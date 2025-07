ETF su XRP? Non così in fretta! Ecco cosa la SEC potrebbe approvare per primo

Tutti gli appassionati di criptovalute sono in attesa della prossima grande approvazione di un ETF crypto e, per molti, XRP è in cima alla lista. Questa convinzione è avvalorata anche dalle percentuali del sito di previsioni Polymarket, secondo cui c’è una possibilità dell’87% che il Ripple ETF venga approvato entro la fine del 2025.

Secondo l’esperto di ETF Nate Geraci, però, la SEC potrebbe avere altre priorità, a cominciare dall’approvazione dello staking negli ETF spot su Ethereum. Nella giornata di martedì 29 luglio, infatti, la Commissione ha ufficialmente preso atto di una richiesta 19b-4 da parte del Nasdaq, che consentirebbe al fondo iShares Ethereum Trust di BlackRock di offrire servizi di staking.

Geraci, che da mesi monitora da vicino questi sviluppi, ha affermato che si tratta dell’ultimo punto rimasto sulla sua lista di controllo per novembre.

One item left on my checklist from November…



Staking in spot eth ETFs.



Today, SEC acknowledged Nasdaq 19b-4 for staking in iShares Ethereum ETF.



My guess? This is next on SEC's hit list.



Sooner rather than later.



Before any addn'l spot crypto ETFs. https://t.co/40brAYlrI0 — Nate Geraci (@NateGeraci) July 30, 2025

La sua previsione? La SEC potrebbe focalizzare la propria attenzione su questo aspetto, persino prima di approvare qualsiasi nuovo ETF spot sulle criptovalute, incluso XRP.

Perché è importante? Lo staking consente ai possessori di ETH di guadagnare ricompense passive bloccando i propri token nel sistema proof-of-stake di Ethereum. Se gli emittenti di ETF potessero fare staking con l’ETH sottostante detenuto nel fondo, si aprirebbe un’intera nuova opportunità di rendimento e qualcosa che la finanza tradizionale sta facendo sempre più fatica a ignorare. Inoltre, avvicinerebbe gli ETF su Ethereum al reale funzionamento dell’asset.

Nel frattempo, la SEC ha approvato il meccanismo di creazione e rimborso “in-kind” sia per gli ETF su Bitcoin sia su Ethereum, segnando un altro importante cambiamento strutturale. Questo significa che gli investitori possono ora regolare le operazioni direttamente in BTC o ETH, invece che in contanti, riducendo così i costi di transazione e migliorando l’efficienza fiscale.

The SEC just gave crypto ETFs a major upgrade, quietly approving in-kind creations and redemptions.



It may sound technical, but this is huge.



Here’s why ETF insiders are celebrating 👇 pic.twitter.com/5AvVAT5Zek — Bits + Bips (@bitsandbips) July 30, 2025

In sintesi, sembra che l’attuale attenzione della SEC non sia tanto sull’espansione della gamma di ETF, quanto sul perfezionamento di quelli già esistenti. Se Geraci ha ragione, lo staking potrebbe rappresentare il prossimo grande aggiornamento. E XRP potrebbe dover attendere il suo turno.

Quali ripercussioni per il prezzo di XRP?

Un rinvio dell’approvazione di un ETF su XRP da parte della SEC avrebbe con ogni probabilità un impatto negativo nel breve termine sul prezzo del token, anche se la portata effettiva del calo dipenderebbe da diversi fattori. Le aspettative di mercato sull’approvazione di un ETF spot su XRP sono elevate e un rinvio potrebbe essere percepito come un segnale di incertezza da parte dell’autorità di regolamentazione.

Questo tipo di notizia potrebbe innescare vendite speculative da parte sia di investitori retail sia istituzionali, con possibili correzioni comprese tra il 5% e il 15%, a seconda del contesto generale e del tono adottato dalla SEC nel motivare il ritardo.

Un ulteriore effetto negativo sarebbe rappresentato dal prolungamento dell’incertezza. Il mercato tende a penalizzare l’attesa e la mancanza di chiarezza: ogni rinvio posticipa l’eventuale afflusso di capitali istituzionali tramite strumenti regolamentati come gli ETF. In uno scenario simile, alcuni investitori potrebbero orientarsi verso asset alternativi, come Ethereum, soprattutto se quest’ultimo dovesse ottenere l’approvazione per lo staking prima di XRP.

È comunque importante sottolineare che un rinvio non equivarrebbe a una bocciatura definitiva. Se il motivo del ritardo fosse legato a considerazioni tecniche o a tempistiche procedurali – una situazione piuttosto comune – il sentiment di mercato potrebbe stabilizzarsi in tempi relativamente brevi. In questo caso, parte del pubblico potrebbe interpretare la notizia come un rinvio “costruttivo”, cioè una fase intermedia che precede comunque un’approvazione.

⚠️ BREAKING NEWS:



PAYPAL DRIVES CRYPTO PAYMENTS INTO THE MAINSTREAM, ENABLING INSTANT CRYPTO TO STABLECOIN OR FIAT CONVERSION! 💵💱💴 #XRP 🤝🏼 RLUSD 🤝🏼 PAYPALhttps://t.co/eZHBri8GCp pic.twitter.com/KbSLR2VR8z — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) July 28, 2025

Nel medio-lungo periodo, comunque, l’impatto di un rinvio sarebbe limitato. Il valore intrinseco e il potenziale di XRP non si esauriscono nella possibilità di un ETF: il token continua ad avere un ruolo significativo nei pagamenti transfrontalieri, a essere sostenuto da partnership strategiche – non ultima quella con Paypal – e a essere utilizzato in diversi contesti istituzionali.

In presenza di un contesto di mercato favorevole, come quello atteso per il 2025, XRP potrebbe dunque beneficiare dell’entusiasmo generale del settore anche senza il supporto diretto di un ETF.