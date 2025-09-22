Ethereum: forte correzione in vista per l’analista Van de Poppe

Il prezzo di Ethereum sta testando una zona di supporto. Il volume e i dati macroeconomici determineranno se i rialzisti manterranno i 4.000 dollari o se gli orsi avranno spazio.

Il prezzo di Ethereum (ETH) sta oscillando intorno a una zona di supporto che in passato ha già resistito più volte.

Nella giornata di ieri, domenica 21 settembre, l’analista olandese di criptovalute Michaël van de Poppe ha condiviso su X un’analisi in cui indicava questa zona come il punto da cui dipenderanno i prossimi movimenti.

Nel post, van de Poppe ha pubblicato anche un grafico di TradingView in cui ha evidenziato questa zona contrassegnandola in verde. La domanda, ora, è se gli acquirenti saranno ancora una volta abbastanza forti da difendere questa fascia.

Prezzo di Ethereum e confronto del supporto con periodi precedenti

La zona di supporto su cui Ethereum si basa attualmente ha svolto un ruolo importante in passato. In occasione di precedenti cali, gli acquirenti hanno portato qui un volume sufficiente a stabilizzare il prezzo. Una volta che ciò è avvenuto, spesso è seguita una breve ripresa verso livelli più alti.

L’attuale fascia di prezzo mostra nuovamente un andamento simile. I trader guardano soprattutto ai volumi registrati a questo livello. Volumi di acquisto elevati possono indicare fiducia, mentre una diminuzione aumenta invece la possibilità di un’ulteriore pressione di vendita.

I'm very interested to see whether $ETH is going to hold this crucial level.



If not, then we're going to see a strong correction during the coming week, resulting into tremendous opportunities. pic.twitter.com/GV06fpU2VJ — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 20, 2025

Altri fattori che influenzano ETH

Il volume di scambi è uno degli indicatori su cui gli analisti stanno ora concentrando la loro attenzione. Un aumento del volume di scambi al supporto può indicare che i rialzisti stanno espandendo le loro posizioni. Se questo non avviene, i ribassisti potrebbero trarne vantaggio e far scendere ulteriormente il prezzo dell’Ethereum.

Anche fattori di mercato più ampi giocano un ruolo importante. Segnali macroeconomici come i dati sull’inflazione statunitense o gli adeguamenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve influenzano la propensione al rischio.

Un altro possibile impatto arriverà con l’aggiornamento Fusaka per la blockchain di Ethereum, previsto per il 3 dicembre 2025. La proposta è finalizzata ad aumentare la capacità dei blob e ha già ottenuto l’approvazione degli sviluppatori.

Se le modifiche ridurranno i costi di transazione e miglioreranno la scalabilità, questo potrebbe attrarre ulteriore liquidità e potrebbe contribuire a una possibile crescita del prezzo di Ethereum.

