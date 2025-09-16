Previsioni prezzo: ETH al collasso? Trader annuncia rimbalzo devastante a ottobre

Un popolare analista olandese prevede che Ethereum scenderà verso i 4.100 dollari, e la ritiene un'occasione interessante per entrare nella prossima bull run.

Ethereum (ETH) è in calo dai 4.500 dollari registrati questa mattina, mentre il mercato attende un taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti.

La volatilità del mercato potrebbe causare un ulteriore calo del prezzo del token ETH, soprattutto nelle prossime 24 ore. Tuttavia, non ci sono timori di un crollo generale, perché un taglio dei tassi di interesse è positivo per le criptovalute e altri mercati finanziari.

Tuttavia, un popolare analista olandese prevede che Ethereum scenderà verso i 4.100 dollari. Secondo l’analista, si tratta di un’occasione interessante per entrare nella prossima bull run, che sembra quasi inevitabile.

Popolare analista di criptovalute: ETH potrebbe scendere a 4.100 dollari

Il noto analista di criptovalute Michaël van de Poppe ha condiviso ieri le sue previsioni su Ethereum per il prossimo futuro.

Ha iniziato affermando di non essere sicuro che ci sarà una grande correzione per ETH. Ma se questa dovesse verificarsi, secondo la sua analisi, Ethereum potrebbe scendere verso i 4.100 dollari. A quel punto, l’analista sarebbe molto interessato ad acquistare.

Van de Poppe accenna a un aumento del momentum rialzista per Ethereum e altre altcoin a causa della volatilità. Quindi, nonostante il possibile esito ribassista a breve termine, l’analista olandese prevede anche che le criptovalute aumenteranno alla fine del 2025.

The levels remain the same.



Volatility is likely going to pick up momentum for $ETH and #Altcoins (not sure whether we're having an awful correction first).



If that does happen, my target zones are clear: sub $4.1K I'm heavily interested. pic.twitter.com/zLyqJtxqC9 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 15, 2025

Ottobre potrebbe quindi segnare l’inizio della bull run. Ci sono infatti diversi segnali che lo indicano.

Segnali di bull run in ottobre

Il primo segnale importante è il fatto che ottobre è storicamente un mese positivo per le criptovalute. Bitcoin cresce in media del 21,89% in questo mese ed Ethereum di un modesto 4,77%. Dal 2016, ETH è sceso solo tre volte su nove in questo mese.

Il secondo segnale è l’imminente approvazione di diversi ETF sulle altcoin, molti dei quali in ottobre.

Di seguito è riportato un tweet pubblicato il 10 giugno scorso dall’analista ETF di Bloomberg, Eric Balchunas, che mostra quale sia la scadenza finale per diversi ETF altcoin.

Per altcoin come Solana, XRP e Dogecoin, le scadenze finali degli ETF sono in ottobre. La Securities & Exchange Commission (SEC) statunitense deve prendere una decisione (approvazione o rifiuto) entro tale data e non può più rimandare.

Get ready for a potential Alt Coin ETF Summer with Solana likely leading the way (as well as some basket products) via @JSeyff note this morning which includes fresh odds for all the spot ETFs. pic.twitter.com/UMzih4oou7 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 10, 2025

Infine, c’è un altro importante segnale rialzista: la possibilità di tre tagli dei tassi d’interesse negli ultimi mesi del 2025. Un tasso d’interesse più basso negli Stati Uniti rende più attraenti gli asset rischiosi come le criptovalute e può portare a grandi iniezioni di capitale. Il primo taglio dei tassi d’interesse previsto è domani, 17 settembre. Gli investitori si preparano a grandi aumenti ritirando Ethereum dagli exchange.

Lo strumento FedWatch del CME Group evidenzia una probabilità del 71,6% che la Federal Reserve abbassi i tassi di interesse di 75 punti base entro l’ultima conferenza stampa dell’anno, prevista per il 10 dicembre.

Come reagirà il prezzo del token ETH?

Se la bull run inizierà a ottobre, Ethereum sarà in prima linea nel mercato delle altcoin. Oltre ai nuovi massimi storici per Bitcoin, ETH potrebbe ricevere molta attenzione sia dal retail che da Wall Street. Ma in vista della riunione della Fed di domani, il mercato delle criptovalute sta subendo una forte pressione ribassista, cosa molto tipica in una settimana come questa.

Tuttavia, con le elevate aspettative di un taglio dei tassi di interesse, c’è la possibilità che domani, dopo la riunione, ci sia un afflusso massiccio di capitali verso Ethereum. L’altcoin potrebbe quindi recuperare le perdite degli ultimi giorni e possibilmente risalire verso i 4.720, 4.830 e 4.950 dollari nella seconda metà di settembre.

Grafico del prezzo di Ethereum – Fonte: TradingView

L’indice di forza relativa (RSI) di Ethereum è a 55 e indica un leggero momentum rialzista. Tuttavia, l’RSI potrebbe salire notevolmente dopo la riunione della Fed e questo aiuterebbe ETH a superare le resistenze sopra menzionate.

Il prezzo di Ethereum trova supporto nella media mobile a 30 giorni (linea gialla) a 4.440 dollari. Se questo supporto regge, ETH non dovrà scendere a 4.100 dollari nel breve termine, come prevede Michaël van de Poppe.

E se le altcoin dovessero fare un grande ritorno, questo potrebbe causare aumenti esplosivi, in particolare nelle small cap. Per questo motivo, a seguire esaminiamo un nuovo utility token che potrebbe registrare un forte aumento durante la bull run.

Il miglior utility token?

Best Wallet lancerà presto il proprio utility token, BEST, che offrirà vantaggi esclusivi agli utenti di questo crypto wallet. Gli holder avranno accesso anticipato a nuovi progetti crypto e presale, sconti sulle transazioni all’interno dell’app e ricompense di staking più elevate, per esempio per lo staking di ETH.

La nuova criptovaluta è temporaneamente disponibile in prevendita e ha già raccolto 15,8 milioni di dollari. La prevendita è l’occasione ideale per approfittare di un prezzo basso e della possibilità di mettere subito in staking i token BEST per ottenere un APY elevato.