ETH segna un +50% da luglio: per Coinbase l’altcoin season è alle porte

Ethereum è cresciuto del 50% da luglio, per Coinbase i motori del rally sono la crescente domanda istituzionale e i token RWA.

Per Coinbase ci sono tutti gli elementi per assistere presto a una nuova altcoin season su larga scala. Individua alcuni fattori chiave che potrebbero dare nuovo impulso ai mercati: cresce la domanda istituzionale per Ethereum, mentre sempre più analisti ritengono che a settembre la Fed taglierà i tassi di interesse.

L’insieme di questi fattori potrebbe preparare il terreno e favorire un’ondata di afflussi provenienti dal mercato retail.

L’analisi di Coinbase individua gli elementi che possono dare la spinta al rally crypto

Giovedì 14 agosto, il noto exchange ha pubblicato la consueta analisi del mercato. Ha individuato una certa coerenza nel percorso che il mercato ha seguito dall’inizio dell’anno, quando ci si aspettavano nuovi record dei prezzi durante la seconda metà del 2025.

Lo slancio ha trovato sostegno anche grazie alle condizioni macroeconomiche più solide del previsto e un quadro normativo in generale più chiaro negli USA.

La dominance di Bitcoin è sceso dal 65% di maggio a circa il 59% di agosto. Coinbase ritiene che questo calo indichi l’avanzare delle prime fasi di una rotazione del capitale verso le altcoin.

Allo stesso tempo, il valore del mercato delle altcoin è cresciuto di oltre il 50% da luglio, raggiungendo i 1.400 miliardi di dollari.

La capitalizzazione di Ethereum aumenta del 50% da luglio grazie agli acquisti delle istituzioni finanziarie

L’Indice Altcoin Season, una metrica che monitora se le criptovalute alternative stanno sovraperformando Bitcoin, non indica ancora il picco della stagione. C’è da dire che Coinbase ritiene che si stiano creando le condizioni per un rally più sostenuto con l’avvicinarsi di settembre.

Ethereum è stato il principale beneficiario di questo cambiamento. La sua capitalizzazione di mercato è cresciuta del 50% dall’inizio di luglio, spinta dalla domanda delle aziende che possiedono ETH in bilancio come riserva di valore. A favorire il trend anche la crescente popolarità dei token RWA che tokenizzano degli asset della vita reale, e delle stablecoin, grazie all’approvazione della normativa specifica negli USA, il GENIUS Act.

La sola Bitmine Immersion Technologies ha acquistato 1,2 milioni di ETH dopo aver raccolto finanziamenti per 20 miliardi di dollari e ha la capacità di acquistare token per 24,5 miliardi.

L’azienda ha superato Sharplink Gaming, l’ex leader tra le aziende il cui obiettivo commerciale è possedere riserve di Ethereum. Insieme, i principali possessori istituzionali controllano ora quasi 3 milioni di ETH, circa il 2% dell’offerta totale.

I token strettamente legati a Ethereum, tra cui Arbitrum, Ethena, Lido DAO e Optimism, si sono tutti mossi di pari passo con ETH. Tra questi, Lido ha registrato un forte rialzo, guadagnando il 58% questo mese.

Secondo Coinbase, l’ascesa di Lido riflette sia la sua esposizione a ETH sia una dichiarazione dello staff della SEC statunitense di inizio agosto, secondo cui in determinate condizioni i token di liquid staking non ricadono nella definizione di titoli finanziari.

La stagione delle altcoin non è ancora arrivata, ma si stanno creando le condizioni

Al momento sono i flussi istituzionali a definire l’andamento di ETH. Eppure, dall’analisi di Coinbase emerge che i capitali retail si preparano a muoversi. Oltre 7.200 miliardi di dollari sono attualmente parcheggiati nei depositi dei fondi del mercato monetario statunitense, la riserva più grande mai registrata.

Questi saldi rappresentano quello che l’azienda ha definito “costi/opportunità mancati” causati dalle elevate valutazioni tradizionali, dalle incertezze commerciali e dai dubbi persistenti sulla crescita.

L’exchange si aspetta che i prossimi tagli della Fed riducano l’attrattiva dei fondi del mercato monetario e reindirizzino i capitali verso le criptovalute e altri asset rischiosi.

L’indice di liquidità dell’azienda, che monitora l’emissione di stablecoin, i volumi di trading, la profondità degli orderbook e il flottante libero, ha anche iniziato a risalire dopo sei mesi di declino. Coinbase ha dichiarato che si tratta di un segnale del ritorno della liquidità nel mercato crypto.

“Le nostre prospettive per il terzo trimestre 2025 rimangono costruttive, anche se la nostra visione su una stagione delle altcoin si è evoluta”, afferma il report. “La recente diminuzione del dominio di Bitcoin suggerisce una rotazione iniziale del capitale verso le altcoin e non l’inizio di una stagione delle altcoin su larga scala in questa fase.”

In attesa che la Fed allenti la politica monetaria a settembre e mentre la SEC mostra flessibilità riguardo alcuni modelli di token, Coinbase ritiene che siano in atto le condizioni per una stagione delle altcoin più profonda.