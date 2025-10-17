Ethereum resta al vertice ma Solana le sta rubando la scena

La blockchain di Vitalik Buterin continua a dominare per numeri assoluti, ma Solana sta crescendo velocemente.

Continua la corsa di Ethereum sul fronte degli sviluppatori, ma Solana le sta rubando i riflettori.

Tra gennaio e settembre 2025 sono arrivati 16.181 nuovi sviluppatori sulla chain di ETH, più che su qualsiasi altra nel settore.

Eppure, i dati della piattaforma di Electric Capital mostrano un cambio di equilibrio: Solana è l’ecosistema più in fermento del comparto.

Ethereum continua a tenere il primato

La Ethereum Foundation ha ribadito che la chain resta il “1° ecosistema per nuovi sviluppatori nel 2025”, con 31.869 sviluppatori attivi, circa il doppio di Solana, che ne conta 17.708.

Solana, però, ha mostrato una crescita impressionante. In un anno ha segnato un +83%, con 11.534 nuovi sviluppatori. E lo slancio le ha permesso di conquistare il titolo di “ecosistema numero uno per i nuovi sviluppatori” nel report del 2024 di Electric Capital.

Bitcoin si colloca al terzo posto con 7.494 nuovi sviluppatori e 11.036 contributori attivi. Nel complesso, la base di sviluppatori crypto è scesa del 7% nel 2024, ma quelli con più di due anni di esperienza hanno toccato un record storico: +27% e impegnando il 70% del codice.

Ethereum sta mantenendo lo status di ecosistema numero uno in ogni continente per attività totale degli sviluppatori, con una crescita particolarmente forte in Asia, dove si concentra oggi la maggior parte dei nuovi sviluppatori.

Lo scorso anno, l’India è stato il Paese con più nuovi talenti nel settore, mentre la quota degli sviluppatori statunitensi è scesa al 19%, contro il 38% del 2015.

Il rapporto 2024 di Electric Capital mostra anche che un sviluppatore su tre lavora ora su più blockchain, rispetto a meno del 10% nel 2015.

All’interno dell’ecosistema di Ethereum, Base si distingue per il suo contributo tecnico, avendo generato il 42% del nuovo codice scritto sulla chian.

L’altra faccia del successo di Ethereum

Dietro ai numeri record, Ethereum sta affrontando una crisi silenziosa: quella degli stipendi.

Secondo Protocol Guild, gli sviluppatori core guadagnano in media 140.000 dollari l’anno, una cifra inferiore del 50-60% rispetto ai livelli di mercato, stimati intorno ai 359.000 dollari. Un divario che pesa sempre di più in un ecosistema in piena espansione.

Anche se gli stipendi risultano più bassi, alcuni sviluppatori non hanno accettato offerte da 700.000 dollari pur di rimanere nel team core di Ethereum.

Inoltre, gli sviluppatori latinoamericani preferiscono Ethereum e Polygon, poiché le considerano piattaforme stabili, affidabili e tecnicamente mature.

Un sondaggio di Sherlock Communications, realizzato su 85 sviluppatori latinoamericani, mostra che la maggior parte lavora su Ethereum, che concentra oltre il 75% dei progetti sviluppati tra giugno 2024 e giugno 2025. Polygon segue a distanza, ma in forte crescita: la sua quota è salita dall’11% al 20% nello stesso periodo.

Dal maggio 2022, Protocol Guild ha distribuito più di 33 milioni di dollari in incentivi, con una media annua di 67.121 dollari per contributore. La retribuzione media è salita a 207.121 dollari, ma resta inferiore del 33% rispetto ai livelli ddi mercato.





