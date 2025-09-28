Elon Musk accusa OpenAI di furto tecnologico e assunzioni illecite

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La società di intelligenza artificiale di Elon Musk, xAI, ha intentato una nuova causa contro OpenAI, accusando il creatore di ChatGPT di aver sistematicamente sottratto personale e rubato tecnologia proprietaria.

La denuncia, presentata presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della California, sostiene che OpenAI abbia intrapreso una “campagna coordinata, sleale e illegale” per reclutare personale chiave di xAI con l’obiettivo di accedere a dati sensibili relativi al suo chatbot Grok.

L’azione legale sostiene che OpenAI abbia preso di mira persone con conoscenza diretta del codice sorgente, dell’infrastruttura e dei piani aziendali di xAI, tra cui l’ex ingegnere Jimmy Fraiture e un dirigente finanziario senior.

Xuechen Li, ex ingegnere di xAI, è stato citato in una causa per violazione di segreti commerciali

La causa cita anche l’ex dipendente Xuechen Li, che sta affrontando una causa separata per presunto furto di segreti commerciali.

Un’ordinanza del tribunale emessa all’inizio di questo mese ha temporaneamente vietato a Li di lavorare sulle tecnologie di intelligenza artificiale presso OpenAI.

Il team legale di Musk sostiene che OpenAI abbia indotto queste persone a violare gli accordi di riservatezza e gli obblighi lavorativi.

OpenAI ha negato le accuse, affermando:

“Non tolleriamo alcuna violazione della riservatezza, né abbiamo alcun interesse nei segreti commerciali di altri laboratori”.

Ha inoltre descritto le azioni di Musk come “continue molestie”.

Tuttavia, xAI sostiene di aver scoperto il piano di reclutamento illegale durante la sua indagine interna sulla presunta condotta scorretta di Li.

Uno scambio di e-mail incluso nel fascicolo riporta una risposta schietta di un ex dirigente di xAI a un avviso legale: “suck my dick” (succhiami il cazzo).

Questa causa costituisce l’ultimo tassello nell’escalation della lunga faida tra Musk e OpenAI, una società che ha co-fondato nel 2015 ma che ha lasciato nel 2018 dopo aver fallito nel tentativo di assumerne il controllo.

Musk ha ripetutamente accusato OpenAI e il CEO Sam Altman di aver abbandonato la missione originale senza scopo di lucro del gruppo a favore di guadagni commerciali attraverso partnership con aziende come Microsoft.

Il caso aggiunge un altro livello alla corsa sempre più intensa per il dominio del settore dell’AI, in cui i giganti della tecnologia competono aggressivamente per assicurarsi i migliori talenti e la proprietà intellettuale.

Elon Musk vende X a xAI con un accordo da 80 miliardi di dollari

A marzo, Elon Musk ha trasferito la proprietà della sua piattaforma di social media X alla sua startup di intelligenza artificiale xAI con un accordo interamente in azioni annunciato il 28 marzo. L’accordo valuta xAI 80 miliardi di dollari e X 33 miliardi di dollari, inclusi 12 miliardi di dollari di debiti.

La decisione ha coinciso con il rifiuto da parte di un giudice del tentativo di Musk di archiviare una causa collettiva che lo accusava di aver fuorviato gli azionisti durante la sua acquisizione originale di Twitter.

I critici sostengono che la transazione aumenti la posta in gioco legale per Musk e le sue società, suggerendo che xAI potrebbe ora essere coinvolta in contenziosi esistenti.

Alcuni, come Adam Cochran di Cinneamhain Ventures, accusano Musk di gonfiare la valutazione di xAI per liberarsi di X mascherando le perdite degli investitori, suggerendo addirittura che l’accordo potrebbe essere un modo per trasferire i dati degli utenti tra le entità.

Nonostante le preoccupazioni, Musk insiste che la fusione migliorerà le sinergie tra la piattaforma di X e la tecnologia di xAI, in particolare il chatbot Grok, che secondo lui supera le prime versioni di ChatGPT.

I sostenitori affermano che Grok potrebbe posizionare xAI come un serio concorrente nella corsa all’intelligenza artificiale, anche se rimane lo scetticismo sulla valutazione di 80 miliardi di dollari.