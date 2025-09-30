Vitalik Buterin ha venduto queste 2 meme coin senza pietà
Il co-fondatore di Ethereum (ETH) Vitalik Buterin ha recentemente liquidato due meme coin ricevute tramite Airdrop, in cambio di Ethereum e USDC.
Secondo i dati on-chain di Etherscan, il 28 settembre il wallet di Buterin, vitalik.eth, ha venduto 150 miliardi di token PUPPIES per 28,58 ETH, pari a circa 114.700 dollari al momento della transazione.
In un’altra operazione separata, ha inoltre scaricato 1 miliardo di unità di ERC20, altra meme coin, in cambio di 13.889 USDC, incassando poco più di 13.800 dollari.
I dettagli delle transazioni di Vitalik Buterin
Se siete i possessori di queste due memecoin non dovete però allarmarvi più di tanto.
Si tratta infatti di criptovalute ricevute da Buterin tramite Airdrop non richiesti, una sorta di tributo che diversi progetti dedicano al fondatore di Ethereum, anche per ricevere in cambio un riconoscimento a livello mediatico. Insomma una sorta di moda o di legge non scritta, che i progetti adottano per avere maggiore visibilità.
Il fondatore di Ethereum di solito scegliere di vendere abbastanza in fretta questi token, spesso destinando il loro valore a enti o progetti benefici.
Queste vendite non rappresentano dunque una valutazione sul token, ma una dichiarazione di indipendenza e un modo per smarcarsi da questa assurda pratica.
Il contesto di mercato
Ethereum viene attualmente scambiato intorno ai 4.100 dollari, mentre il mercato crypto nel suo complesso ha vissuto una settimana turbolenta, con Bitcoin (BTC) sceso temporaneamente sotto i 110.000 dollari.
Sebbene le cifre in gioco siano modeste rispetto alla capitalizzazione di mercato di Ethereum, pari a circa 495 miliardi di dollari, ogni movimento del wallet di Buterin è sempre sotto alla lente di ingrandimento del mondo crypto. Del resto si tratta di una delle personalità più influenti e conosciute nel mondo della blockchain.
Per questo qualsiasi decisione o semplice movimento del wallet, possono dare il via a nuovi trend e decretare, almeno inizialmente, il successo o il crollo di una criptovaluta.
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 29 settembre 2025 – Le balene hanno comprato 120 milioni di XRP
- Tutti sbagliano su XRP! Ecco perché…
- Bull run in arrivo per Ripple: la DeFI accende la miccia di XRP
- Bitcoin cancella 4.500 milionari in 4 giorni: i numeri della strage
- La SEC cancella i rinvii. ETF pronti al decollo!
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 29 settembre 2025 – Le balene hanno comprato 120 milioni di XRP
- Tutti sbagliano su XRP! Ecco perché…
- Bull run in arrivo per Ripple: la DeFI accende la miccia di XRP
- Bitcoin cancella 4.500 milionari in 4 giorni: i numeri della strage
- La SEC cancella i rinvii. ETF pronti al decollo!