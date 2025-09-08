El Salvador festeggia il Bitcoin Day e acquista altri 21 BTC

El Salvador era stato il primo paese al mondo a dare corso legale a BTC nel 2021, da marzo 2024 compra ogni giorno 1 Bitcoin.

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha confermato lunedì che il Paese ha acquistato 21 Bitcoin per festeggiare il quarto anniversario della Legge su Bitcoin. Si tratta di un acquisto importante all’interno di una strategia molto precisa che va avanti dal 2021.

Stando ai dati della Bitcoin Office, la nazione centroamericana ha iniziato ad accumulare 1 BTC al giorno da marzo 2024.

Adesso El Salvador possiede in tutto 6.313,18 Bitcoin, per un valore superiore a 701 milioni di dollari. Solo nell’ultima settimana, il Paese ha comprato 28 BTC.

Questa strategia riflette la costanza dell’impegno di El Salvador negli investimenti in Bitcoin, anche durante la forte volatilità del mercato, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione nello scenario crypto mondiale.

Bitcoin era diventato valuta legale nel Paese a settembre 2021 e l’associazione nazionale Bitcoin Office ha battezzato l’anniversario “Bitcoin Day”.

Le difficoltà con l’FMI dopo l’acquisto di BTC

Un recente report del Fondo Monetario Internazionale (FMI) evidenzia che El Salvador avrebbe dovuto smettere di comprare nuovi Bitcoin dopo aver ottenuto un prestito da 1,4 miliardi di dollari a dicembre 2024.

L’accordo richiede infatti di sospendere gli acquisti di BTC da parte delle entità pubbliche e di uscire dal programma del wallet Chivo.

L’FMI è sempre stato critico nei confronti della scelta di El Salvador di accumulare Bitcoin. Già nel 2021 aveva avvertito che rendere Bitcoin valuta legale avrebbe potuto causare “numerosi problemi macroeconomici, finanziari e legali”.

Nonostante le condizioni richieste, El Salvador ha continuato ad accumulare regolarmente 1 Bitcoin al giorno.

Inoltre, il governo ha annunciato di aver ripartito il proprio tesoro di Bitcoin in 14 indirizzi separati, una mossa pensata per aumentare la sicurezza contro le crescenti minacce di vulnerabilità provenienti dal quantum computing. Fino a oggi, infatti, la tesoreria era conservata in un unico indirizzo wallet.

Bitcoin Day: I traguardi raggiunti

L’agenzia di governo dedicata a Bitcoin ha condiviso alcune tappe fondamentali per El Salvador, tra cui la nuova identità del Paese come “Bitcoin Country”.

Su X, l’organizzazione Bitcoin Office ha scritto: “Guidati solo dall’eccellenza, i nostri risultati dimostrano che chi costruisce può davvero realizzare cose straordinarie”.

Inoltre, circa 80.000 dipendenti pubblici hanno ottenuto la certificazione Bitcoin entro il 2025. Il governo ha anche approvato una legge che permette la nascita di banche dedicate a Bitcoin e l’avvio di mercati finanziari basati su BTC.