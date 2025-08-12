Paxos si unisce a Ripple e Circle per richiedere una licenza bancaria nazionale

Paxos è l’ultima azienda crypto a richiedere una licenza bancaria nazionale e lo ha fatto unendosi ad altri emittenti di stablecoin come Ripple e Circle. La mossa segue l’accordo della società con il Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York (NYDFS) per le sue carenze nelle procedure antiriciclaggio. Nello specifico il NYDFS aveva rilevato mancanze nel monitoraggio di transazioni sospette collegate all’exchange Binance, partner nella creazione e gestione della stablecoin BUSD.

Paxos richiede una National Trust Charter

In un comunicato stampa, la società ha annunciato di aver fatto richiesta per convertire la propria licenza di trust rilasciata dal NYDFS in una licenza di trust nazionale presso l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Paxos ha sottolineato che questa scelta strategica la porrà sotto la supervisione federale.

Today, we announced that we have filed an application to convert our NYDFS trust charter into a national trust charter under the Office of the Comptroller of the Currency.https://t.co/gVMdwteuLI — Paxos (@Paxos) August 11, 2025

Inoltre, Paxos ha dichiarato che questa mossa evidenzia il suo impegno a mantenere i più alti standard normativi tra le piattaforme di infrastruttura blockchain e tokenizzazione. La società si unisce così a Ripple e Circle, che hanno già presentato le rispettive richieste oltre un mese fa. In particolare, la domanda di Ripple è diventata pubblica di recente, nell’ambito del processo di approvazione.

An OCC charter would place Paxos under federal oversight and underscore our commitment to maintain the highest regulatory standards of any blockchain infrastructure and tokenization platform globally. 🧵 pic.twitter.com/C5GLfwf1Mc — Paxos (@Paxos) August 11, 2025

Vale la pena ricordare che queste aziende crypto hanno finora incontrato resistenza da parte di associazioni bancarie come l’American Bankers Association (ABA) e l’Independent Community Bankers of America (ICBA).

Paxos ha affermato che una licenza nazionale OCC rafforzerà il suo impegno a mantenere i più alti standard globali di sicurezza e trasparenza. L’azienda è già soggetta a supervisione regolamentare in Europa, Singapore e nel mercato di Abu Dhabi.

Paxos ha inoltre confermato che i suoi asset emessi continueranno a essere garantiti da riserve protette da fallimento, denominate in dollari statunitensi, titoli del Tesoro e strumenti equivalenti alla liquidità, assicurando il rimborso 1:1. L’azienda ha assicurato che i clienti potranno aspettarsi un servizio ininterrotto e una transizione fluida, anche durante il passaggio alla supervisione federale.

Accordo con il NYDFS

La domanda di Paxos segue il suo accordo con il NYDFS, con la società che ha accettato di pagare una multa da 48,5 milioni di dollari per risolvere le accuse relative alla mancata sorveglianza di attività illegali legate a Binance. Per l’esattezza, l’azienda pagherà una multa civile di 26,5 milioni di dollari e spenderà 22 milioni per migliorare il proprio programma di conformità. È importante notare che Paxos era l’emittente della stablecoin BUSD, creata in collaborazione con il principale exchange di criptovalute.

ICYMI: DFS secured a $48.5 million settlement with Paxos Trust Company for deficient anti-money laundering safeguards and diligence failures with external partners.



Details: https://t.co/q8QuqRfP4i pic.twitter.com/9br4Snscyo — NYDFS (@NYDFS) August 11, 2025

A seguito di una direttiva del regolatore di New York, Paxos, lo scorso febbraio, ha dovuto interrompere l’emissione della stablecoin. Nonostante questo problema abbia inevitabilmente avuto un impatto negativo sulla sua reputazione, l’azienda crytpto ha dichiarato di aver “completamente risolto” le problematiche.

Inoltre questo accordo ha probabilmente spinto la società a puntare a una supervisione federale tramite la National Trust Charter. L’obiettivo sarebbe dimostrare la volontà di aderire a standard ancora più alti, guadagnando credibilità non solo a livello statale, ma in tutti gli Stati Uniti.