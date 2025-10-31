Gli ETF su Solana movimentano $72 milioni: SOL supererà i $200?

Sono stati ufficialmente quotati gli ETF spot su Solana (SOL) che comprendono lo staking scatenando l'entusiasmo del mercato crypto.

Il Solana Staking ETF di Bitwise (BSOL) e quello di Grayscale (GSOL) hanno debuttato questa settimana sulle borse statunitensi, attirando un forte interesse da parte degli investitori. Si conferma la visione di SOL come una tra le crypto con maggiore potenziale dell’anno.

Solo BSOL ha registrato volumi per oltre 72 milioni di dollari nella seconda giornata di contrattazioni, con afflussi netti totali di oltre 116 milioni di dollari. Insieme, gli ETF su SOL ora comprendono asset per oltre 430 milioni di dollari, pari a circa lo 0,4% della capitalizzazione totale di mercato del token.

Nonostante il lancio da record, il prezzo di Solana resta debole. Dopo aver toccato brevemente i 201 dollari, SOL è sceso sotto i 195 dollari, continuando una fase di consolidamento post-lancio.

La spinta degli ETF su SOL cresce nonostante la cautela del mercato

L’ETF di Bitwise su Solana si distingue non solo per il volume, ma anche per la struttura che permette lo staking. In pratica, offre agli investitori istituzionali rendimenti annuali fino al 7%, senza esposizione diretta alle dinamiche della DeFi.

L’analista ETF di Bloomberg Eric Balchunas ha definito il lancio di BSOL “uno dei più forti del 2025”, superando di gran lunga quelli di Litecoin ed Hedera.

Anche Fidelity Digital Assets spinge per vedere la nascita del proprio ETF su SOL puntando a un’approvazione automatica dopo 20 giorni.

Questa mossa indica la crescente fiducia nel potenziale di Solana. Gli analisti ritengono che questa spinta istituzionale, insieme alle future quotazioni di VanEck e 21Shares, aumenterà gradualmente la liquidità e aprirà l’accesso a Solana tramite le piattaforme di broker tradizionali.

Restano però i fattori macro a pesare. Hyblock Analytics ha osservato che “l’entusiasmo per l’ETF coincide con la settimana del FOMC, circostanza che porta le istituzioni a ridurre la propensione al rischio”. Se così fosse, la debolezza a breve termine potrebbe nascondere una fase di accumulo a lungo termine.

Solana riuscirà a superare la barriera dei 200 dollari?

Dal punto di vista tecnico, Solana continua a muoversi in una fascia di consolidamento tra 188 e 204 dollari, con una resistenza importante intorno ai 207. Gli indicatori di momentum come l’RSI restano vicini a valori neutri, segnalando indecisione.

Una chiusura oraria decisa sopra i 200 dollari, sostenuta da forti afflussi verso gli ETF su SOL, potrebbe spingere il prezzo verso i 225 dollari oppure oltre. Invece una rottura sotto i 188 dollari rischia di riportare il supporto a 180.

Fonte TradingView

Per ora, il successo degli ETF su Solana conferma l’interesse degli investitori istituzionali, ma i trader restano cauti.

La fase di “sell-the-news” potrebbe lasciare spazio a un nuovo slancio una volta che gli afflussi si saranno stabilizzati e le pressioni macro si saranno attenuate. Come già visto per Bitcoin ed Ethereum, spesso la pazienza premia quando la domanda per gli ETF resiste alla volatilità iniziale.

