Elastos fa +20% in un giorno: cosa spinge il prezzo di ELA?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Elastos (ELA) sta registrando un rally importante in questo mese di settembre, con aumenti di prezzo marcati che stanno attirando l’attenzione degli investitori.

Alla base di questa crescita ci sono innovazioni tecnologiche, importanti segnali tecnici e un crescente interesse nel suo ecosistema, fattori che aprono interessanti prospettive di sviluppo e valorizzazione per il futuro.

Perché Elastos (ELA) sta volando alto? I fattori chiave

Il recente rally di Elastos (ELA) è stato molto marcato, con un aumento superiore al 20% nelle ultime 24 ore e oltre il 90% su base mensile. Questo pump è sostenuto da più fattori convergenti.

In primis, la crescente adozione della stablecoin BTCD ancorata a Bitcoin, sviluppata e integrata all’interno dell’ecosistema Elastos, sta creando una domanda diretta per ELA come token di governance e staking. I possessori di Bitcoin possono ora utilizzare la stablecoin BTCD per ottenere liquidità senza vendere BTC, rafforzando così l’utilizzo e il valore di ELA come collaterale e token per le fee dei protocolli DeFi costruiti su Elastos.

Dal punto di vista tecnico, Elastos ha superato importanti livelli di resistenza, tra cui la media mobile a 200 giorni e ritracciamenti chiave di Fibonacci, sostenuti da volumi di scambio in forte aumento. Questa situazione tecnica ha attirato l’attenzione di molti compratori speculativi, alimentando ulteriormente domanda.

Infine, il mercato crypto sta vivendo una stagione favorevole per le altcoin, con un forte flusso di capitale verso progetti a media e piccola capitalizzazione come ELA. Questo trend è amplificato da sentiment positivo del mercato generale, ma accompagnato dalla solita volatilità, data l’elevata rotazione del volume rispetto alla capitalizzazione del token.

Previsioni e prospettive di crescita per Elastos: che cosa aspettarsi nel medio lungo termine

Gli esperti e gli algoritmi predittivi concordano su un orizzonte di crescita contenuto ma positivo per Elastos nel 2025. Le prospettive sono legate soprattutto al successo nell’adozione del protocollo BTCD e alla sua integrazione nell’ecosistema DeFi, con l’obiettivo di sfruttare il vasto patrimonio di Bitcoin per l’ecosistema Elastos. Se il TVL (Total Value Locked) di BTCD continuerà a crescere, ELA potrebbe assumere un ruolo sempre più centrale.

Tecnicamente, però, alcuni indicatori segnalano una potenziale fase di ipercomprato nel breve termine e la possibilità di una correzione o di una fase di consolidamento attorno ai livelli di prezzo attuali.

Grafico giornaliero di Elastos (ELA) – Fonte: CoinMarketCap

Il livello pivot da monitorare è quello appena sopra i 2,40 dollari: mantenerlo potrebbe aprire la strada a nuovi massimi verso i 3,14 dollari.

L’integrazione di Elastos con Bitcoin tramite merge-mining garantisce inoltre continuità e sicurezza alla rete, mentre l’ampliamento dell’ecosistema digitale e nelle applicazioni DeFi incrementa l’utilità di ELA, rendendo il progetto interessante sia per investitori tecnici sia istituzionali.

