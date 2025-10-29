Finanza on-chain: Circle presenta Arc Testnet con partner globali

Circle introduce Arc Testnet insieme a BlackRock, Visa e AWS, segnando un passo decisivo verso l’evoluzione della finanza globale on-chain.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La società Circle Internet Group, quotata alla Borsa di New York (NYSE) con il ticker CRCL, ha lanciato la testnet pubblica per Arc, la sua blockchain Layer-1 aperta progettata per portare più attività economica on-chain.

Arc Public Testnet is now live.



Open to developers and enterprises globally, Arc is the Economic OS for the internet that unites programmable money and onchain innovation with real-world economic activity.



Start building: https://t.co/RMjxJmjcsH

Learn more:… pic.twitter.com/OtGfrCIVdY — Arc (@arc) October 28, 2025

In un comunicato stampa, Circle ha spiegato che Arc si posiziona come un nuovo “sistema operativo economico” per Internet, che unisce commissioni prevedibili basate sul dollaro, transazioni definitive in meno di un secondo, privacy configurabile e integrazione diretta con la piattaforma full-stack di Circle.

La rete ha già attirato la collaborazione di oltre 100 istituzioni finanziarie e tecnologiche globali, tra cui BlackRock, Visa e Amazon Web Services (AWS), insieme ai principali mercati dei capitali, banche e operatori fintech.

Gli sviluppatori e le imprese possono ora implementare, testare e creare applicazioni su Arc, poiché Circle mira a creare un’infrastruttura finanziaria unificata e programmabile per l’economia globale.

Il CEO di Circle, Jeremy Allaire, ha descritto Arc come “appositamente progettato per collegare ogni mercato locale all’economia globale”, ponendo l’accento sulla sua missione di consentire sistemi finanziari più veloci, più inclusivi e nativi di Internet.

Istituzioni e mercati dei capitali si uniscono alla testnet

Tra i primi partner di Arc figurano alcune delle più grandi istituzioni finanziarie e gestori patrimoniali del mondo, tra cui Goldman Sachs, BNY Mellon, Société Générale, Standard Chartered, State Street e Apollo Global Management. Questi partecipanti sperimenteranno asset tokenizzati, prestiti e regolamento FX programmabile sulla rete.

Il responsabile globale delle risorse digitali di BlackRock, Robert Mitchnick, ha dichiarato:

“Il progetto offre una visione di come il regolamento denominato in stablecoin e il cambio on-chain potrebbero rendere più efficienti i mercati dei capitali”.

Espansione dei pagamenti on-chain

Oltre ai mercati dei capitali, la testnet di Arc offre l’integrazione con leader globali nei pagamenti e nel settore fintech, tra cui Mastercard, Nuvei, Brex, Cloudflare, FIS e dLocal. La rete mira a potenziare i pagamenti transfrontalieri, i regolamenti commerciali e la finanza programmabile, compreso l’uso da parte di agenti autonomi guidati dall’intelligenza artificiale per inviare, scambiare e regolare il valore in tempo reale.

Il responsabile della divisione Crypto di Visa, Cuy Sheffield, ha affermato che la società sta esplorando come il design di Arc, che integra commissioni basate su stablecoin e finalità deterministica, possa “aiutare a scalare l’infrastruttura onchain emergente”.

La strada verso una governance decentralizzata

Sebbene Circle stia attualmente guidando lo sviluppo iniziale di Arc, l’azienda prevede di passare a una governance distribuita e guidata dalla comunità. La roadmap della rete include l’espansione della partecipazione dei validatori e la creazione di framework trasparenti per garantire operazioni aperte e verificabili.

In definitiva, Circle immagina Arc come un livello condiviso e neutrale di infrastruttura economica, una spina dorsale blockchain per la finanza globale che collega istituzioni regolamentate, innovatori fintech e reti decentralizzate.

Con l’adesione di operatori importanti come BlackRock, Visa e AWS, la testnet di Arc segna un passo decisivo verso la diffusione della finanza onchain.

Andamento del prezzo delle azioni

Le azioni di Circle Internet Group Inc. (NYSE: CRCL) sono salite del 7,2% nell’ultimo mese, chiudendo a 143,29 dollari lunedì, grazie al rinnovato ottimismo degli investitori riguardo agli sforzi di espansione della blockchain dell’azienda.

Grafico del prezzo delle azioni CRCL (Timeframe a 1 mese) – Fonte: Google Finance

Il titolo ha aperto a 146,93 dollari, oscillando tra un minimo mensile di 138,10 dollari e un massimo di 147,44 dollari, con una capitalizzazione di mercato attuale di 32,95 miliardi di dollari.

Sebbene il prezzo pre-mercato mostri un leggero calo a 141,57 dollari (-1,20%), il recente slancio di Circle riflette la crescente fiducia nella strategia a lungo termine dell’azienda di diventare un fornitore di infrastrutture fondamentali per l’economia delle risorse digitali.

Il lancio di Arc segna un’evoluzione strategica per Circle, meglio conosciuta come emittente di USDC, una delle principali stablecoin al mondo. La nuova blockchain mira a fungere da base per gli asset tokenizzati, i pagamenti on-chain e la finanza programmabile, integrandosi direttamente con i prodotti e i servizi esistenti di Circle.

Gli investitori hanno interpretato il lancio della testnet Arc, e il suo sostegno da parte delle principali istituzioni finanziarie, come un segnale che Circle sta approfondendo il suo ruolo nel collegare la finanza tradizionale e la tecnologia blockchain.

Gli analisti suggeriscono che le partnership della società con BNY Mellon, Goldman Sachs e Société Générale attraverso Arc potrebbero attrarre liquidità istituzionale e rafforzare il posizionamento di Circle nel mercato dei pagamenti on-chain.

Anche il settore delle criptovalute in generale ha mostrato segni di rinnovata attività, con un miglioramento del sentiment dopo l’approvazione di diversi ETF su asset digitali e una crescente partecipazione istituzionale nell’infrastruttura blockchain.