrinsecamente rischiosi a causa della volatilità del mercato. Nessuna delle informazioni sopra riportate costituisce un consiglio finanziario. Effettua sempre le tue ricerche prima di investire.