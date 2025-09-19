Gli analisti prevedono forti rally per Ethena e Chainlink

Il trend dei due asset crypto resta rialzista e gli analisti prevedono obiettivi ambiziosi.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il taglio dei tassi da parte della Federal Reserve ha riacceso la propensione al rischio sui mercati. Alcuni token, come ENA e LINK, stanno registrando una forte crescita, sostenuti da fondamentali solidi e pattern rialzisti. E secondo molti analisti, il loro trend rialzista potrebbe continuare.

Ethena (ENA) potrebbe raggiungere 1 dollaro?

Ethena sta diventando uno dei progetti DeFi più rilevanti del 2025. Costruita su Ethereum, la piattaforma alimenta USDe, una stablecoin sintetica resistente alla censura, progettata per generare rendimenti attraverso strategie di delta hedging basate su ETH e derivati.

USDe è passata dall’integrazione in piccoli protocolli fino alla collaborazione con Binance, dove oggi è utilizzata su una piattaforma con oltre 280 milioni di utenti e più di 190 miliardi di dollari in asset. Inoltre, dopo l’approvazione del GENIUS Act, USDe ha guidato la crescita delle stablecoin, raggiungendo un’offerta in circolazione di 6,4 miliardi di dollari.

Ethena’s USDe leads stablecoin growth post-GENIUS Act with over $6.4 billion, surpassing USDT and USDC. pic.twitter.com/E98wiwpUFZ — Coinvo (@ByCoinvo) September 16, 2025

Ma non si tratta dell’unica novità che riguarda Ethena. Una delle iniziative più attese è il cambio del modello delle fees. La Fondazione Ethena ha confermato che i parametri fissati dal Comitato di rischio sono stati soddisfatti, consentendo il passaggio alla nuova struttura.

The Ethena Foundation can confirm that the fee switch parameters set by the Risk Committee have now been met and the ENA fee switch is expected to be activated following Ethena Risk Committee sign off on the implementation details and further governance process



The Ethena Risk… — Ethena Foundation (@EthenaFndtn) September 15, 2025

La notizia è emersa pochi giorni fa, ma i dettagli sull’implementazione non sono stati ancora resi noti. Il passo successivo sarà una votazione da parte della community: i titolari del token ENA dovranno approvare formalmente il nuovo quadro.

Inoltre, il Total Value Locked (TVL) è in crescita. Secondo i dati della piattaforma DeFiLlama, il protocollo vanta un TVL di 14,1 miliardi di dollari, con commissioni annualizzate superiori a 655 milioni e un fatturato totale di 96,5 milioni di dollari.

Fonte: defillama.com

Visto il trend al rialzo e il suo TVL, per molti analisti il token ENA potrebbe presto raggiungere un dollaro.

Dal punto di vista tecnico, Ethena sta disegnando un ampio pattern a “W” sul timeframe settimanale, che potrebbe aprire la strada a un nuovo rally fino alla resistenza chiave in area 1,30 dollari.

Nel breve termine, ENA si sta consolidando intorno a 0,61 dollari, un solido supporto per l’asset. Anche l’RSI si sta normalizzando, segnalando una fase di equilibrio mentre il mercato attende un breakout.

Se il sentiment positivo dovesse proseguire, Ethena potrebbe completare il pattern e segnare un nuovo massimo storico.

Fonte: Tradingview.com

LINK potrebbe toccare i 100 dollari?

Anche Chainlink (LINK) è in forte rialzo. Il progetto resta una colonna portante della DeFi, collegando dati reali (prezzi, meteo e indicatori finanziari) alle applicazioni blockchain. I suoi oracoli sicuri alimentano l’intero settore: dalla finanza decentralizzata alla tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA), un segmento che oggi vale decine di miliardi di dollari.

RESERVE UPDATE



Today, the Chainlink Reserve has accumulated 43,067.70 LINK.



As of September 18th, the Chainlink Reserve holds a total of 323,116.40 LINK.https://t.co/oxMv5N3rFC



The Chainlink Reserve is designed to support the long-term growth and sustainability of the… pic.twitter.com/1TNJNMudBG — Chainlink (@chainlink) September 18, 2025

Il recente aggiornamento delle riserve mostra che Chainlink ha accumulato 43.000 LINK, raggiungendo più di 323.000 LINK che dovrebbero sostenere la crescita a lungo termine e la sostenibilità della rete.

Attualmente LINK sta scambiando al livello di 24,3 dollari, con un incremento del 91% negli ultimi tre mesi. La capitalizzazione di mercato è cresciuta fino a 16,5 miliardi di dollari e il sentiment resta ampiamente rialzista.

Inoltre, l’offerta di LINK sugli exchange è ai minimi pluriennali, segnale che le istituzioni stanno accumulando e che l’interesse verso il network è in crescita.

Fonte: CryptoQuant



Nel timeframe giornaliero, LINK sta formando un pennant rialzista, supportato da una serie di massimi crescenti. Il consolidamento all’interno di un triangolo stretto suggerisce che il mercato si sta preparando a una nuova spinta.

Fonte: TradingView

Su timeframe settimanale, l’asset si sta muovendo all’interno di un range più ampio, preparandosi per un forte movimento di prezzo. Inoltre, Bitcoin è in fase di consolidamento e parte del capitale sta fluendo verso altcoin come Chainlink, creando le condizioni per un possibile breakout.

Alcuni analisti prevedono un obiettivo di 100 dollari, vista l’importanza strategica del progetto nel settore.

